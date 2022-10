Impactul economic al blocării planurilor urbanistice regionale (PUZ) în Capitală este unul semnificativ, contribuția Bucureștiului la PIB-ul național scăzând deja cu 2,4 puncte procentuale în 2021.

Totodată, pentru perioada 2022-2026 pierderea financiară totală în economie este estimată la 52 de miliarde de lei, potrivit unui studiu prezentat de analistul financiar Iancu Guda, in cadrul conferinţei "BREC RESIDENTIAL CONFERENCE: The Future of Quality Living", organizată de Bucharest Real Estate Club, unde s-au reunit peste 150 de manageri imobiliari, investitori și antreprenori pentru a discuta despre principalele provocări și oportunități ale sectorului imobiliar.

Principalul blocaj al pieței rezidențiale bucureștene

"Din cauza blocajului întâlnit la obținerea autorizațiilor, cofondatorul Speedwell, Jan Demeyere, a declarat că au fost nevoiți să disponibilizeze 10% din personalul lor.

Mai mult decât atât, investitorii companiei ar putea fi interesați pe viitor mai mult de Brașov, Iași și Constanța decât de ​​București", potrivit storia.ro.

În Capitală nu a mai fost aprobat niciun PUZ din 2020, ceea ce a dus la o scădere dramatică a autorizațiilor de construire (în anul 2000 au fost eliberate aproximativ 2800 de autorizații de construire, în timp ce în 2021 numărul acestora a scăzut la abia 218), a menţionat președintele AREI și Gran Via Real Estate, Antoanela Comșa.

Impactul negativ este resimțit nu doar de sectorul privat, ci și de cel public. Potrivit ISC (Inspectoratul de Stat în Construcții), în perioada 2020-2022, se estimează un blocaj al investițiilor publice în valoare totală de 5,5 miliarde de euro, transformând, astfel, Bucureștiul într-o capitală complet blocată din punct de vedere investițional, a mai completat aceasta.

Schimbările fiscale din sectorul imobiliar

De asemenea, în cadrul conferinţei, "Tax Partner la Deloitte, Raluca Baldea, a prezentat principalele schimbări fiscale care afectează segmentul rezidențial: limita de TVA de 5% a fost redusă de la 700.000 lei la 600.000 de la 1 ianuarie 2023, fiind o achiziție unică cu această facilitate.

Există și o perioadă tranzitorie - astfel, în măsura în care s-a plătit un avans înainte de 1 ianuarie 2023 dar livrarea are loc în cursul anului 2023, se mențin condițiile privind cota redusă de TVA aplicabilă la momentul semnării antecontractului.

Mai precis, temporar, cota de 5% se aplică și în cazul în care se achiziționează mai mult de o locuință cu cotă redusă în valoare de maximum 450.000 de lei, respectiv o singură casă cu o valoare de 700.000 lei, în măsura în care pentru acestea au fost plătite avansuri înainte de 1 ianuarie 2023 iar livrarea/vânzarea are loc în 2023.

De asemenea, taxa pe clădiri urmează să fie modificată - clădirile rezidențiale vor începe de la 0,1% iar cele nerezidenţiale de la 5%, fără plafon maxim", a mai detaliat, în concluziile conferinţei, storia.ro.

Care sunt îngrijorările privind intrarea în criză din cauza ofertei și cererii dezechilibrate din piață

Dublat de creșterea costurilor de construcție și de finanțare, blocajul PUZ nu poate face decât să crească prețurile noilor locuințe, a fost de părere CEO Impact Developer, Tinu Sebeșanu.

În ceea ce privește sectorul construcțiilor, director general al Federației Construcțiilor, Adriana Iftime, a declarat că principala provocare pe care o anticipează este reconstrucția Ucrainei după război.

În forurile europene deja par să fie trasate direcții naționale în această perspectivă pentru unele țări precum Germania, Belgia, Danemarca. Procesul de reconstrucție ar pune presiune pe segmentul construcțiilor – forța de muncă, stocurile de materiale, precum și prețurile, ceea ce ar trebui luat în considerare serios de autoritățile române.

De asemenea, un dialog productiv cu autoritățile locale și naționale pentru ca sectorul de dezvoltare să nu eșueze este imperios, a mai subliniat Adriana iftimie.

Segmentul de preţ accesibil, cel mai afectat

Segmentul de preț accesibil al noii piețe rezidențiale a fost cel mai afectat în ultimele 6 luni din cauza modificărilor intervenite în procesul de finanțare, alături de creșterile costurilor de construcție, a mai declarat directorul general al Federației Construcțiilor.

Pe acest segment, cu precădere, diferența în viitor va fi făcută de dezvoltatorii sustenabili financiar, cei care se bazează exclusiv pe avansurile clienților pentru a-și finanța viitoarele dezvoltări, probabil vor trebui să găsească soluții alternative de finanțare.

România, cel mai scăzut grad de intermediere financiară din Europa

"Din punct de vedere al finanțării, Sorin Cerbu (Libra Bank) a afirmat că dezvoltările rezidențiale finanțate de bancă sunt stabile și în mare parte solide.

Ritmul vânzărilor este influențat direct de calitățile diferențiatoare ale proiectelor, în special cele legate de sustenabilitate.

În ceea ce privește finanțarea cumpărătorilor, în ciuda provocărilor actuale, mai este loc de creștere, România având cel mai scăzut grad de intermediere financiară din Europa – 47% (comparativ, în Ungaria, Polonia sau Cehia este situată între 70% și 80%)", conform storia.ro.