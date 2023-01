Motivul aberant pentru care un tânăr ce a locuit într-un centru de plasament nu reușește să-și găsească chirie: ”Nu doresc să se amestece cu statul”

Robert, un student de 23 de ani care până acum a locuit într-un centru de plasament din Cluj, a apelat la ajutorul oamenilor pentru a-și găsi chirie.

Tânărul studiază la Facultatea de Drept din cadrul UBB Cluj.

El a încercat de mai multe ori să își găsească chirie, însă nu a putut pentru că nu a reușit să obțină contractul care se înregistrează la ANAF. În plus, mulți proprietari i-au spus că ”nu vor să se amestece cu statul”.

Fără acest document, el nu poate beneficia de subvenționarea chiriei de către Primăria Cluj.

Într-un anunț postat pe Facebook, Robert îi roagă pe cei care au o locuință de închiriat să îl ajute, inclusiv cu semnarea contractului.

Mesajul tânărului

”Bună ziua,

Mă numesc Robert, am 23 de ani și sunt student la Facultatea de Drept din cadrul UBB Cluj.

Menționez faptul că am locuit la centru de plasament și săptămâna trecută am ieși din centru, sunt pe propriile picioare. Primăria Cluj, prin DASM, are un proiect care subvenționează chiria, adică care plătește timp de trei ani de zile chiria tinerilor care au ieșit din centrele de plasament cu scopul de a-i integra mai bine social.

Am încercat să discut cu mai mulți proprietari despre acest proiect, însă nu au fost de acord pentru că presupune să fie înregistrat contractul de închiriere la ANAF, extras CF a imobilului, cont bancar unde să vireze banii pentru chirie din partea primărie Cluj lunar și copie după buletin. Mulți când au auzit acest lucru nu au fost de acord pentru că nu doresc să se,, amestece cu statul”.

Vă cer sprijin în mod respectuos, dacă cunoasteti un proprietar în Cluj unde sa fie de acord să-i se plăteasca chiria de catre Primăria Cluj și să dea actele necesare pentru a trimite lunar banutii. Bugetul maxim: 1850 de lei - chiria și cheltuielile.

Caut în zona Gruia, Gheorgheni, Grigorescu..

Număr de telefon: 0744182559.

Vă mulțumesc, anticipat!”, a transmis Robert Isztoica, potrivit Știri de Cluj.

România, țara din UE cu cel mai mare număr de copii în grija statului

În 2022, România avea aproape 50.000 de copii în sistemul de protecţie. Dintre aceștia, doar 5.000 aveau dosarele finalizate și puteau fi adoptați. Însă nici pentru ei nu sunt suficienți doritori, pentru că numai 3.000 de români sunt atestaţi pentru adopţie. Voluntarii care luptă pentru drepturile lor spun că legea adopției nu îi avantajează nici pe cei care vor să adopte, nici pe copiii care își doresc o familie. Din această cauză, țara noastră are cel mai mare număr de copii în grija statului din Uniunea Europeană. Mulți dintre ei fug din centrele de plasament și ajung în stradă unde nu îi mai caută nimeni.

În privința contractelor, de la 1 ianuarie 2023, românii care închiriază locuințe trebuie să depună la ANAF noi documente. În caz contrar, potrivit legii, sancțiunile pot ajunge până la 1.000 de lei.