Cât vor plăti chiriașii la curent de la 1 ianuarie 2023. ”O eventuală neînțelegere cu proprietarul ar putea duce la multe probleme”

Legea plafonării prețului la energie a venit cu posibilitatea ca cei care locuiesc în chirie să încheie contracte cu furnizorii pentru a beneficia de facilitatea pe care o oferă guvernul. Metoda este simplă și-i ajută și pe chiriași și pe proprietari.

Actul normativ care va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2023 stabilește limitarea obținerii unui preț plafonat sub un nivel de 1,3 lei/kWh de obligativitatea consumatorului de a transmite până la 31 decembrie 2022 a unei solicitări către furnizorul de energie electrică prin care declară pe proprie răspundere că se încadrează în una din situațiile prevăzute de lege.

Ads

”Având în vedere că multe din proprietățile închiriate sunt deținute de persoane fizice care mai au cel puțin o locuință, iar proprietarii probabil vor face o solicitare către furnizori astfel încât, aceștia să beneficieze de eventualul preț plafonat pentru locuința unde și locuiesc, chiriașul urmează să achite 1,3 lei/kWh indiferent cât consumă (adică o creștere cu 60-90% a prețului la gaze față de situația în care ar fi avut preț plafonat)”, a transmis expertul în energie Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energie Inteligentă.

Ce documente sunt necesare chiriașului pentru încheierea contractului de furnizare

Specialistul a subliniat că pentru a nu se găsi într-o astfel de situație chiriașii pot să-și încheie singuri contracte de furnizare energie electrică.

Ads

Pentru încheierea contractului de furnizare sunt necesare:

1. Cerere pentru încheierea contractului de furnizare a energiei electrice;

2. Declarației pe propria răspundere a solicitantului: privind deținerea unui drept

locativ, în situația în care nu există documente care să ateste dreptul de proprietate sau de folosință asupra spațiului cu precizarea calității sale (proprietar/coproprietar, unic moștenitor, comoștenitor, soț, chiriaș, beneficiar rentă viageră de client, dar fără a se limita la acestea.etc.) și privind faptul că nu există litigii locative cu privire la spațiul pentru care se solicită încheierea contractului, obligațiile sale pe piața de energie electrică aferente furnizării, iar în cazul în care se dovedește contrariul, exprimarea acordului pentru rezilierea contractului, cu posibilitatea actualizării declarației, dacă este cazul, atât prin mijloace de comunicare la distanță, cât și prin acord tacit.

3. Actul de identitate.

Astfel, furnizorii acceptă ca Declarația pe proprie răspundere să înlocuiască un contract de închiriere vizat de ANAF și eventuala mutație la acest nou loc de reședință.

Ads

”Concret un chiriaș poate încheia printr-o simplă declarație pe proprie răspundere un contract de furnizare energie electrică. Această situație simplă poate rezolva cazul prin care aceștia să beneficieze dacă se încadrează în prevederile legii privind plafonarea prețului la energie.

În situația foarte prezentă în România de a închiria locuințe fără un contract scris și înscris la ANAF, o eventuală neînțelegere între proprietar și chiriaș, ar determina multiple probleme în situația existenței unui contract de furnizare încheiat de chiriaș mergând până la a lăsa proprietarul fără energie electrică la acel loc de consum”, a mai spus Dumitru Chisăliță.

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat marţi, 13 decembrie, legea privind aprobarea ordonanţei de urgenţă a Guvernului 119/2022 pentru modificarea şi completarea OUG 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023.

Ads

Actul normativ consolidează şi extinde măsurile de protecţie a populaţiei şi economiei de creşterile de preţuri la energie şi gaze naturale.

Schema de protejare a populaţiei şi a mediului economic a fost extinsă până la 31 august 2023.

Cât vom plăti la energie de anul viitor

Pe 23 noiembrie, Camera Deputaţilor a adoptat, decizional, propunerea legislativă care, printre altele, stabileşte un preţ maxim la energie electrică de 1,3 lei/kWh pentru toţi consumatorii, indiferent de nivelul de consum.

