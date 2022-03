Construirea unei case pe cont propriu sau la cheie? Ce să decid?

Decizia de a-ți construi o casă este una destul de dificilă de luat, având în vedere că implică niște costuri mari și că ai nevoie de foarte multe autorizații, avize și cunoștințe despre ce înseamnă acest lucru. Dacă însă nu ai foarte multe informații despre ce implică construirea unei case te poți îndrepta către un dezvoltator, care îți poate ridica la cheie casa și singura ta grijă va fi doar decoratul interior.

Alege cea mai bună variantă pentru tine în funcție de nevoile tale, de disponibilitatea pe care o ai în a te ocupa de această situație și în funcție de cât de mult te pricepi la asta.

Construirea casei pe cont propriu

Înainte de a porni într-un astfel de proiect trebuie să fii foarte bine informat în ceea ce privește pașii pe care trebuie să îi parcurgi, în așa fel încât să îți construiești casa visurilor tale, dar să o faci într-un mod legal și eficient. În primul rând vei avea nevoie de teren, pe care dacă nu îl deții trebuie să îl achiziționezi. Urmează apoi o serie de studii care se vor efectua pentru a putea primi autorizație de construcție. Această autorizație o vei primii de la primăria din localitatea unde urmează să îți ridici construcția, pe baza studiilor și a proiectului construcției.

Urmează apoi să contactezi o firmă care să se ocupe de partea practică a lucrării și să îți achiziționezi materialele necesare. Pe lângă asta trebuie să găsești și o firmă care să se ocupe de partea electrică, de partea de instalații de apă și sanitare, și de partea de încălzire. Toate acestea implică și necesită mult timp și bani astfel că poți obține un preț construcție casă la cheie foarte mare. Avantajul acestei alegeri ar fi acela că îți vei pune amprenta mult asupra viitoarei locuințe, te implici emoțional și investești sentimente pe lângă investiția de timp și bani.

Cumpărarea casei la cheie de la un dezvoltator

Așa cum am spus mai sus, construirea unei case necesită anumiți pași fără de care nu ai putea să o faci, pași care îți vor consuma mult din timp, în plus poți întâmpina diferite situații neprevăzute și te poți lovi de probleme având în vedere că nu ai foarte multe cunoștințe în acest domeniu. Dacă alegi varianta mai simplă poți să îți cumperi o casă la cheie. Dezvoltatorii imobiliari sunt extrem de implicați când vine vorba de construirea unor ansambluri rezidențiale, în plus pot avea prețuri preferențiale la materiale datorită volumului mare achiziționat, cunosc cele mai bune echipe de specialiști în domeniul construcțiilor și știu exact care sunt procedurile legislative astfel încât rezolvă foarte repede cu autorizațiile.

Este de preferat însă să ceri garanții pentru fiecare lucrare făcută, să obții o confirmare a materialelor care s-au folosit pentru a știi că vei avea o locuință eficientă și de calitate. Este foarte important să se folosească materialele cu caracteristicile recomandate de către arhitect pentru a nu scădea rezistența locuinței. Prețul pentru o construcție la cheie poate ajunge la aproximativ 2100 lei/mp însă acesta poate varia în funcție de zona în care se află construcția, dacă ai avut terenul anterior construcției sau îl achiziționezi împreună cu aceasta și în funcție de materialele pe care le folosește dezvoltatorul și de finisajele pe care le alegi pentru personalizarea locuinței.