Confesiunea brutală a unui soldat rus, despre crima comisă în Ucraina: "I-am spus: „În genunchi!”. Și doar un glonț în ceafă" VIDEO

De la sfârșitul lunii februarie până la începutul lui aprilie, satul Andreevka din regiunea Kiev a fost sub controlul armatei ruse.

Retrăgându-se, rușii au lăsat în urma lor cadavre, sute de case distruse și jefuite și 25 de fotografii făcute cu telefonul furat al unui localnic.

Reporterii "Important stories", o publicație independentă din Rusia specializată în jurnalism de investigație, s-au deplasat în regiunea Kiev pentru a recupera dovezile crimelor comise acolo, pentru a discuta cu rudele victimelor și pentru a identifica militarii ruși implicați în crime și jaf.

Ads

Toți locuitorii din Andreevka s-au confruntat într-un fel sau altul cu jafurile sau diversele forme de violență comise de personalul militar rus. Soldații au furat mâncare, electrocasnice, mașini sau alcool.

În timpul și după ocupația din Andreevka, sat cu 1.500 de locuitori, au fost găsite 13 cadavre cu urme de gloanțe. Potrivit poveștilor localnicilor, în sat au fost împușcați oameni fără proces sau anchetă, uneori fără să fie luați prizonieri sau interogați.

Execuțiile au fost precedate de tortură în majoritatea cazurilor. Reporterul rus Ekaterina Fomina a reușit să refacă istoria tuturor celor 13 crime din mărturiile localnicilor sau ale rudelor ucrainenilor uciși.

Cei 13 localnici uciși în satul Andreevka

Ads

Printre altele, reportera rusă a găsit la un localnic un telefon furat inițial de soldații ruși, aruncat de către aceștia în timpul retragerii și recuperat ulterior de un punct umanitar.

Patru soldați ruși s-au fotografiat cu telefonul respectiv, cele 25 de imagini rămânând în memoria aparatului. Localnicii cărora reportera le-a arătat imaginile i-au recunoscut și i-au indicat ca luând parte la situațiile violente descrise.

Soldații ruși care au făcut poze cu telefon furat în Andreevka: Daniil Frolkin, Dmitri Danilov, Ruslan Glotov, Ivan Shepelenko

Jurnaliștii ruși i-au contactat telefonic ulterior pe primii doi din listă.

Daniil Frolkin a recunoscut toate crimele comise în Ucraina:

"Eu, soldat al unității militare 51460, caporal de pază Frolkin Daniil Andreevich, mărturisesc toate crimele pe care le-am comis la Andreevka - împușcarea populației civile, jefuirea populației civile, confiscarea telefoanelor. Mărturisesc că ofițerii noștri comandanți nu dau doi bani pe soldații noștri, nici măcăr pe toată infanteria care luptă în prima linie.

Ads

Și după aceea, vreau să mai spun: luați măsuri pentru a-i pedepsi pe comandanți - Omurbekov Azatbek Asanbekovich, colonel de gardă, locotenent colonel de gardă Dmitrenko, zampotyl (comandant adjunct pentru logistică și provizii) al brigăzii noastre, colonelul Klobukov, și șeful serviciului de informații, locotenent-colonelul Romanenko.

Era responsabil de serviciul de informații, care a făcut o treabă proastă de recunoaștere și a condus oamenii noștri la moarte. De asemenea, comandantul adjunct al brigăzii, locotenent-colonelul Prokurat, a dat ordin de împușcare a civililor".

Întrebat de ce ar trebui pedepsit comandamentul brigăzii, Frolkin a răspuns că respectivul „consideră că soldații obișnuiți nu sunt oameni”. Potrivit acestuia, colonelul Azatbek Omurbekov a transmis comandamentului informații false despre succesele inexistente ale brigăzii. Pe tot parcursul ocupației localității Andreevka, potrivit soldatului, comandantul „a stat la subsolul școlii”, unde a fost improvizat sediul comandamentului local.

Ads

Comandanții brigăzii 64: Azatbek Omurbekov, Sergey Dmitrenko, Vyacheslav Klobukov, Denis Romanenko, Andrey Prokurat FOTO war.obozrevatel.com / nsktv.ru / social networks

„Câțiva băieți au încercat să-i ceară comandantului să nu mai trecem în ofensivă”, își amintește Frolkin. - Omurbekov [după aceea] a început să-i bată pe băieți, de parcă ar fi fost niște obiecte, i-a umilit cu un limbaj extrem urât. L-a lovit pe unul cu capul în față, a pus un pistol pe fruntea celui de-al doilea și a spus: „O să te împușc acum și nu voi primi nicio pedeapsă pentru asta”.

