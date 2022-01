Patronul unei importante companii din industria farmaceutică vrea să lase afacerea moștenire angajaților. A avut o ofertă de vânzare pentru 20 de milioane de euro

Patronul fabricii de medicamente Ircon, medicul Christache Zanoschi, are de gând să le lase moștenire afacerea pentru care a primit o ofertă de 20 de milioane de euro celor care lucrează acolo.

Compania este una dintre cele mai importante din industria farmaceutică produce de 21 de ani medicamente pentru femei care ajung în statele ex-sovietice.

În vârstă de 74 de ani, fondatorul fabricii spune că s-a gândit că cel mai bine ar fi ca afacerea să fie gestionată de cei 35 de angajați care l-au ajutat în ultimii 21 de ani să scoată pe piață produse de cea mai bună calitate, destinate femeilor, scrie bzi.ro.

Ads

”Afacerea va rămâne în continuare, dar va fi dată salariaților. Lucrează în jur de 35-37 de persoane pentru că unii mai pleacă, vin alții. Trebuie să finalizăm plata datoriilor la bancă, să rezolvăm totul pe partea asta. Salariații nu știu nimic de această decizie. Se vor ocupa de fabrică așa cum a fost și până acum.

Vom stabili detaliile la momentul potrivit. Eu nu sunt ca orice persoană care are o fabrică de medicamente sau afacere. Sunt atipic în ceea ce fac pentru că vreau să fie de folos comunității. Eu nu văd lucrurile așa, din punct de vedere economic. Toată lumea mă întreabă dacă am scos ce am investit? Nu m-am gândit la asta niciodată. Lumea se bucură de produsele noastre și asta contează”, spune prof. dr. Christache Zanoschi.

Medicul Christache Zanoschi a înființat fabrica din Iași în anul 2001, când a scos pe piață primul produs care s-a bucurat de un real succes.

În ultimii 21 de ani au fost patentate și scoase pe piața din România și în țările ex-sovietice precum Basarabia, Turkmenistan, Uzbekistan, Republica Moldova, 30 de produse, respectiv medicamente, suplimente nutritive și cosmetice.

În acest an, acestea vor ajunge pe piața farmaceutică din Belarus și Kazahstan. În curând vor putea fi achiziționate alte două noi produse cercetate în fabrica Ircon.