Prețurile stabilite de legea plafonării

a) maximum 0,68 lei/kWh, cu TVA inclus, pentru consumul realizat în perioada 1 septembrie 2022 - 31 decembrie 2022 de catre clienţii casnici al căror consum mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021 este cuprins între 0-100 kWh inclusiv;

preţul final facturat plafonat de către furnizorii de energie electrică este maximum 0,68 lei/kWh, cu TVA inclus, pentru consumul realizat în perioada 1 ianuarie 2023 - 31 martie 2025 de către urmatoarele categorii de clienţi: (i) clientii casnici al căror consum lunar este cuprins între 0-100 kWh inclusiv;

Ads

(ii) clienţii casnici care utilizează dispozitive, aparate sau echipamente medicale necesare efectuării tratamentelor, în baza unei cereri şi a unei declaraţii pe propria răspundere;pretul final facturat plafonat se aplica de la data de întai a lunii urmatoare celei in care s-au depus documentele mentionate;

(iii) clienţii casnici care au în întreţinere cel puţin 3 copii cu vârsta de până în 18 ani, respectiv 26 de ani, în cazul în care urmează o formă de învăţământ, în baza unei cereri si a unei declaraţii pe propria răspundere;

preţul final facturat plafonat se aplica de la data de întâi a lunii urmatoare celei in care s-au depus documentele menţionate;

(iv) clienţii casnici familii monoparentale, care au în întreţinere cel puţin un copil cu vârsta de până la 18 ani, respectiv 26 ani în cazul în care urmează o formă de învaţământ, în baza unei cereri si a unei declaraţii pe propria răspundere;pretul final facturat plafonat se aplica de la data de intai a lunii urmatoare celei in care s-au depus documentele menţionate;”, arată actul normativ.

De asemenea, potrivit unui alt amendament admis, preţul va fi de „maximum 0,80 lei/kWh, cu TVA inclus, pentru consumul realizat in perioada 1 septembrie 2022 – 31 decembrie 2022 de catre clienţii casnici al căror consum mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021 a fost între 100,01-300 kWh pentru un consum lunar care este de maximum 255 kWh”.

Consumul de energie electrică ce depăşeşte 255 kWh/lună va fi facturat cu:

„maximum 0,80 lei/kWh, cu TVA inclus, pentru consumul realizat in perioada 1 ianuarie 2023 – 31 martie 2025 de catre clienţii casnici al căror consum lunar la locul de consum este cuprins intre 100,01 si 255 kWh; consumul de energie electrică cuprins între 255 si 300 kWh/lună se facturează la preţul de maximum 1,3 lei kWh, cu TVA inclus, iar in cazul in care consumul depaseste 300 kWh/luna intreg consumul se factureaza la pretul de maximum 1,3 lei/kWh”, mai arată proiectul de lege adoptat de către deputaţi.

Preţul este maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru 85% din consumul lunar realizat la locul de consum, diferenţa de consum lunar de energie electrică urmând a fi facturată la preţul de maximum 1,3 lei kWh, cu TVA inclus, în baza declaraţiei pe propria răspundere a reprezentatului legal pentru următoarele categorii de consumatori:

„Întreprinderile mici şi mijlocii, astfel cum sunt definite în Legea nr.346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare IMM-uri”, conform sursei citate.

Preţul la energie ar fi de „maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru consumul integral al spitalelor publice şi private definite conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al unităţilor de învăţământ publice şi private, definite conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al creşelor, al furnizorilor publici şi privaţi de servicii sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare. Plafonarea menţionată în prezentul articol se aplică şi pentru situaţiile în care una dintre entităţile menţionate anterior este beneficiarul final al consumului de energie electrică şi/sau pentru toate clădirile care au fost construite şi autorizate cu destinaţia de spitale”.

Preţul va fi de maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru 85% din consumul lunar, realizat la locul de consum, pentru instituţiile public (...) şi pentru cele aparţinând cultelor recunoscute oficial în România, potrivit Legii nr.489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, republicată.

Diferenţa de consum lunar de energie electrică se facturează la preţul de maximum 1,3 lei kWh, cu TVA inclus.

Prin derogare, pentru consumul realizat în perioada 1 aprilie 2022 - 31 martie 2025, preţul final facturat de către furnizorii de gaze naturale este:

a) maximum 0,31 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienţilor casnici;

b) maximum 0,37 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienţilor noncasnici al căror consum anual de gaze naturale realizat în anul anterior la locul de consum este de cel mult 50.000 MWh, precum şi în cazul producătorilor de energie termică;

„Începând cu data de 1 ianuarie 2023, de preţul de maximum 0,37 lei/kWh, cu TVA inclus, beneficiază şi clienţii noncasnici din cadrul parcurilor industriale reglementate de Legea nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cei din cadrul sistemelor de distribuţie închise definite conform Legii nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare”, mai arată legea promulgată.

Preţul final facturat de maximum 0,37 lei/kWh, cu TVA inclus se aplică şi în cazul locurilor de consum ale clienţilor noncasnici racordate în anul respectiv, în limita unui consum anual de cel mult 50.000 MWh.

Furnizorii de energie electrică susțin însă că toți clienții casnici ar trebui să trimită declarații pe proprie răspundere pentru a putea beneficia de prețurile plafonate, ca urmare a prevederilor legale în vigoare.