Controalele medicale pentru schimbarea permisului, doar o formalitate. În 10 minute le iei pe toate, ”orelist, ortoped, internist, neurolog, psihiatru, oftalmolog”

Un blogger a relatat pe pagina de pe Facebook experiența de care a avut parte când a mers la controalele medicale necesare obținerii avizelor pentru schimbarea permisului de conducere.

În doar 10 minute aceasta a fost consultată de rrelist, ortoped, internist, neurolog, psihiatru, oftalmolog:

"Există enșpe mii de firme la care te duci și îți iei, în 10 minute, toate avizele. Orelist, ortoped, internist, neurolog, psihiatru, oftalmolog, sunt toți acolo și te așteaptă. Dacă mi-a scăpat vreunul, mă scuzați, dar pe cei mai mulți nu am apucat să îi văd prea bine, că eram deja afară din cabinet", a scris aceasta pe Facebook.

Cum au decurs consultațiile

Vizita la medicii specialiști pare sa fi fost mai degrabă o cursă contra-cronometru:

"La ORL m-a verificat cu un diapazon, auzeam. Ortopedul mi-a numărat repede mâini și picioare și mi le-a flexat un pic pe cele de pe dreapta.

Oftalmologul m-a pus să-i citesc niște numere de pe un panou luminos, ocazie cu care am constatat că îmi crescuseră dioptriile doar la dreptul. M-am îngrijorat un pic și l-am întrebat dacă e ceva comun asta, să îți crească brusc doar la un ochi, după ce toată viața ai avut aceleași dioptrii la ambii. S-a uitat la mine ciudat. I-am citit în ochi stupefacția. Ar fi vrut să-mi zică “De unde dracu’ vrei să știu eu, femeie, ce, sunt doctor de ochi???”, dar mi-a spus doar atât: “Mergeți la un control oftalmologic!”.

Astea trei au fost chiar niște consultații superlungi: cam 50 secunde fiecare. Au urmat cele de 20 de secunde. “Ceva probleme?”, m-a întrebat doamna de la psihiatrie. Am ținut pentru mine faptul că am chef din când în când să calc oameni cu mașina.

La interne, am fost întrebată dacă am vreo boală. A fost rândul meu să mă uit ciudat. La mine, să văd dacă sunt doctor. Nu eram, dar cred că aș putea deveni oricând, la o firmă de-asta. Nici nu sunt sigură că toți cei cu care m-am întâlnit erau vii. Parcă mi s-a părut că, într-un cabinet, era cineva împăiat", a scris bloggerul pe Facebook.

Multe persoane descriu experiențe similare

Mulți dintre urmăritorii paginii confirmă că au trecut prin aceleași situații.

"Pe bune se face maxim controlul oftalmologic, din păcate - nu am auzit la nimeni să îi verifice măcar tensiunea și glicemia...

Pentru permis pierdut și reemis cu același termen de valabilitate nu se face nici măcar atât, chiar dacă deținătorul poartă ochelari - plătești taxa și îți actualizează doar poză."

"La psihiatrie, m-a pus pe un scaun și a început cu întrebările clasice: vârsta, profesia, etc. La un moment dat, o aud spunând: zi-mi un număr! Haida, îmi spun, stai că-ncepe! 85, zic. La care ridică plictisită ochii: nu cu dvs vorbeam, cu asistenta!"

"În nici o oră le aveam pe toate. Intram și în 5 minute eram deja afară din cabinet. La psihiatrie m a întrebat cu ce parfum m am dat și am început să vorbim despre parfumuri arăbești, m am gândit că era ceva capcană. La altul, mi a zis vai ce multe nume aveți. La altul, mi a verificat în schimb tensiunea chiar mă întrebăm oare cum se simt medicii ăștia făcând orice altceva numai nu medicină."

"Control anual cadru didactic- ORL: doamna, auziți? Am rămas ușor tâmpită și a trebuit obligatoriu la medic primar, nu oriunde după ce am spus "aaaaa, da?!" am primit avizul și la revedere drum bun."

"Săptămâna trecută l-am schimbat. M-am văzut doar cu doi medici: unul care 5 minute m-a întrebat dacă am probleme psihice, neuro sau vreo altă problema și m-a pus să semnez că nu și oftalmologul care m-a pus în 30 de secunde să citesc un rând pe tabel, m-a întrebat unde lucrez și atât. Pe fișa medicală aveam, după semnături, că m-ar fi văzut un cârd de medici, dar cred că pe stradă m-au văzut."

"Eu am făcut analizele pentru permis (pentru obținere) prin iunie anul trecut; maxim 148 de secunde a durat tot. De la psihiatrie m-au întrebat dacă am leșinat vreodată și dacă am probleme psihice. La ORL eu nici nu știu dacă am fost, atât de pe repede înainte a fost totul.

Sincer, noroc că sunt un om cu capul pe umeri și dacă mă știam cu vreo problemă reală nici nu făceam școala; dar nu cred că toți sunt la fel de conștienți și trec examenul medical la fel."

"Medicina muncii și controlul medical pentru eliberarea permisului de conducere sunt o rușine la noi, ar trebui desființate complet decât să existe în forma actuală, dar asta nu ar da bine dpdv comercial, că practic cei care prestează aceste servicii doar asta fac, comerț, comerț cu nimic. Iar medicii ăia care prestează în halul ăsta nu-s decât niște minciuni mergătoare. Să faci atâția ani de medicină ca să ajungi să stai de bibelou și să parafezi hârtii fără niciun scop, trebuie să fii nul pe interior."

"Eu am întâlnit, după 10 minute de așteptat pe hol, un singur domn cu halat alb care mi-a înmânat toate avizele!"

Experiențe similare și la Medicina Muncii

"Tot e bine, pe mine, când am fost la medicina muncii, era cât p-aci să mă ia oftalmoloaga la palme că nu răspundeam destul de repede, că na - păcatele! - nu vedeam ce-mi arată ea acolo. Drept care și-a făcut pomană și a răspuns ea în locul meu, cu o supremă exasperare în voce: "haideți, doamna, ăla e la stânga, următorul la dreapta, apoi în sus, da?!". Am bâiguit un "da...?" nesigur și mi-a pus patalamaua de ochi de șoim, apți de muncă."