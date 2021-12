Dr. Smaranda Diaconescu, gastroenterolog pediatru şi medic şef interimar al secţiei clinice de gastroenterologie pediatrică de la Spitalul Clinic de Urgenţă Sfânta Maria din Iaşi, atrage atenţia asupra faptului că se înmulţesc cazurile de copii care ajung la spital de urgenţă după ce au ingerat diferite obiecte.

Ultimul astfel de caz a ajuns la unitatea sanitară miercuri seară, 22 decembrie. Este vorba despre un copil de numai un an şi două luni care a înghiţit o baterie de cântar de baie, probabil într-o clipă de neatenţie a părinţilor.

Medicul atrage atenţia asupra pericolului reprezentat şi de bateriile folosite pentru diferite instalaţii de lumini existente în locuinţe de sărbători, dar şi asupra potenţialului periculos al decoraţiunilor din brad sau al diverselor obiecte de mici dimensiuni care nu trebuie lăsate la îndemâna copiilor cu vârsta de până la 3 ani.

În pandemie, spune Dr. Diaconescu, medicii de la Iaşi au salvat 3 copii care au ingerat biluţe magnetice, unul dintre cazuri fiind foarte grav astfel încât a intrat în sala de operaţie pentru intervenţii chirurgicale.

Ads

Numărul cazurilor crește în această perioadă

„În această perioadă ne aşteptăm practic să crească incidenţa cazurilor de ingestie de corp străin, este un fenomen care s-a accentuat foarte mult în timpul pandemiei şi credem noi că acest aspect nu este îndeajuns de popularizat şi mai ales îndeajuns de conştientizat de către părinţi.

Ultimul caz pe care l-am avut, l-am avut aseară. O ingestie de baterie la un copilaş de un an şi două luni. Era o baterie provenită de la un cântar de baie.

Acest caz s-a prezentat la serviciul de primiri urgenţe şi am fost solicitată de la domiciliu pentru a rezolva această situaţie, m-am prezentat la spital, am venit împreună cu una dintre rezidentele noastre şi alături de asistentele din laboratorul de endoscopie am intrat foarte repede, timpul este esenţial, extracţia de corpi străini se face după anumite protocoale, timpul este de importanţă crucială”, relatează medicul.

Timpul în care copilul este adus la spital, esenţial

Timpul în care copilul este adus la spital, esenţial pentru modalitatea prin care acesta poate fi salvat. În cazuri grave se apelează la intervenţii chirurgicale

Ads

Un corp străin înghiţit este în primă fază apanajul ORL-ului, după jumătate de oră poate deveni apanajul gastro-enterologului pediatru, şi după încă o oră, şi asta este situaţia dramatică din păcate, devine apanajul chirurgiei.

Ideal este să nu ajungem acolo, noi le mulţumim colegilor noştri chirurgi care sunt în echipă alături de noi, dar dacă putem rezolva aceste cazuri fără să supunem copilul unei intervenţii chirurgicale vă daţi seama că este mult mai bine pentru toată lumea”,a explicat Dr. Diaconescu.

Copilul de un an şi două luni, a fost salvat de medici prin procedeu endoscopic. În funcţie de complexitatea cazului acest procedeu poate dura şi câteva ore.

„Se introduce endoscopul şi, prin canalul endoscopic nişte accesorii speciale şi cu ajutorul acelor accesorii începem pescuirea pe româneşte a acelui corp străin şi este o procedură care poate dura de la 5 minute la 2 ore, în funcţie de natura corpului străin. Bolul alimentar impactat se extrage bucăţică cu bucăţică, am stat odată 3 ore într-o astfel de situaţie, altă dată se rezolvă în 5 minute.

Ads

În general părinţii au tendinţa să le administreze alimente după ingestia de corpi străini, să le dea lapte, şi atunci asta ne îngreunează suplimentar intervenţia. Un stomac plin de mâncare este foarte greu de explorat faţă de un stomac care este gol, de asta spunem că începem să pescuim.

Am avut cazuri în pandemie, în ultimul an, este legea seriilor. Sunt situaţii în care nu se întâmplă după care vin mulţi unul după altul, în serie.

Cum se întâmplă

Ingerarea de corpi străini deseori are loc în prezenţa fraţilor mai mari. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în perioada de pandemie

De multe ori se întâmplă aşa: fie că se joacă alături de fraţii lor mai mari şi ştiţi că există jucării recomandate pe anumite grupe de vârstă şi în momentul în care fratele mai mare se joacă cu obiectele respective şi le desface în bucăţele, cel mai mic le înghite. Copiii stând în aceeaşi casă este clar că nu pot fi separaţi, nu poţi să-i împiedici să se joace îmreună.

