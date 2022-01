Panelul cetățenilor privind schimbările climatice, mediu și sănătate, din cadrul Conferinței privind viitorul Europei, desfășurată la Varșovia luna aceasta, nu a reușit să cadă de acord asupra unei recomandări privind energia nucleară, care a fost una dintre cele mai discutate probleme.

Acest panel face parte din Conferința privind viitorul Europei (CoFoE), un experiment de democrație deliberativă la nivel european în care 800 de cetățeni selectați aleatoriu transmit recomandări pentru legislatorii europeni. Panelul organizat la Varșovia a fost al treilea dintre cele patru paneluri tematice din program.

„Valoarea procesului nu stă în recomandările în sine pentru că, datorită Conferinței privind viitrul Europei, se vede ce îi preocupă cel mai mult pe cetățeni. Cu toate acestea, recomandările făcute sunt sensibile, cetățenii sunt mai informați decât credeam”, a declarat Jaroslaw Pietras, profesor la Departamentul de Studii Economice Europene din campusul Bruges al Colegiului Europei, pentru Euractiv. com. Profesorul Pietras a fost, de asemenea, unul dintre experții prezenți la Varșovia.

El a spus că, deși cetățenii nu sunt experți, „ei se maturizează în timpul acestui proces și citesc și studiază despre subiecte de care s-ar putea să nu fi fost niciodată interesați înainte”.

Cele 51 de recomandări aprobate se referă la stiluri de viață mai bune, protecția mediului și a sănătății, reorientarea economiei și consumului și viața într-o societate mai durabilă. Alte recomandări au vizat îmbunătățirea calității alimentelor, creșterea gradului de conștientizare a populației cu privire la nutriție, reducerea folosirii plasticului și o mai bună gestionare a deșeurilor.

Unele recomandări se suprapun cu legislația europeană actuală sau cu legile aflate în curs de aprobare, în timp ce altele se contrazic.

„Nu cred că este o problemă faptul că anumite recomandări se suprapun sau se contrazic, pentru că reflectă preocupările cetățenilor [...]. Nu ar trebui să ne așteptăm ca oameni fără experiență să vină cu recomandări clare”, a adăugat Pietras.

Întrebat despre rolul experților, acesta a spus că „în calitate de experți, am oferit sprijin doar când am fost solicitați, nu am participat la elaborarea recomandărilor la fel ca cetățenii. Altfel, acestea ar fi recomandări de la cetățeni și experți, ceea ce nu este cazul”.

Divizare la nivel de state și cetățeani în domeniul energiei nucleare

Totuși, cetățenii nu au reușit să găsească un numitor comun cu privire la problema energiei nucleare, ceea ce reflectă mai mult sau mai puțin opiniile din statele membre.

Potrivit lui Pietras, dezbaterea asupra energiei nucleare „a dezbinat cetățenii pentru că, de exemplu, unii dintre ei au susținut că acest tip de energie nu este bun pentru mediu, în timp ce alții au susținut că este și mai rău dacă se folosește cărbune. Prin urmare, opiniile au fost foarte divergente. În general, oamenii tindeau să susțină mai puțin energia nucleară, dar unii erau îngrijorați de o creștere suplimentară a costurilor cu energia în absența celei nucleare.”

Alexandra Csizmadia, o tânără participantă din Ungaria, a declarat pentru Euractiv că „toate grupurile au făcut o treabă fantastică”. Ea a mai adăugat că „ar fi un vis” pentru ea dacă anumite recomandări „se vor concretiza”. „Nu sunt sigură cum vor aborda oamenii de știință aceste recomandări, dar sper că vor găsi o modalitate bună de a le implementa”, a adăugat ea.

Întrebată despre prioritățile ei, aceasta a răspuns: „De vreme ce sunt din Ungaria, îmi doresc foarte mult ca salariul minim să fie introdus în UE”, recomandarea privind salariul minim fiind recomandarea numărul 39.

Despre problema nucleară, ea a spus că „sunt prea multe puncte de vedere diferite pe acest subiect”. „Din partea mea, sunt mai mult în favoarea surselor de energie regenerabilă”, a spus ea.

În mod similar, Jens Fors, 33 de ani, din Suedia, a declarat pentru Euractiv că este mulțumit de rezultate, dar a adăugat că a simțit că „procesul în sine a fost puțin complicat”.

„Aș fi preferat ca toată lumea să poată vorbi despre cât mai multe probleme și soluții în prima întâlnire. A doua întâlnire ar fi trebuit să fie pentru restrângerea domeniului de aplicare și verificarea faptelor, iar ultima întâlnire ar fi trebuit să fie pentru concluzii”, a explicat el.

Jens Fors se referă la cele trei etape ale panelurilor, care s-au întâlnit mai întâi la Strasbourg pentru începutul procesului, apoi s-au întâlnit online pentru a identifica probleme și poziții, iar în cele din urmă au avut o întâlnire finală, care a avut loc la Varșovia în cazul acestui panel, pentru a-și finaliza recomandările.

Întrebat care recomandări sunt cele mai importante pentru el, Fors a răspuns: „Al 9-lea, care recomandă stimulente pentru energia regenerabilă, fără a interzice energia nucleară. Am fost într-adevăr în dezacord pe acest punct și sunt mulțumit de rezultatul final. Dacă această recomandare nu trece de Parlamentul European, voi avea inima frântă.”

Acest panel, precum și cel de-al doilea panel pe tema democrației au discutat recomandările aprobate în ședința plenară a Conferinței, desfășurată în perioada 21-23 ianuarie. Acest plen a reunit 198 de reprezentanți ai Parlamentului European, 54 ai Consiliului, 3 ai Comisiei, 108 ai parlamentelor naționale și 108 cetățeni. După această discuție, ar trebui să fie mai clar cum va fi continua procesul.