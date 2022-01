Copiii abandonați și autoritățile care îi condamnă să locuiască pe străzi

Citeste toate textele scrise de Visinel Balan pentru Ziare.com

Din 2002 și până în 2021 (19 ani) au părăsit definitiv centrele de plasament/ rezidențial peste 70.000 de tineri. Acești tineri, prin Consiliul Județean, ar fi trebuit să beneficieze integral de valoarea estimată a avansului ce trebuia să fie plătit pentru dobândirea unei locuințe sau chiria pe o perioadă de până la 3 ani pentru o locuință închiriată.

În raportul de cercetare: Studiu privind situația tinerilor care părăsesc sistemul de protecție specială din România, publicat de Asociația Sociometrics – Grupul de Analiză Socială și Economică, la comanda SOS SATELE COPIILOR România (pag. 62), găsim faptul că: „În practică, mulți tineri nu solicită sprijinul instituțiilor publice din cauza birocrației sau a timpului prea lung de așteptare și a incertitudinii privind soluționarea favorabilă.”

Conform cercetărilor efectuate în perioada 2018 – 2021 cu privire la măsurile/ planurile tranzitorii asigurate tinerilor ce au ieșit sau ies din îngrijire, reiese că aceștia nu beneficiază de informații cu privire la serviciile suport pe care le pot accesa pentru a se integra în comunitate.

Lucrarea COPIII LUI IROD – Raport moral asupra copiilor lăsați în grija statului (Vlad Alexandrescu, 2019) abordează fenomenul tinerilor pentru care a încetat măsura protecției speciale și au revenit la porțile instituției D.G.A.S.P.C. ca urmare a eșecului (pag. 102): „Din răspunsurile primite de la 16 D.G.A.S.P.C.-uri, reiese că în ultimii cinci ani aproximativ 434 tineri au solicitat din nou sprijin din partea acestor D.G.A.S.P.C.-uri pentru a face față nevoilor din viața lor. O parte dintre ei au fost redirecționați spre serviciile sociale ale primăriilor din localitatea lor de domiciliu.”

Prevenirea şi combaterea marginalizării sociale pentru cei 434 de tineri, pentru care a încetat definitiv măsura protecției speciale, putea fi realizată prin informarea tinerilor cu privire la oportunitățile existente în domeniul protecției sociale. D.G.A.S.P.C.-urile pot solicita Consiliului Județean, în scopul facilitării accesului la o locuință al tinerilor care vor ieși din îngrijire, în vârstă de până la 35 de ani, aflați în imposibilitatea cumpărării unei locuințe din forţe proprii, sume sau cote defalcate din veniturile ce au provenit de bugetului de stat, stabilite anual prin legea bugetului de stat, în baza Legii 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale.

Pentru a înțelege contextul aplicării Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale de către instituțiile abilitate am făcut o analiză juridică și instituțională. În acest sens, am adresat, prin email, 41 de solicitări către toate Consiliile Județene și Municipiului București, prin care am solicitat informații despre facilitarea accesului la o locuință al tinerilor care au ieșit din îngrijire în perioada 2010 – 2020.

După două săptămâni de la solicitare au început să apară și primele reacții cu privire la rolul jucat de Consiliul Județean, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale:

„nu s-au constituit bugete în scopul achiziționării de locuințe pentru tinerii care au părăsit sistemul de protecție specială.”

„nu au fost acordate sume reprezentând valoarea estimată a avansului pentru dobândirea unei locuințe sau chiria pe o perioadă de până la trei ani pentru o locuință socială.”

„nu s-a asigurat plata dobânzilor la un credit de locuință sau plata avansului la creditul de locuință în perioada anilor 2010 – 2020.”

Consiliul Județean Cluj

„La nivelul Consiliul Județean Suceava nu s-au constituit sume din surse prevăzute la art. 13 din Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu privire la facilitarea accesului la o locuință al persoanelor în vârstă de până la 35 de ani, aflate în imposibilitatea cumpărării unei locuințe cu forțe proprii.”

Consiliul Județean Suceava

„prin bugetul Județului Iași – Consiliul Județean Iași nu au fost gestionate fonduri potrivit Legii nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale.”

Consiliul Județean Iași

„Pentru perioada 2010 – 2020, la nivelul Consiliului Județean Giurgiu nu au fost constituite sume sau cote defalcate din venituri în scopul facilitării accesului la o locuință al persoanelor în vârstă de până la 35 de ani, aflate în imposibilitatea cumpărării unei locuințe.”

Consiliul Județean Giurgiu

„Autoritatea publică județeană nu a avut constituite în buget astfel de fonduri și nici nu a fost acordat asemenea facilități, nefiind sesizată de niciunul dintre primarii autorităților administrativ – teritoriale din județ, așa cum este prevăzut în art. 16 din H.G. nr. 1149/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002.”

Consiliul Județean Mureș

„La nivelul Județului Tulcea – Consiliul Județean Tulcea nu au fost constituite sume cu destinația prevăzută de art. 13 din Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare.”

Consiliul Județean Tulcea

Vișinel Balan este activist pentru drepturile copiilor abandonați, asistent universitar la Școala Națională de Studii Politice și Administrative București și Președintele Consiliului Tinerilor Instituționalizați. Pagină facebook: www.facebook.com/VisinelBalan