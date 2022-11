Doi oameni din Coreea de Sud, prinşi de mai mult de 9 zile într-o mină de zinc prăbuşită, au fost salvaţi, vineri, au anunţat autorităţile, scrie AFP.

Cei doi bărbaţi au fost prinşi la aproximativ 190 de metri adâncime într-un puţ vertical al minei, care s-a prăbuşit pe 26 octombrie la Bonghwa, în estul ţării.

Preşedintele sud-coreean Yoon Suk-yeol a numit revenirea lor cu "adevărat miraculoasă". "Mulţumesc şi mulţumesc încă o dată că aţi revenit sănătoşi, în momentul în care eraţi între viaţă şi moarte", a scris el, sâmbătă, pe Facebook, fiind recunoscător salvatorilor.

În vârstă de 56 şi 62 de ani, cei doi sunt în stare stabilă, au indicat autorităţile, care cred că, pentru a se încălzi, aceştia au făcut foc şi au improvizat un cort de plastic în interiorul unui tunel.

Supravieţuitorii "aveau cafea instant cu ei", a declarat Lim Yoon-sook, un responsabil al pompierilor. Ei au supravieţuit şi pentru că au băut apa care a curs în interiorul galeriei", a adăugat el.

Officials said on Saturday that, two South Korean miners who were trapped inside a collapsed zinc mine in the north-eastern county of Bonghwa walked out alive after nine days on Friday. #Bonghwa #SouthKorea #Accident pic.twitter.com/4IgjYYAdzq— Gurbaksh Singh Chahal (@gchahal) November 5, 2022