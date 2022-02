Ministrul de Interne dă asigurări că granițele României sunt sigure în cazul unui atac al Rusiei în Ucraina: ”Ne va afecta economic”

Ministrul de Interne, Lucian Bode, a dat asigurări duminică, 13 februarie, că granițele țării noastre sunt sigure, în condițiile în care facem parte din NATO. Acesta a subliniat însă că, în cazul în care Rusia va ataca Ucraina, România va fi afectată din punct de vedere economic.

”Eu îmi doresc ca acest conflict să nu izbucnească și să învingă rațiunea și dialogul, dar văzând solicitările lui Putin, astăzi, când vorbim, este foarte, foarte dificil să cred că se va opri. Știți cum se spune în dramaturgie, dacă în actul I apare o pușcă, până la final cu pușca respectivă se va trage. Nu aș vrea să se tragă”, a declarat Lucian Bode duminică seară, la B1TV.

Ministrul de Interne a vorbit despre efectele negative asupra economiei românești pe care le-ar putea avea o posibilă invazie a Rusiei în Ucraina.

Ads

”În schimb, vreau să îi asigur pe toți românii că granițele noastre sunt sigure, că beneficiem de acest statut de țară membră NATO cu toate garanțiile de securitate și că un eventual conflict în Ucraina categoric ne va afecta pentru că, economic vorbind, să ne uităm doar la două paliere - energie, și așa suntem într-o criză energetică la nivel european, și sancțiunile despre care vorbesc Aliații, despre care vorbește Comisia, vor fi dintre cele mai dure”, a explicat Bode.

Acesta a adus în discuție și cazul în care ar trebui să primim refugiați din Ucraina, precizând că autoritățile fac pregătiri pentru situația unui flux ”necontrolat” al acestora.

”Este România pregătită să preia sute de mii de refugiați într-un aflux necontrolat? Chiar astăzi am terminat planul de acțiune privind managementul unui flux masiv de refugiați pe teritoriul României. Am luat în lucru mai multe ipoteze. Am analizat în etape cum intervenim, în primul rând, în județele din nord, respectiv din est, Maramureș, Suceava, Botoșani, Iași, Tulcea.

Ads

Suntem în acest moment în analiză să vedem câte tabere pentru refugiați putem să montăm într-un timp relativ scurt, vorbesc de ore, maxim 10, 12, 24 de ore. Analizăm toate capacitățile de cazare existente pe județele de graniță, dar în același timp discutăm în etapa a doua de județele din vecinătatea județelor de graniță și în etapa a treia de toată țara”, a mai spus Bode, potrivit Libertatea.