Teama de război îi scoate pe ucraineni în stradă. Manifestație amplă la Kiev VIDEO

Mii de ucraineni au organizat sâmbătă, 12 februarie, o manifestație împotriva războiului, în contextul creșterii temerilor privind o posibilă invazie a Rusiei.

La începutul protestului, s-a intonat imnul Ucrainei, conform imaginilor apărute pe Twitter.

Un ucrainean a postat şi imagini cu un convoi imens care defila pe străzile Kievului, sub denumirea “Marşul unităţii Ucrainei”.

Ukrainians do not want war.

But if Russia attacks, we will resist!