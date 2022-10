Povestea tristă a copilului găsit la Chisindia înecat în râu: abandonat de mamă la naștere, orfan de tată, cu un diagnostic cumplit

Un copil în vârstă de șase ani a fost găsit înecat într-un râu din spatele casei, din Chisindia duminică, 2 octombrie.

Băiatul are o poveste tristă: a fost abandonat de mamă în spital, tatăl său a murit în urmă cu câteva luni, era diagnosticat cu autism și crescut de bunică, potrivit Aradon.

Ads

Bunica copilului a anunțat dispariția duminică seara, în jurul orei 19:00. Femeia făcea treabă în casă, iar băiatul se juca în curte. Când a sesizat dispariția, a plecat să îl caute, dar fără rost, așa că a sunat la 112.

„L-a dus taică-so la el, acolo, că el e mort. L-am îngropat în ziua de Paște. Nu mai pot, nepoțelul a fost sufletul meu. De mic îl îngrijesc. De când a fost părăsit în spital de mama lui. Avea 450 de grame. Am plecat în cameră să fac focul și n-a durat cinci minute. A deschis poarta. Când am văzut că e deschisă poarta, am și plecat după el. M-am dus în vale, că am știut că e în vale, că el s-a mai dus acolo. Am sărit în vale, dar nu l-am mai văzut”, a declarat femeia, potrivit sursei citate.

La 30 de minute de la sesizarea dispariției, polițiștii au găsit trupul neînsuflețit al băiatului, zăcând în albia râului. Cadrele medicale sosite la fața locului nu încercat să-l resusciteze pe copil, însă manevrele nu au avut succes.

„Duminică seara, în jurul orei 19:00-20:00, un copil care se afla în grija bunicii, părăsit de mamă și orfan de tată – acesta decedând în urmă cu câteva luni – probabil a rămas puțin nesupravegheat și din această cauză a ajuns undeva în spatele casei, într-un râu. De acolo a fost dus de apă circa 500 de metri. L-a găsit o vecină în spatele casei”, a declarat Cosmina Brădean din cadrul Serviciului Asistență Socială al Primăriei Chisindia.