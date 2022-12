Reacția fabuloasă a vedetei Coreei de Sud după calificarea incredibilă în optimile de finală la Campionatul Mondial de Fotbal

Sud-coreeanul Heung-min Son, autorul pasei decisive la golul marcat de Hee-chan Hwang în minutul 90+1 al meciului de vineri cu Portugalia, scor 2-1, de la Cupa Mondială, a declarat că minutele până când s-au terminat ambele partide din grupă au fost “cele mai lungi” ale vieţii sale, relatează L’Equipe.

Ads

Sud-coreenii au aşteptat după finalul meciului lor să se încheie şi partida Uruguay – Ghana, scor 2-0, iar cele două rezultate le-au adus calificarea în optimile de finală ale CM.

“Au fost cele mai lungi şase minute ale vieţii mele. Dar eram cu toţii optimişti. Am spus: Chiar dacă Uruguay înscrie încă un gol, sunt mândru de această echipă şi fericit că am dat totul. Vom vedea ce va fi. Pur şi simplu am aşteptat, dar a fost o aşteptare lungă”, a afirmat el.

Coreea de Sud va întâlni Brazilia în optimile CM, la 5 decembrie.