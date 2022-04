Liberalii se reunesc, duminică, într-un Congres extraordinar, la Palatul Parlamentului, pentru a-şi alege din nou preşedintele, la doar şase luni de la ultimul congres, în care 5.000 de delegaţi îl aleseseră pe Florin Cîţu la şefia partidului, după o campanie dură şi plină de atacuri între acesta şi fostul preşedinte Ludovic Orban. De data aceasta, la Congresul organizat în grabă vor participa doar 1.300 de delegaţi, din întreaga ţară.

UPDATE 12.28 A început procesul de votare.

UPDATE 12.15 Candidatul la funcţia de preşedinte al PNL, Nicolae Ciucă, a propus un moment de reculegere pentru victimele războiului din Ucraina.

Nicolae Ciucă i-a mulţumit lui Florin Cîţu, preşedintele Senatului, ”pentru tot ce a făcut bine pentru PNL”.

”Dragi liberali, încep prin a le mulţimi antevorbitorilor mei pentru că au susţinut această moţiune şi îl salut pe preşedintele Senatului Florin Cîţu şi să îi mulţumesc pentru tot ce a făcut bine pentru PNL. Sunt în faţa dumneavoastră pentru a vă convinge că moţiunea merită să fie votată”, a afirmat Ciucă.

”Valorile în care credem noi sunt cele care ne motivează, ne unesc, ne dau rezistenţă, ne dau capacitatea de a stabili şi îndeplini obiective politice, ne ajută să ne ridicăm când suntem căzuţi. Valorile PNL sunt valorile politicii de dreapta care a modernizat România în trecut, o face şi acum si o va face şi în viitor”, a mai afirmat Ciucă.

Acesta a afirmat că este nevoie de consolidare cadrul UE şi în cadrul NATO.

”Avem un rost şi avem o direcţie. Aşa am înţeles eu de la PNL şi ce e mai important e că acestea nu se fac de dragul de a face politică, ci pentru România şi valorile ei. Am scris pe prima pagina a moţiunii că am făcut acest demers conştient că forţa unui partid nu stă într-un om. Forţa partidului e dată de primari, preşedinţii de CJ, de senatori şi deputaţi, dar şi de membri PNL şi de votanţii noştri. Este adevărat, nu sunt un membru cu vechime în partid, nu am experienţă politică şi nu vreau să par ceea ce nu sunt şi cu siguranţă, Dane (Dan Mitreanu – n.r), nu mă voi lăsa prizonier”, a mai adăugat Ciucă.

UPDATE 12.05: Cîțu a ieșit din sală înainte de discursul lui Ciucă.

UPDATE: Congresul a fost deschis de preşedintele interimar, Gheorghe Flutur, care a anunţat că sunt prezenţi în sală peste o mie de delegaţi, din cei 1.300 aprobaţi.

Flutur a precizat că toate procedurile interne au fost respectate.

Flutur a mulţumi colegilor pentru o săptămână intensă.

Nicolae Ciucă a sosit, duminică, puţin înainte de ora 11.00, la Palatul Parlamentului, însoţit de mai mulţi lideri liberali, între care Lucian Bode şi Gheorghe Flutur.

”Va începe congresul extraordinar al PNL, partid care va vota moţiunea pe care am depus-o Uniţi pentru o Românie stabilă şi puternică. Sper ca prin acest demers pe care l-am asumat PNL să îşi găsească echilibrul, nu suntem într-o situaţie simplă, dar am convingerea că vom putea să ne găsim un rost şi vom putea să ne găsim o direcţie”, a afirmat Ciucă.

Acesta a precizat că ”cel mai important obiectiv este să guvernăm ţara”.

”După această activitate aleşii locali, liderii filialelor judeţene se vor întoarce acasă şi se vor preocupa de tot ceea ce înseamnă administrarea comunelor, oraşelor, iar noi aici cu miniştri ne vom ocupa de tot ceea ce înseamnă administrarea ţării. Cetăţenii aşteaptă de la noi soluţii, măsuri, ei s-au săturat de gâlceavă şi toate aceste discordii care apar în spaţiul public. Important e să avem stabilitatea necesară pentru a guverna ţara”, a mai declarat Ciucă.

Știrea inițială

Congresul extraordinar are loc în contextul demisiei preşedintelui PNL, Florin Cîţu, pe 2 aprilie. Decizia acestuia a venit în urma pierderii susţinerii în partid, împreună cu el renunţând la funcţia de secretar general şi Dan Vîlceanu, care a plecat şi din Guvern. Prim-vicepreşedintele Gheorghe Flutur a preluat şefia interimară a PNL, până la Congres.

După ce ruptura dintre partid şi Guvern s-a perpetuat, pe fondul combinaţiei de preşedinte de partid care nu deţine şi şefia Executivului, liberalii au decis să facă o schimbare bruscă şi să îl pună pe Nicolae Ciucă, premierul României, în fruntea PNL. Au contribuit la decizie atât scăderea în sondaje, partidul ajungând sub 20 la sută, precum şi tensiunile din ce în ce mai mari între preşedintele partidului şi premier, în privinţa luării deciziilor la nivel guvernamental şi în coaliţia de guvernare.

Ca şi Florin Cîţu, când a preluat şefia partidului în septembrie 2021, şi Nicolae Ciucă a avut nevoie de o derogare de la partid pentru a candida, pentru că nu îndeplinea condiţia de vechime în partid, de 5 ani, potrivit statutului.

Premierul Nicolae Ciucă a venit, în ultima zi de depunere a candidaturilor, cu moţiunea intitulată „Uniţi pentru o Românie stabilă şi puternică” care are 24 de pagini şi include o scrisoare adresată liberalilor scrisă de mână.

În scrisoare, premierul vorbeşte despre valorile dreptei şi despre contextul geopolitic, plus multiplele crize şi provocări din ultima perioadă. ”Ca să depăşim crizele şi să fructificăm oportunităţile este necesar să întărim leadershipul politic şi acţiunea guvernamentală şi să consolidăm doctrinar PNL ca Partid al Dreptei pro-occidentale şi lider al aducerii României între cei care profesează valorile Occidentului”, le-a transmis Ciucă colegilor din partid.

După alegerea preşedintelui PNL, Consiliul Naţional se va reuni pentru a alege noul secretar general al partidului, cel mai probabil funcţia urmând să fie preluată de Lucian Bode.

De asemenea, este posibil să se facă schimbări şi în structura de conducere a partidului, după ce se eliberează atât postul lui Lucian Bode, de prim-vicepreşedinte cât şi cel de vicepreşedinte pe probleme de apărare, deţinut de Nicolae Ciucă. În prezent, prim-vicepreşedinţii partidului sunt Lucian Bode, Iulian Dumitrescu, Gheorghe Flutur şi Rareş Bogdan.

Europarlamentarul PNL Mircea Hava a criticat public, cu două zile înainte de Congres, faptul că liberalii trebuie să aleagă un candidat unic în fruntea partidului.

”Credibilitatea Partidului Naţional Liberal nu poate şi nu trebuie să depindă doar de un om. Că e Ciucă sau altcineva. Dacă eşti solist, eşti doar tu şi instrumentul, dacă eşti prim-ministru sau preşedinte de partid, îţi trebuie o echipă, a spus Hava, care consideră că este ”modelul de alegeri în care nu există un înfrânt ci, de fapt, pierde tot partidul”.

Şi Florin Cîţu a arătat că la Congres trebuie să participe toţi, pentru că, dacă nu votează, rămân fără preşedinte, menţionând că, dacă mai voia şi altcineva să candideze, putea să candideze pentru că era oportunitate, însă ”nu au dorit”.