Soldatul a fost întrebat ce vrea să spună când mărturisește „împușcarea populației civile”. El spune că în martie (nu își amintește data exactă), comandanții i-au cerut lui și altor câțiva soldați să-i însoțească la o percheziție în casele a trei locuitori din Andreevka.

Frolkin susține că acolo l-a împușcat pe un bărbat și că ar fi singura crimă pe care a comis-o în șapte luni de când se află pe front.

Ads

Militarul este convins că bărbatul pe care l-a ucis a predat coordonatele coloanelor armatei ruse. Reportera l-a întrebat pe Frolkin:

- L-ai împușcat pentru că îți răzbunai oamenii?

- Da. Înțeleg că răzbunarea este un lucru de rahat, dar m-am răzbunat și am înțeles ce făceam. Aceasta este singura persoană pe care am ucis-o în cele șapte luni în care a avut loc operațiunea specială. Am salvat 86 de oameni, am ucis unul.

- Ai încercat să vorbești cu el înainte de execuție?

- Am încercat, da. Ne-a spus: „Sunt civil, locuiesc aici”. Noi spuneam: „Spune adevărul, căine, că te împușcăm acum!”. El: „Am sosit de la Kiev alaltăieri, mi s-a cerut să trimit coordonatele coloanelor”. L-am scos din casă. Am găsit asupra lui obiecte care sunt folosite exclusiv de ofițeri. Și asta a fost. Îi spun: „Du-te înainte!”. El merge înainte. I-am spus: „În genunchi!”. Și doar un glonț în frunte (militarul a făcut un semn, indicând „în ceafă”). Apoi am tremurat foarte mult timp. Am ucis unul, dar am vrut să salvez cât mai mulți oameni.

Ruslan Iaremciuc, bărbatul ucis de soldatul rus în Andreevka

Reportera rusă l-a întrebat pe soldat de ce a decis să spună adevărul. Soldatul răspunde că face asta de dragul „băieților”, care, după multe luni în "călătoria de afaceri", sunt pe cale să fie trimiși înapoi să lupte pe prima linie - la Herson.

„Băieții noștri vor fi cruțați, vor fi scoși curați datorită mie”, se arată încrezător caporalul. Este mai bine să distrugi o viață decât să distrugi viața a 200-300 de oameni. Îi cunosc pe toți acești băieți. 50 de oameni care au rămas din batalionul nostru, sunt oameni buni, nu vreau să le stric viața, sunt alături de mine chiar din „termen”. Acum sunt din nou trimiși la Herson, nu mai au dreptul să facă asta.

Cuvintele lui Frolkin sunt confirmate de o conversație interceptată între presupuși ofițeri ai brigăzii 64, publicată de principalul departament de informații al Ucrainei. Din aceasta rezultă că comandamentul nu știe cu cine să încadreze brigada și cine va dori pentru a doua oară să meargă „în asemenea fund”.

Înregistrarea convorbirilor dintre reporter și soldații ruși

Frolkin recunoaște că nu a înțeles de ce și cu cine a luptat:

- Ne vorbesc despre conducătorii noștri, ce salvăm, că suntem atât de frumoși. Dar nu este clar cu cine ne luptăm. Și nu ne spun nimic despre ce s-a întâmplat în alte zone, nu ne spun nimic despre moartea civililor ruși.

La sfârșitul lunii iulie, Daniil Frolkin a părăsit regiunea Belgorod către Khabarovsk și acolo a solicitat demiterea din serviciul militar. În urmă cu doi ani, a semnat un contract pentru că dorea să se întoarcă în orașul natal și să lucreze acolo la poliție. Ce vor face cu cererea sa cei din armata nu se știe.

„Înțeleg că pot fi închis pentru toate aceste informații pe care le-am furnizat”, spune el. „Dar nu pentru toate mizeriile pe care le-am făcut în Ucraina. Vreau doar să mărturisesc totul și să explic ce se întâmplă la noi. Cred că ar fi fost mai bine dacă acest război n-ar fi avut loc niciodată”.