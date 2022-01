Surpriză neplăcută în parcare pentru o femeie din Sibiu. Cum arăta mașina după ce o țeavă s-a spart lângă ea din cauza gerului VIDEO

O femeie din Sibiu a avut o surpriză neplăcută când s-a dus la mașină, în parcare, după ce o conductă cu apă s-a spart lângă ea din cauza gerului.

Femeia a auzit un zgomot puternic noaptea, astfel că s-a uitat pe geam. Țeava se spărsese și îi împroșca mașina cu apă. Nu a durat mult până când toată apa a înghețat din cauza temperaturii scăzute, de minus 20 de grade, și mașina s-a transformat într-un iglu, potrivit Opinia de Sibiu.

„Noi am dat o mână de ajutor în aceeași seară și am dus mașina la noi la sediul Apă Canal, am eliminat gheața, am ținut-o într-un garaj și am dus-o înapoi cetățeanului", a declarat Tatu Măirean, director tehnic Apă Canal Sibiu, potrivit sursei citate.

Mai mult, problemele ar exista de aproximativ 5 ani cu conducta respectivă, care se fisurează în permanență.

Ads

„Sigur că aceste mici fisuri au mai apărut, conducta are o anumită vechime, peretele este subțire, deocamdată facem aceste reparații cu caracter temporar, urmând să facem o lucrare mai amplă, cea de înlocuire a acestei conducte”, a mai spus Tatu Măirean - director tehnic Apă Canal Sibiu.

Conducta va fi înlocuită cu una subterană. Societatea Apă Canal Sibiu anunță că investiția va fi făcută exclusiv din fonduri europene și speră să înceapă lucrările chiar în primăvară.