Am fost în vizită, în apartamentele de tip familial din jud. Giurgiu, unde am vorbit cu fetele din aceste locuințe despre condițiile de viață, relația cu personalul și cum se simt ele într-un astfel de spațiu. Condițiile de trai nu erau dintre cele mai rele, chiar decente, însă se putea observa suferința acestora, care venea din cu totul altceva.

Am fost în patru astfel de locuințe și majoritatea lor se cunoșteau, indiferent de vârstă și sex, ca și când ar fi o comunitate marginală a unei societăți complexe, copii care trăiesc într-o lume a lor. Copiii abandonați nu se simt deloc aproape de cei în îngrijirea cărora se află, nu simt că fac parte dintr-o familie, ceea ce probabil ar fi imposibil, dar mai grav, nu se pot deschide, nu își pot spune suferințele și frământările.

Unul dintre copiii de acolo spunea că: „mai bine ar fi distrus decât ajutat de oamenii de aici.“

E simplu de explicat acest sentiment de repulsie împotriva sistemului, având în vedere că într-un alt apartament, psihologul mărturisea cu seninătate despre experiența unei fetițe care a dat naștere unui copil și asupra căreia s-a dispus sterilizarea pentru a se asigura că un al doilea eveniment de acest gen nu ar mai putea avea loc. Toată acțiunea s-a desfășurat la apartamentul 43, situat pe strada 1 decembrie 1918 la ultimul etaj al unui bloc turn. Acolo ne așteptau 4 fete (pe care fetele de la Sfântul Ioan le blamau pentru „libertatea” și preocupările pe care le aveau la vârsta asta) și 3 angajate DGASPC. Sau cel puțin așa am crezut. Când am intrat în sufrageria unui apartament comunist cu 2 camere, cu umezeală ridicată din cauza rufelor lăsate la uscat, dar care avea o priveliște superbă spre Dunăre, am fost informați că a rămas o singură fată în apartament, celelalte fiind la școală.

Psihologul centrului ne-a șocat pe toți, spunându-ne, printre altele, că unei fete din apartament i-a fost pus steriletul pentru că era nimfomană. Fata respectivă avea deja un copil de câteva luni care era crescut de un asistent maternal și cei din DGASPC voiau să o împiedice să mai facă și alți copii pe care să îi abandoneze. Psihologul vorbea despre sterilet cu ușurința cu care un microbist povestește meciul de aseară. Eram șocați. Am întrebat-o despre povestea cu steriletul pentru că voiam să știu dacă am auzit bine, și mi-a replicat cu lux de amănunte de ce au luat, de comun acord, această decizie.

Una dintre fete, Ştefania, sora Mihaelei, îi explicam ce nu înţelegea, am observat teama cu care se raporta la angajaţii DGASPC şi faptul că avea o dorinţă aprigă de a părăsi acel centru, exact ca ceilalţi băieţi din casă care ne-au zis că vor munci în HORECA în momentul în care împlinesc 18 ani. Ştefania îşi dorea un singur lucru şi anume să fie alături de Mihaela şi de familia ei. Ştia că doar cu ajutorul şcolii poate reuşi, dar era conştientă de carenţele vieţii şi de bagajul dificil pe care îl va avea în spate tot timpul.

Ce aveau în comun casele astea de tip familial?

Peste tot pe unde am fost am simțit în case sau apartament un aer închis. Mobila era veche, umezeala era ridicată din cauza hainelor pe care le uscau în casă, condițiile erau improprii, energia regenerabilă funcționa doar pe hârtie, iar personalul era îmbătrânit și apatic.

Copiii din Giurgiu cu care am discutat erau precum adolescenții din viața cotidiană, cu câteva excepții notabile (Mihaela din prima casă, o tânără de etnie romă, era foarte aproape să se mărite și apoi a fost respinsă de familie din cauză că n-a mai vrut-o băiatul respectiv; mama copilului căreia i s-a pus steriletul).

Mulți vor să plece din sistem. Majoritatea o vor face pentru a munci, iar alți tineri, destul de mulți din nefericire, cred că singura salvare la 18 ani va fi familia care i-a abandonat.