Un blogger relatează într-o postare pe pagina sa de pe Facebook că a avut curiozitatea să cântărească ghiozdanele copiilor după o zi în care a ales să le care el.

Mihai Vasilescu a descoperit că împreună, cele două genți cântăreau 12 kilograme, adică un sfert din greutatea copiilor.

Acesta se întreabă, retoric, de ce mai suntem în situația în care cei mici care ghiozdane pline cu cărți, în secolul internetului.

"Mă gândeam să vă povestesc cum am luat astăzi fetele de la școală și le-am cărat eu ghiozdanele. De obicei nu fac asta, că nici mie nu mi-a cărat nimeni ghiozdanul când eram la școală, dar azi m-am simțit în dispoziție mărinimoasă și-am zis, hai, fie, dați-le să le duc eu. Dar doar azi, că plouă.

De-aia mă gândeam să vă povestesc cum am ajuns acasă aproape cocoșat de la cele aproape doișpe kile de ghiozdan în viu. Nu glumesc, le-am pus direct pe cântar când am intrat în casă, unul avea 5,97 kg, iar celălalt 5.78 kg.

Da, mă gândeam să vă povestesc cum, în secolul internetului, în era în care poți să pui în cloud tot ce vrei și ce nu vrei, în anii în care cu un laptop poți avea acces cam la tot ce-a gândit omenirea de când există ea, copiii noștri cară în fiecare zi ghiozdane care cântăresc cât un sfert din greutatea lor. Nu, nu exagerez, fetele au în jur de 27 kg, deci vorbim despre aproape un sfert din greutatea lor.

De ce se întâmplă asta? Păi doar nu vreți să digitalizeze ăștia învățământul. Ce s-ar mai alege de țara asta dacă am crește niște generații care nu știu cât de important e să cari hârtii dintr-un loc în altul?

Cui ar mai rămâne moștenire dosarele cu șină dacă îi învățăm p-ăștia micii că lucrurile se pot rezolva și simplu? Și, cel mai important, de pe ce or să mai tocească ei mirobolantele alea de comentarii literare? De pe tablete sau kindle-uri? Duamne apără și păzește!", a scris Mihai Vasilescu pe Facebook.

Nu este singurul care reclamă această problemă

Mulți dintre cei care au comentat la postare relatează cazuri asemănătoare:

"7.9 și 8.4 kg . Zile diferite. Atât."

"Mi-am pus în cap învățătoarea și părinții când le-am spus că, păstrând proporțiile, un profesor ar trebui să care după el zilnic un bax de apă. Am făcut niște calcule atunci pentru ce cară în spate băiatul meu acum 7 ani. Nu s-au schimbat prea tare lucrurile... E în clasa a noua, iar eu n-aș putea să-i duc ghiozdanul zilnic."

"Ghiozdanul fiului meu care e pe clasa a 4-a e undeva pe la 7-8 kg. Are: manuale, manuale alternative, manuale suplimentare la materiile principale care se fac 4 din 5 zile. Nu are nici unde să le lase la școală că nu are unde și nici nu poate pentru că primesc teme din toate."

"Eu sigur mi-am dislocat ceva de la ghiozdane. 3 ani l-am cărat pe cel al fetiței mari, din toamna car două... Cea mică are 19 kg îmbrăcată, cea mare plânge uneori - de când nu mai au părinții voie în școală - că nu știe cum o să urce până la et. 2 cu el în spate... Am dureri groaznice de spate din toamnă."

O soluție ingenioasă

O mamă mărturisește că s-a gândit la o soluție pentru copilul care va merge din toamnă la școală.

"Fetița mea cea mare merge din toamnă la grupa 0.

Am de gând să perforez fiecare manual și să îl pun într-un dosar cu șină. La școală vreau să îi dau fix paginile necesare în ziua aia.

Asta e planul meu.

Știu, urmează și o logistică amețitoare dar cred că merită, măcar să încerc.

Poate planul meu va ajută."

Comuna care a cumpărat laptopuri și table smart

Soluții există unde te aștepți mai puțin, în școala unei comune din Bihor, după cum scrie cineva într-un comentariu:

"Să știi că noi am primit azi la școală laptopuri noi, iar în urmă cu câteva zile s-au montat tablele smart.

Muncesc într-o comună din Bihor și nu înțeleg cum aici se poate și în alte locuri nu! Pentru prima dată după mulți ani în învățământ, m-am simțit apreciată, iar copiii au săltat de bucurie deoarece sunt familiarizați deja cu tabla smart din laboratorul școlii."