Noi am observat că aceste cazuri se înmulţesc în perioada sărbătorilor, şi de Paşte şi de Crăciun, de Revelion pentru că acum copiii stau acasă, poate sunt mai puţin supravegheaţi. Pandemia a dus la o explozie a acestor situaţii.

Ads

Toate instalaţiile de pom, acele luminiţe care se pun prin casă funcţionează cu baterii şi atunci, dacă am avut ingestie de baterii de la telecomandă sau de la ceas, probabil că se va întâmpla matematic să fie şi o ingestie de astfel de baterii. Globurile se pot sparge, am avut copii cu ingestie de cioburi de sticlă, tot ce vă puteţi imagina”, a explicat gastroenterologul pediatru.

Cele mai grave cazuri din Iași

Cele mai grave cazuri în pandemie înregistrate la Iaşi au fost cele în care 3 copii au ingerat biluţe magnetice. Unul dintre ei a fost salvat prin intervenţii chirurgicale

„Am avut de exemplu trei cazuri cu ingestia aceluiaşi obiect: nişte brăţări din biluţe magnetice. Şi s-a întâmplat aşa: un caz pentru că a ajuns într-o oră, am organizat cu spitalul din teritoriu, pentru că eram de serviciu s-a putut face lucrul acesta, un caz a ajuns într-o oră şi jumătate şi am scos endoscopic 14 bile magnetice, un caz similar a ajuns prea târziu şi copilul a fost supus unor intervenţii chirurgicale extinse, colegii de la chirurgie s-au chinuit foarte mult cu acel caz, iar alt caz a fost operat în teritoriu pentru că cei de acolo nu au avut cu cine să ia legătura să se rezolve endoscopic situaţia. Sunt situaţii extrem de riscante”, a atras atenţia medicul.

Ads

Sfaturi pentru părinți

Sfat pentru părinţi pentru această perioadă şi nu numai: precauţie maximă. Dr. Diaconescu: La îndemâna copilului mic între 1 şi 3 ani nu trebuie să fie absolut nimic, am avut o situaţie în care o fetiţă înghiţise o baterie ţinută într-o cutie cu baterii expirate

„De multe ori acţiunile acestea se petrec cu toată lumea în jur. Viziunea mea despre această situaţie cred... că ar trebui făcută o campanie naţională pentru prevenţia acestor situaţii, pentru că noi discutăm acum dar gândiţi-vă în toată ţara cum ar putea să ajungă acest mesaj, şi cred că doar cu ajutorul poate al Ministerului, poate cu ajutorul organizaţiilor de părinţi trebuie să tragem un semnal de alarmă pentru că nu conştientizează părinţii, nu îşi dau seama cât de periculoase sunt bateriile.

Am avut de exemplu o situaţie în care o fetiţă înghiţise o baterie ţinută într-o cutie cu baterii expirate. Acelea nu aveau ce să caute în casă la îndemâna copiilor. Ce le spunem noi părinţilor tot timpul: la îndemâna copilului mic între 1 şi 3 ani nu trebuie să fie absolut nimic, doar că părinţii nu îşi dau seama că aceste mici baterii cum sunt acelea de ceas pot fi periculoase”, a spus medicul.

Specialişti în endoscopie, foarte puţini în România

Medicii care deja au pregătire temeinică în acest domeniu încearcă să formeze noi specialişti pentru că este nevoie acută de ei în spitale.

„Noi suntem singurul centru în care se face endoscopie intervenţională într-un mod cumva mai organizat pentru că mai există o singură colegă la Bucureşti care face lucrul acesta, şi o singură colegă la Timişoara. Suntem foarte puţini în ţară şi acolo tot nu există cadru cu gardă.

Şi încercăm să rezolvăm aceste situaţii, aici suntem o mână de oameni însă nu toţi avem aceleaşi competenţe pentru că dreptul de a practica aceste manevre se dobândeşte în urma unor examene, atestate şi atunci nu toţi avem aceeaşi competenţă.

Noi încercăm să rezolvăm, noi am venit mereu împreună, să fim doi, încercăm să aducem întotdeauna un rezident ca să înveţe pentru că această problemă se va acutiza şi va căpăta o mare amploare în anii următori, endoscopişti pediatri în ţară suntem o mână de oameni şi atunci trebuie să formăm o generaţie şi cu cât practica este mai îndelungată cu atât şi manualitatea este mai bună”, a explicat pentru news.ro dr. Smaranda Diaconescu, medic şef interimar al secţiei clinice de gastroenterologie pediatrică de la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Sfânta Maria din Iaşi şi coordonator al compartimentului de endoscopie digestivă.