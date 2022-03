Un convoi umanitar din Franța, cu echipamente medicale şi maşini de stingere a incendiilor, a ajuns în HUB-ul de la Suceava

Un convoi francez cu autospeciale de intervenţie şi materiale medicale a ajuns, sâmbătă seara, în HUB-ul umanitar de la Suceava, urmând ca duminică să fie preluat de partea ucraineană şi transportat la Cernăuţi.

Din acest convoi fac parte 100 de pompieri şi salvatori francezi care au adus autovehicule şi echipamente donate Ucrainei, respectiv 11 maşini pentru stingerea incendiilor, 16 autospeciale de intervenţie şi 23 de camioane ce transportă 49 de tone de echipamente medicale şi de salvare - echipamente de protecţie, scări manuale, furtunuri pentru stins incendii, echipamente medicale.

”Am plecat miercuri dimineaţă de la Paris şi am mers 2.500 de kilometri până astăzi, când am ajuns la Suceava cu acest convoi. Acest convoi a fost organizat de Ministerul de Interne şi de ministerul european. Tot materialul şi toate vehiculele provin de pe tot teritoriul Franţei. Aceste acţiuni se înscriu în mecanismul european al protecţiei civile şi am traversat Germania, Austria, Ungaria şi România, ţări care au asigurat acest transport pe tot traseul până la destinaţia din hub-ul de la Suceava.

Am transportat 49 de tone de material medical, pansamente, bandaje, brancarde şi materiale şi echipamente de securitate pentru pompieri. Tot acest material va fi dat mâine (duminică - n.r.) pompierilor ucraineni. Suntem emoţionaţi că am putut să îndeplinim această misiune şi că toate aceste materiale şi vehicule vor putea intra în posesia pompierilor ucraineni. Toţi pompierii francezi care sunt aici, în spatele meu, sunt animaţi de valorile devotamentului şi curajului şi avem o mare admiraţie pentru curajul camarazilor noştri ucraineni”, a declarat team-leaderul francez Jean Philippe Nicot.

Această operaţiune este coordonată de Direcţia Generală pentru Securitate Civilă şi Managementul Crizelor din ministerul francez de Interne şi de Centrul de criză şi sprijin al ministerului francez pentru Europa şi Afaceri externe.