Marea Britanie discută închiderea institutelor Confucius. Astfel de centre de influență ale Chinei există și în 5 universități din România

Ministrul pentru securitate din Marea Britanie a anunțat că premierul Sunak ia în considerare închiderea institutelor Confucius deoarece ele reprezintă "o amenințare la adresa libertățiilor cetățenești" în universități.

Inclusiv la noi în țară funcționează astfel de institute în cadrul marilor universități din București, Cluj, Brașiv, Sibiu și, mai nou, în Constanța.

În România funcționează patru institute Confucius: la Universitatea București, Universitatea Babeș Bolyai din Cluj, la Universitatea din Brașov și la Sibiu, a sacris analistul politic Sori Ioniță, pe pagina sa de Facebook.

Acesta a precizată că o "clasă Confucius" funcționează și la Universitatea Ovidius din Constanța.

Ministrul Securității din Marea Britanie, Tom Tugendhat, a spus că organizațiile „reprezintă o amenințare la adresa libertăților civile în multe universități din Regatul Unit”, în timp ce a vorbit în Camera Comunelor.

Institutele răspândite în campusurile din Marea Britanie sunt înființate pentru a „promova înțelegerea Chinei contemporane”, dar sunt folosite ami degrabă ca mijloc de control al comportamentului studenților chinezi în numele statului chinez, potrivit thenational.scot.

Potrivit sursei citate, există institute Confucius la Universitatea din Glasgow, Universitatea Heriot Watt, Universitatea din Aberdeen, Universitatea din Strathclyde și Universitatea din Edinburgh.

Anunțul vine în urma preocupărilor larg răspândite cu privire la operațiunile extrajudiciare ale guvernului chinez care au loc în întreaga țară.

We must protect ourselves from hostile state threats that threaten not just life, but our way of life.

Today, I announced a new task force to drive forward the defence of democratic integrity of our country. pic.twitter.com/5y39MSDlx1— Tom Tugendhat (@TomTugendhat) November 1, 2022