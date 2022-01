Mama copilului din Dâmbovița sfâșiat de câini: "Nu vreau să îi mai văd. Eu, una, nu o să le mai dau să mănânce”

S-a deschis un dosar de ucidere din culpă IN REM după moartea copilului de 6 ani din Dâmbovița, omorât de câinii familiei luni, 24 ianuarie.

Familia susține că a avut dintotdeauna câini periculoși, ciobănești caucazieni sau mastiffi tibetani, totuși, niciunul nu a fost înregistrat la poliție, așa cum prevede legea.

Animalele sunt ținute acum sub observație de către un medic veterinar.

”Am 18 câini, sunt doi ciobăneşti caucazian, în vârstă de un an. Încă de la început, copilul a luat contact cu aceştia doi. Mai am un Malinois şi doi tibetani. Restul sunt foarte mici. Tot timpul am avut câini. Vreau să îi dau, nu vreau să îi mai văd. Eu, una, nu o să le mai dau să mănânce”, a declarat pentru Știrile Pro TV Raluca Bîzganu, mama copilului.

Câinii sunt imprevizibili

”A zis că nu i-a declarat la poliţie că nu a ştiut. Ăştia sunt imprevizibili, astăzi te joci cu el şi mâine poate să te omoare. Ei au trimis copilul, neglijenţa lor, să stingă lumina unde au ei gospodăria, şi în momentul ăla câinii l-au omorât”, a declarat pentru Pro TV dr. Arcadie Rădulescu, medic veterinar.

Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă şi continuă cercetările.