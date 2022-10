Alertă în Japonia: „Coreea de Nord pare să fi lansat o rachetă. Vă rugăm să deplasaţi spre clădiri sau în subteran" VIDEO

Coreea de Nord a lansat o rachetă balistică neidentificată, a anunţat marţi armata sud-coreeană, transmite AFP.

Tirul acestei rachete, care se înscrie într-o campanie intensivă de teste lansate de Phenian, a avut loc în "est", a indicat înaltul comandament al armatei sud-coreene într-un comunicat, fără alte detalii.

Paza de coastă japoneză a confirmat, de asemenea, lansarea unei rachete nord-coreene.

Japonia le-a cerut marţi locuitorilor din anumite zone să evacueze casele şi să meargă la adăposturi, după ce Coreea de Nord a lansat o rachetă balistică neidentificată.

"Coreea de Nord pare să fi lansat o rachetă. Vă rugăm să deplasaţi spre clădiri sau în subteran", a declarat guvernul nipon într-o alertă emisă la 07.29 (luni, 22.29 GMT) care, potrivit televiziunii naţionale NHK, priveşte două regiuni din nordul ţării.

According to Japan’s Ministry of Defense, the missile passed over Japan toward the Pacific Ocean and landed in the ocean 17 minutes later.

Sirens in the northern region of Hokkaido #Japan. pic.twitter.com/XlXMWWaGNL— NEXTA (@nexta_tv) October 3, 2022