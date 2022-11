O consilieră USR din Timișoara a demisionat după o sentință care a stabilit că a construit ilegal un bloc

Consiliera USR Aida Szilagyi din Timișoara, fostă contracandidată a lui Dominic Fritz în cursa internă din USR pentru Primăria Timișoara, a demisionat din Consiliul Local Timișoara după ce Curtea de Apel Timișoara a anulat două autorizații de construcție emise de Primăria Timișoara în 2008 și 2017 în beneficiul Aidei Szilagyi și a soțului său, Sorin Szilagyi, arată adevarul.ro.

„Aleg să mă retrag din Consiliul Local in urma deciziei finale a instanței prin care sunt anulate autorizațiile de construcție emise pentru clădirea noastră, în anul 2008, respectiv 2017, fără alte implicații. Am intrat în politică pentru a-mi pune experiența și cunoștințele în slujba comunității și pentru a contribui la un oraș mai verde, ceea ce am și făcut în acești doi ani de mandat. Aleg să las locul meu în Consiliul Local următorului coleg, fiindcă nu doresc ca disputele generate în urma deciziei instanței, pe care o accept, să afecteze munca importantă pe care colegii mei o depun în Consiliul Local și în administrație. A fost o onoare pentru mine să slujesc comunității”, a transmis Aida Szilagyi, marți dimineața, la o zi după pronunțarea sentinței finale.

Potrivit sursei citate, Judecătorii Curții de Apel Timișoara au pronunțat luni, 29 noiembrie, sentința finală într-un dosar în care vecinii consilierei USR Aida Szilagyi au cerut anularea a două autorizații de construcție emsie în timpul administraţiilor Ciuhandu şi Robu, pe numele consilierei USR Aida Szilagyi şi al soţului acesteia, Sorin Szilagyi.

Judecătorii au decis că „prin autorizaţiile de construire nr. 2403/10.09.2008 şi nr. 329/31.03.2017 (continuare lucrări) s-a autorizat nelegal o clădire cu 4 nivele supraterane (parter, etaj 1, etaj 2, mansarda parţială), încălcându-se prevederile P.U.Z. aprobat prin H.C.L. nr. 91/1998, aplicabil zonei”.

Vecinii consilierei USR, la solicitarea cărora a fost deschis procesul, au cerut în instanţă şi demolarea construcţiei ilegale, dar cererea a fost respinsă de Tribunalul Timiş, hotărârea fiind menținută de Curtea de Apel. Tribunalul a arătat că „această măsură trebuie să corespundă necesităţii de înlăturare a unei situaţii vătămătoare pentru reclamanţi”.

„Sub acest aspect, Tribunalul reţine că demolarea poate fi dispusă ca sancţiune sau ca măsură de înlăturare a unui prejudiciu - reclamanţilor fiindu-le deschisă exclusiv ultima ipoteză, întrucât demolarea construcţiei – ca sancţiune de drept administrativ – revine în competenţa autorităţilor publice locale”, se mai arată în sentinţă.

Judecătorul a mai subliniat că demolarea, ca sancţiune, „nu este una automată, decurgând din singurul fapt al constatării edificării unei construcţii fără autorizaţie de construire sau cu nerespectarea autorizaţiei de construire, ci este o măsură ultimă, care poate surveni numai în măsura în care nu este posibilă intrarea în legalitate sau beneficiarul autorizaţiei nu a efectuat demersurile pentru intrarea în legalitate stabilite de autorităţi”.