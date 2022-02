Consiliul Concurenței pregătește amenzi drastice pentru practicile anticoncurențiale. Domeniile care vor fi luate la bani mărunți

Consiliul Concurenţei, una dintre cele mai de temut autorități din România, vine cu planuri mari pentru 2022. Instituția care monitorizează toate pieţele şi supraveghează actorii din aceste pieţe va finaliza în acest an anchete importante din diverse domenii. Cei pentru care vor exista dovezi că au încălcat legea riscă amenzi de până 10% din cifra de afaceri realizată în anul anterior.

Într-un interviu acordat Ziare.com, preşedintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chiriţoiu, a declarat că anul acesta va finaliza investigații în domenii importante, precum: materiale de construcții, produse medicale, asigurări, auto etc.

"De exemplu, pe piața asigurărilor de aviație, analizăm o posibilă împărțire a pieței de către unele societăți din domeniu. În acțiunile noastre, am fost asistați de Autoritatea de Concurență și Piețe din Marea Britanie (CMA), care a derulat procedura de solicitare de informații la sediile companiilor din Marea Britanie. Un alt exemplu este cazul ce vizează posibile înțelegeri între companii active în sectorul serviciilor de întreținere și reparare a autovehiculelor asigurate prin stabilirea prețurilor, discount-urilor și a altor condiții de tranzacționare. Practic, analizăm interacțiunea pieței de reparații cu piața pe care activează societățile de asigurare", a declarat pentru Ziare.com preşedintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chiriţoiu.

La nivel legislativ, prioritățile sunt reprezentate de reluarea/continuarea procesului de avizare interministerială și urmărirea stadiului proiectelor de acte normative în domeniul adoptării, în legislația națională, a măsurilor necesare aplicării Regulamentului european de stabilire a unui cadru pentru examinarea investițiilor străine directe în Uniunea Europeană (FDI), precum și transpunerii în dreptul intern a Directivei ECN+, care întărește puterile de investigare ale autorității de concurență.

"La ora actuală, este în dezbatere la Camera Deputaților și sperăm ca, în scurt timp, să fie adoptat de Parlament, proiectul legislativ care prevede transpunerea Directivei privind practicile comerciale neloiale ale companiilor pe lanțul de aprovizionare agricol și alimentar. Proiectul, elaborat sub coordonarea Ministerului Agriculturii, prevede întărirea puterii de negociere a fermierilor și a întreprinderilor mici și mijlocii pe lanțul de aprovizionare cu alimente, prin interzicerea anumitor practici comerciale cu caracter neloial (de exemplu, plățile întârziate pentru produsele alimentare perisabile, anulările comenzilor în ultimul moment, modificarea unilaterală a contractelor etc)", a spus şeful autorităţii de concurenţă.

Tot pentru a veni în sprijinul firmelor mai mici, Consiliul Concurenţei intenționează să continue demersurile pentru a modifica Legea concurenței neloiale. Principala modificare prevede includerea în sfera practicilor de concurenţă neloială şi exploatarea poziţiei superioare de negociere a unei companii în raport cu o alta cu care s-a aflat sau se află într-o relaţie comercială.

"Ne-am consultat deja cu reprezentații mediului de afaceri (asociații din domeniul alimentar, ale întreprinderilor mici și mijlocii etc.) cu privire la modificările prevăzute de inițiativa legislativă", a mai spus oficialul.

Și în domeniul ajutorului de stat, activitatea va fi intensă și în continuare, având în vedere, pe de-o parte, măsurile de sprijin pentru revenirea din criza generată de pandemie (PNRR, Fonduri europene, Fondul pentru Modernizare în domeniul Energetic), iar pe de altă parte, cazurile aflate în analiza Comisiei Europene.

"Ne preocupă, în egală măsură, procesul de restabilire a viabilității economice pe termen lung a unor operatori economici ce activează în sectoare strategice ale economiei naționale: Complexul Energetic Oltenia, Termocentrala de la Paroșeni, CFR Marfă, TAROM. Demersul este complex și presupune implementarea unui plan coerent de acțiune care poate viza elemente diverse, atât la nivel operațional (restructurarea activității existente, retragerea din activitățile generatoare de pierderi, diversificarea în direcția unor activități noi și rentabile etc.), cât și la nivel financiar", a adăugat Chiriţoiu.

De asemenea, în raportul anual privind starea concurenței, Consiliul Concurenţei realizează un clasament al sectoarelor economice în funcție de nivelul de concurență.

"Astfel, se poate observa că serviciile de consultanță IT se mențin, în ultimii ani, în fruntea clasamentului domeniilor în care concurența este la un nivel ridicat, în condițiile în care pandemia de COVID 19 a grăbit procesul de digitalizare în multe domenii. Pe următorul loc se află retail-ul de îmbrăcăminte și încălțăminte, pe fondul dinamizării comerțului online cu astfel de produse. De altfel, prezența semnificativă în online aduce o serie de servicii conexe și beneficii care extind sfera de manifestare a concurenței în cazul comercializării de produse de îmbrăcăminte și încălțăminte", mai spune el.

La polul opus, rămân serviciile notariale, ale căror rezultate se datorează caracteristicilor structurale, care sunt generate de legislație, și producția și comercializarea cimentului.

În același timp, Consiliul Concurenţei a realizat o analiză a activității care a evidențiat faptul că cele mai multe investigații de încălcare a legislației de concurență, finalizate în perioada 2016-2020, au vizat, în principal, diferite servicii specializate, inclusiv din sfera profesiilor liberale (27%). Pe următoarele locuri se află sectoarele energiei (11%), sănătate (9%) și alimentar (8%).

"De asemenea, în ultimii ani am constatat o creștere a numărului de cazuri în care practicile anticoncurențiale, respectiv schimburi de informații sensibile, se derulau sub umbrela asociațiilor profesionale. În acest fel, companiile nu își mai stabilesc independent politica comercială, ci acționează concertat în funcție de informațiile obținute în cadrul asociațiilor, ceea ce conduce la restrângerea concurenţei pe piaţă. Astfel, în ultimii cinci ani, în nouă cazuri finalizate au fost implicate asociații profesionale din mai multe domenii, precum asigurări, servicii notariale, turism, transport persoane – taximetrie etc. Așa cum am mai spus, asociaţiile profesionale au un rol important şi este legitim ca membrii acestora să se întâlnească şi să discute pe diverse teme, însă nu trebuie să se ajungă la schimburi de informaţii sensibile din punct de vedere comercial, cum sunt cele referitoare la preţuri, de exemplu. Pe o piaţă concurenţială, companiile trebuie să se întreacă pentru a furniza servicii de calitate în condiţii avantajoase, fiecare stabilindu-şi în mod independent politica de tarife în funcţie de propria strategie şi de structura costurilor implicate de desfăşurarea activităţii", a precizat Chiriţoiu.