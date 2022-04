Casa de Asigurări de Sănătate Prahova primeşte cereri de concedii medicale în valoare de peste 10 milioane de lei pe lună din partea angajatorilor din domeniul public şi din cel privat.

Ads

Statisticile realizate de informaticienii CJAS indică o creştere, în judeţul Prahova, a numărului de concedii medicale în perioada culesului recoltelor agricole, arătând că au fost cazuri în care angajaţii bolnavi pe hârtie au fost filmaţi, angajatorii au depus reclamaţii la poliţie, iar concediile au fost anulate.

"Anul 2020, am solicitat prevederi bugetare de aproape 200 de milioane, dar ne-au fost repartizate 151,9 milioane lei, din care 3,1 milioane au fost plăţi pentru pacienţii COVID. În anul 2021 am făcut plăţi de 121,8 milioane lei, din care 21,6 milioane lei plăţi pentru COVID. Şi am şi trimestrul I al anului 2022, pe care acuma îl raportăm, am făcut plăţi de 53,5 milioane lei, din care COVID 10,7 milioane.

Depunerile de către angajatori publici şi privaţi la nivelul casei sunt de peste 10 milioane de lei pe lună, cereri depunere concedii medicale. Avem restanţe de peste 100 de milioane la momentul acesta”, a afirmat şeful Casei de Asigurări de Sănătate Prahova, Cătălin Măguleanu, luni, într-o conferinţă de presă.

Ads

El a precizat că CJAS Prahova a implementat o procedură de verificare a concediilor medicale "foarte amănunţită, cu proceduri foarte bine clar stabilite”, iar verificările nu se fac prin sondaj.

"Un lucru foarte important pe partea de concedii medicale, având în vedere că actul normativ este foarte vechi şi din punctul meu de vedere trebuie abrogat şi rescris, aici sunt foarte multe întrebări cu privire la faptul că sunt prejudicii prin acordarea cu uşurinţă a acestor concedii medicale, avem foarte multe reclamaţii.

Ads

Ce putem face noi prin prisma asta: verificarea pe care o fac colegii mei de la control este din punct de vedere al actelor care stau în spatele acordării concediului medical. Din păcate, mergând lună de lună între medici au învăţat, aplică corect legislaţia, e greu să constaţi.

Dar dvs, angajatorii puteţi rezolva şi le-am spus tuturor cum anulăm aceste concedii medicale care din punct de vedere al angajatorului spun că, de fapt, ele nu sunt. I-au filmat, i-au urmărit, au avut date despre anumiţi angajaţi, bineînţeles au făcut plângeri la Poliţie. Cu actul de control de la noi s-au anulat concediile medicale.

Este o simplă procedură pentru că colegii mei de la IT au făcut un grafic al concediilor medicale acordate şi creşterile sunt mai ales în perioadele agricole, în care vine culesul cred la nivelul judeţului Prahova, să ştiţi că fiecare judeţ are propriile particularităţi. Nu suntem la fel”, a explicat şeful CJAS Prahova.

Ads

Conform datelor furnizate de CAS Prahova, în anul 2021 în judeţ au fost depuse 20.277 de cereri de recuperare indemnizaţii pentru concedii medicale, iar de la începutul anului 2022 CAS Prahova a primit 5.959 astfel de solicitări. O solicitare poate conţine până la 1850 de certificate de concediu medical.