Cum poate fi înțeles ”acest dictator care pozează în țar”: ”Anna Politkovskaia a fost omorâtă de ziua lui Vladimir Putin”

Artistul Tudor Chirilă a făcut luni, 21 februarie o sinteză a cărților care pot ajuta la înțelegerea modului în care poartă astăzi negocierile cu Occidentul președintele Rusiei, Vladimir Putin.

În mesajul postat pe Facebook, actorul critică politica de expansiune a lui Putin și manipulările la care sunt supuși inclusiv românii.

În încercarea de a combate dezinformările, Chirilă recomandă mai multe cărți prin intermediul cărora poate fi înțeles ce a însemnat Rusia de-a lungul timpului și, în particular, ce a însemnat pentru țara noastră.

”Anna Politkovskaia a fost omorâtă în fața scării blocului ei de ziua lui Vladimir Putin. Coincidență? Foarte posibil. Doar că Anna Politkovskaia a scris o carte care se numește ”Rusia lui Putin” și pe care ar trebui s-o citească toți cei care vor să înțeleagă cum funcționează filosofia acestui dictator care pozează în țar. O Rusie a oligarhilor, o Rusie care aprinde și întreține conflicte interetnice în fostele republici sovietice și care joacă mereu cartea amenințării occidentale ca să stimuleze filonul patriotic al cetățenilor ei și în același timp să le deturneze atenția de la adevăratele lor probleme și ale ”patriei” confiscate de Putin și o șleahtă de oligarhi. O frică mai mare o șterge pe una mai mică, nu-i așa?

Apoi mai trebuie citită, că tot a fost ziua lecturii, Svetlana Alekseevici cu ale sale “Vremuri second hand” o carte premiată cu Nobel, radiografie dureroasă a destinelor individuale în raport cu destrămarea Uniunii Sovietice, epoca Elțîn sau lovitura de stat eșuată de la începutul anilor '90 care ar fi trebuit să readucă comunismul la putere și, implicit, să refacă URSS, nostalgia războiului care a transformat Rusia în ”salvatorul Europei”. O carte documentar care acordă în mod egal cuvântul nostalgicilor și revoltaților.

Pentru cei care adoră să se lase pradă manipulării digitale practicate de ruși nu strică deloc să încerce memoriile doamnei Annie Bentoiu, ”Timpul ce ni s-a dat” o carte care, după părerea mea, ar trebui predată în licee, o frescă a societății românești acoperind de la perioada interbelică până la anii în care s-a instaurat dictatura comunistă a lui Ceaușescu, trecând prin perioada sovietizării României. E o carte a cărei amintire încă îmi dă fiori și asta pentru că o minte lucidă și liberă va reuși să găsească bucurie în cele mai dezumanizante timpuri”, a scris Tudor Chirilă.

Printre titlurile recomandate de artist se mai află ”Amintiri din viață” - Anița Nandriș Cudla, ”Imago” - Liudmila Ulițkaia și ”Generation P” - Victor Pelevin.

”Este interesant cum propaganda rusească în România omite cu bună știință o literatură rusă care a expus ororile sovietizării Rusiei, reprimarea culacilor sau prigonirea chiaburilor și construcția noii revoluții culturale care trebuia să servească musai ideile socialismului triumfător”, mai scrie Chirilă.

Revenind la actualul context tensionat între Rusia și Occident, Chirilă subliniază că, în încercarea de a impune o agendă expansionistă, președintele Vladimir Putin face ”ce știe mai bine” - dezinformează și manipulează.

”O țară în care sunt regiuni de zeci de ori mai întinse și mai sărace decât România, în care puterea e concentrată în mâinile unei clase privilegiate (vedem și la noi treaba asta de treizeci de ani și nu pare să fie prea bine) încearcă să ne explice cum Europa și America sunt de fapt dușmanii noștri.

Cum Europa, de la care am primit miliarde (mai mult decât am contribuit), ne vrea răul. De aia e important să nu uităm ce a însemnat Rusia de-a lungul timpului și în particular ce a însemnat ea pentru România. Mogulilor români cu televiziunile lor de ”știri” le-a surâs întotdeauna modelul rusesc, ăla care face afaceri cu banii oamenilor cinstiți (taxe) pe care îi deturnează către buzunarele lor așa cum cred ei de cuviință.

Rusia lui Putin e un model perfect pentru moștenitorii partidului comunist român și ai poliției politice care s-a numit simplu: securitate. Securiștii strigă ”securiștii” în țara noastră, perdeaua de fum e întreținută permanent și, slavă Domnului, media clasică și cea digitală își fac treaba. În fața acestui asalt și cu un posibil război în Ucraina care ar aduce România (mult) mai aproape de influența rusească, nu ne rămâne decât lectura. Iar dacă vreți să începeți cu doar câteva pagini, citiți ”Mantaua” lui Gogol cu al ei Akaki Akakievici Bașmacikin și veți înțelege momentul în care ne tot aflăm. Că adevărul este că țarul rus nu a dispărut niciodată cu adevărat din sufletul conducătorului sovietic. Sigur, există contra lectură, există variante, dar astea sunt recomandările mele, cele care m-au ajutat pe mine să-mi formez o idee despre lumea din jurul meu. E doar o recomandare, nu un îndemn”, a conchis actorul.