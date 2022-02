Propaganda Rusiei prin care se încearcă dezinformarea în legătură cu adevăratele intenții ale președintelui Vladimir Putin în Ucraina a fost demascată de mai mulți specialiști în conținut online.

France 24 a făcut publice informații despre mai multe montaje și scenarii ale agențiilor de informații rusești apărute în online.

Printre acestea se află o fotografie cu un presupus vehicul blindat ucrainean pe teritoriul Rusiei, un videoclip cu trupe ucrainene aflate într-o misiune de „invazie” care se infiltrează în Rusia sau un alt clip în care se presupune că „sabotori” ucraineni sau polonezi încearcă să arunce în aer tancuri rusești.

După anunțul lui Vladimir Putin privind recunoașterea independenței celor două regiuni din estul separatist al Ucrainei, mesajele de propagandă au avut scopul de a dovedi o ”agresiune” din partea Kievului, care să justifice decizia Rusiei privind inclusiv trimiterea trupelor în sprijinul separatiștilor.

Principalul mediu de propagandă al serviciilor rusești este Telegram, mesajele de dezinformare fiind apoi preluate de media de stat și cele pro-Kremlin.

În urma analizării unui videoclip cu soldații care „vorbesc poloneză” și încearcă să saboteze tancurile rusești s-a observat că este vorba despre un montaj de părți distincte video și audio, potrivit Eliot Higgins, fondatorul Bellingcat, un site de investigații cu sediul în Amsterdam, specializat în verificarea și demontarea propagandei.

Unele dintre imagini au fost filmate la începutul lunii februarie, iar editorii Kremlinului au adăugat peste imagini și sunet dintr-un videoclip filmat în timpul unui exercițiu militar finlandez din 2010, potrivit Gândul.

Supusă analizei a fost și imaginea în care apare un presupus vehicul blindat ucrainean, despre care Rusia a susținut că înaintează pe teritoriul său.

Potrivit platformei open-source Oryx, specializată în echipamente și tehnologie militară, vehiculul din epoca sovietică din fotografie nici măcar nu aparține arsenalului ucrainean.

„Nici măcar asta nu aveau habar”, a transmis grupul într-o postare pe Twitter.

Ukraine doesn’t operate the BTR-70M. They couldn’t even get that right.https://t.co/Y1vpAubKWW pic.twitter.com/7h2Boay3L2— Oryx (@oryxspioenkop) February 21, 2022