Asociațiile tinerilor europeni solicită o mai mare prezență în procesul decizional în cadrul Anului European al Tineretului

Tinerii, piesă cheie în construcția viitorului Europei, au cerut vineri, 13 mai, la Madrid, o prezență mai mare și o mai mare participare la luarea deciziilor în cadrul Anului European al Tineretului.

În primul eveniment care a reunit principalele asociații ale tinerilor europeniști din Spania - Europa Team, JEF Madrid, Erasmus Student Network (ESN), European Youth Parliament, European Movement and Talent for the Future -, desfășurat la Fundația Carlos de Antwerp în Madrid, au fost dezbătute câteva dintre concluziile Conferinței privind Viitorul Europei, care au fost predate pe 9 mai liderilor instituțiilor europene.

În total, concluziile Coferinței privind Viiotrul Europei, proces care a implicat 800 de cetățeni europeni aleși la întâmplare pentru a decide asupra viitorului continentului, însumează un total de 49 de propuneri cu 300 de măsuri, dintre care, potrivit responsabilului de comunicare al reprezentarea Comisiei Europene în Spania Ana Río Quintana, „vreo 58 vorbesc despre tineri”.

În acest sens, Rio a subliniat că valoarea pe care o va avea de acum înainte acest „proces deliberativ unic” în istoria UE va deriva din „ceea ce fac instituțiile în privința acestuia”.

„Tinerii au avut un rol central în conturarea viitorului Europei”, a adăugat reprezentantul CE, care a subliniat „rolul activ” pe care tinerii l-au jucat anul trecut.

În cadrul întâlnirii s-au abordat aspecte precum implementarea unei convenții europene ca pas preliminar către o ipotetică reformă a tratatelor, precum și participarea scăzută a femeilor la platforma digitală multilingvă a Conferinței. „Trebuie să evidențiem nevoia de mobilizare a tinerilor, pentru că viitorul va fi al nostru”, a spus directorul asociației Talent for the Future, Álvaro Rojas, care a elaborat câteva propuneri de creștere a participării efective a cetățenilor, precum importanța implicării mai mult a regiunilor sau a lansării „Controalelor tinerilor” pentru a evalua impactul pe care politicile îl au asupra tinerilor.