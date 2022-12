Fotografia din vremea comunismului care a stârnit nostalgii și revoltă: "Ce ne mai distram! Doamne, ce tinerețe frumoasă și vie am avut!"

O fotografie din vremea comunismului postată pe Facebook a stârnit controverse. Imaginea datează din anul 1984, când tinerii erau obligați să facă practică la ferme.

Fotografia este alb negru, iar în ea apar mai mulți tineri, în jurul unei grămezi mari de saci cu cartofi.

Poza este însoțită de un text scurt: "La practică agricolă în 1984".

Unii își amintesc cu nostalgie de perioada tinereții, alții se declară revoltați, în comentarii.

"Ce ne mai distram!"

"Ce ne mai distram!! Doamne, ce tinerețe frumoasă și vie am avut!"

"Fiecare ce are în suflet, gașca mea avea doar bucurii, sport, vernisaje la Galeriile de artă, ceaiuri, majorate, mergeam la Cenaclu’ Flacăra, la concerte, ne întâlneam, mergeam în excursii, drumeții pe munte, râdeam până nu mai puteam, ne plimbam pe-afară și mai ales învățam și citeam cu mare, mare drag. Eram total independenți de politic.

Așa am trăit eu, mă scuzați că am ales să trăiesc frumos - copilăria, adolescența, tinerețea, acum sunt bunica de 13 ani, am o familie veselă ca mine și tare ne e bine!"

"Am participat la multe acțiuni de acest fel. Dar eram permanent în dilemă, greu mă decideam care era un cartof mare și care era unul mai mic. Am mers de câteva ori și în Grădina Icoanei, la măturat."

"Eu făcând un liceu de mate-fizică (Dimitrie Cantemir) nu am avut tangențe cu astfel de lucruri. Dar, ulterior, da. Pentru că în timpul stagiului militar, deși am făcut la TR, toți soldații mergeam la tot felul de chestii legate de agricultură, cam o lună-două din cele 9 luni, respectiv la cules de roșii, la descărcat saci cu melasă din vagoane în depou, dar și curățat de cartofi pentru bucătăria unității militare. A fost o experiență, mi-e greu să o calific, deoarece tinerețea învingea tot."

"Am fost o săptămână în timpul liceului la sortat cartofi. Bucuroși că "scăpăm" de școală, puși mereu pe glume, ne făceam că muncim. Plus că ne întorceam acasă cu câte 2-3 kile zilnic, nu se supăra nimeni."

"Eram la liceu, ce frumos era! Ne distram de minune, mai ales că eram scutiți de orele de școală, ne lua mașina din fața liceului, ne ducea în Gara Progresul, ne puneau în fața unui morman de cartofi și noi îi selectăm: ăia buni în coșuri, ăia mucegăiți în capul băieților!!"

"Practică agricolă se făcea în facultate la începutul fiecărui an școlar. În acea perioadă și eu am făcut așa ceva la Popești Leordeni la un depozit foarte mare de legume și fructe. A fost un an în care am fost privilegiați să facem practică lângă București. De obicei eram cazarmați la niște ferme lângă Călărași la cules de legume."

"Ce timpuri frumoase am trăit! Acum realizez când privesc în jurul meu și văd că oamenii au uitat să se mai bucure!"

"Muncă voluntară. Nici vorba de practică agricolă, ar fi fost interesant. Sortat cartofi, cules porumb. Totul cu normă! Îmi amintesc că atunci când lucrăm la Electronum făceam echipa cu dnii Manolache și Mazilu, echipa MM cum îi strigăm eu. Fetele sortau, băieți cărau coșurile. Amintiri din Epoca de Aur."

"Când țara era independentă și cu adevărat bogată. Am vrut libertate și o avem. Ce am făcut cu ea? Dar cu țara?"

"Parcă și acum când mă uit la poză am în nări mirosul cepei stricate pe care trebuia să o sortam undeva la un depozit în Chiajna."

"Lasă că e e mai bine cu democrația acum! Tinerii sunt puturoși, needucați, tupeiști, și nu mai avem economie! E frumos acum, nu-i așa!!?"

"Tinerețe de sclav comunist"

"Tinerețe de sclav comunist! Halal tinerețe! Alții mergeau la concerte cu Beatles sau la Woodstock! Noi la "mitinguri" pentru pace și Cântarea României! "Frumos" ce să zic!"

"Cea mai tristă amintire din timpul școlii, practică la sortat de cartofi."

"Povestea și mama despre practicile astea, dar nu cu mândrie, dimpotrivă. Erau duși cu forța de pe la întreprinderile unde lucrau, nu conta că aveau copii acasă și responsabilități. Soțul meu a prins practică agricolă în școala generală. La 11 ani mergeau cu școala la cules de struguri și roșii. Câte o săptămână în barăci insalubre, venea acasă super murdar și cu mâinile crăpate, copil de 11 ani. Anul următor soacră-mea a reușit să îi facă rost de o scutire medicală. Ce scandal a rezultat că a fost văzut plimbându-se prin oraș, deși ar fi trebuit să fie bolnav acasă."

"Dacă vă e dor de vremurile alea, vedeți că mai găsiți așa frumusețe prin Coreea de Nord, poate și la ruși, cred că o să vă primească cu brațele deschise".