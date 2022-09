Ce poți să faci într-un weekend călduros, cum sunt cele de august în București, când ai senzația că timpul se oprește în loc topit de razele soarelui care se înfig puternic în asfalt?

Răspuns: Un city-break, variantă care a prins teren în ultimii ani, grație costurilor relativ reduse și a timpului mai scurt petrecut departe de casă.

Ads

Variante sunt multiple, dar una dintre ele e mult mai ușor accesibilă decât pare la prima vedere. Lago di Como sau Lacul Como, o bijuterie a Europei, te poate face să calci pe urmele numeroaselor celebrități care au stat, trăit sau încă locuiesc aici.

La mai puțin de 50 de kilometri de Milano, unde ajungi cu avionul într-o oră și 45 de minute, este un loc destinat odinioară al celor neînțeleși, aflați în căutarea drumului cel neted prin labirintul propriului suflet, al filozofilor și poeților alungați de progresul societății.

Refugiul bogaților fascinați de peisaj

Acum, Lago di Como e refugiul bogaților fascinați de un mixt perfect între apă și aer curat, semne ale prospețimii care în cazul lor atrage probabil și prosperitate.

Nici nu știi ce să apreciezi mai mult, albastrul infinit al cerului pătat de nori mici și pufoși, albastrul marin al apei cu tenta lui de smarald, galbenul vilelor căzute parcă din înaltul Alpilor italieni, verdele crud al pădurilor ce se îneacă la malul apei ori roșul aprins al florilor care străjuiesc aleile falezei ce înconjoară așezarea.

Cert e că, de-a lungul anilor, printre cei care s-au declarat îndrăgostiți de acest loc se numără personalități precum Stendhal, Byron, Verdi, Bellini, Rossini, Napoleon, Winston Churchill, F.D. Roosevelt sau, mai recent, George Clooney, care și-a cumpărat un conac aici, unde își cheamă frecvent prietenii de la Hollywood. Clooney a filmat aici Ocean’s Twelve, alături de Brad Pitt, Julia Roberts, Matt Damon, Catherine Zeta-Jones sau Vincent Cassel și i-a plăcut atât de mult locul încât a scos niște milioane bune din buzunar și le-a investit într-o reședință de lux.

Ads

Teoretic, cea mai facilă variantă de a vizita Lacul Como sunt celebrele vaporetto italiene, niște ferry care opresc în diferite sătucuri aflate pe malul apei. Biletul e în jur de 15 euro și sunt vaporașe care merg mai repede sau mai încet, în funcție de rută și preț. De pe toate, malurile se văd foarte bine, cu așezările pitorești atârnate la marginea apei. Din loc în loc sunt plaje amenajate, dar dacă vrei să faci o baie poți sări de pe numeroasele pontoane ori să închiriezi o barcă, chiar și cu vâsle, să te îndepărtezi de mal și să te bălăcești în voie, în apa destul de rece a lacului. Lago di Como este un lac glaciar și nu vă așteptați să fie apa caldă ca în mare.

Ads

Bellagio e Perla Coroanei

Perla coroanei, ca să o numim așa, este orășelul Bellagio, situat acolo unde partea estică se unește cu partea vestică. Închipuiți-vă că Lacul Como este un Y întors, cu Bellagio în mijloc. Stațiunea este celebră în toată lumea pentru faleza ei elegantă și vilele somptuoase care își oglindesc culorile vii în apă, pentru străduțele pietruite care urcă abrupt spre munte și restaurantele de lux, unde se mănâncă ales, cu prețuri de stele Michelin.

Despre Bellagio se spune că este exact esența italienească, adică Dolce far niente. Are o stradă principală, numită Via Garibaldi, câteva hoteluri, o piață principală, Piazza della Chiesa, o biserică din secolul 11, San Giacomo, și niște grădini superbe, cum sunt cele de la vila Serbelloni și vila Melzi.

Ads

Nu trebuie să faci mare lucru la Bellagio, în fapt nici nu ai ce în afară să vizitezi cele enumerate mai sus, dar e suficient și să stai câteva minute pe o bancă pe faleză și să tragi în piept aer curat de Alpi, apoi să pornești mai departe.

f

Dacă alegi partea estică a lacului, atunci Varenna și Lecco nu merită ratate, în vreme ce pe partea vestică Menaggio și Como sunt borne obligatorii. Nu vă speriați de distanțe, pentru că nu sunt deloc mari și dacă nu aveți prea mult timp la dispoziție le puteți bifa și într-o zi, chiar dacă puțin mai pe fugă. Plus că se poate îmbina transportul cu vaporașul cu cel cu autobuzul. Acesta din urmă merge pe drumul ce șerpuiește deasupra lacului, oferind priveliști minunate, iar un drum Bellagio – Como costă doar 5 euro și nu durează mai mult de o oră.

Como, cel mai mare oraș din zonă

Como este și cel mai important oraș din zonă, o localitate de 80.000 de locuitori, care pe timpul celui de-al Doilea Război Mondial era adăpost pentru evreii persecutați de regimul lui Musolini, de aici ei trecând în Elveția.

Como e un orășel chiar drăguț, cu un Dom în centru, construit încă din 1215, și un funicular te poate duce în câteva minute la Brunate, satul de la înălțime, cu străduțe și case vechi și de o sută de ani, care oferă o priveliște superbă asupra lacului.

Fiind mai mare și având și gară (la fel ca Lecco), Como este ceva mai aglomerat și mulți turiști îl folosesc ca punct de plecare în excursiile de pe lac, deși asta poate fi o capcană turistică, atât din punct de vedere al prețului excursiilor, cât și al timpului de așteptare la îmbarcare, mai ales în lunile de vară. Deși are renumele unui oraș turistic, are o lungă tradiție în industria mătăsii, așa că nu trebuie să vă mire prezența magazinelor unde se vând mătăsuri.

În centrul orașului, aproape de promenada care înconjoară lacul, se află și stadionul, unde în ziua în care am ajuns acolo, era agitație, deoarece gazdele urmau să-l prezinte ca nouă achiziție pe Cesc Fabregas, fostul jucător al Barcelonei, campion mondial cu Spania în 2010.

O haltă în Capitala Modei

Din Como se ajunge destul de simplu la Milano, drum de 50 de minute cu trenul (8 euro biletul), câteva ore în Capitala Modei putând completa city-breakul cu o ședință de shopping în magazine de lux, dacă vă ține buzunarul.

În Milano, oraș de două milioane de locuitori, peisajul este însă mult diferit de ceea ce vezi la Lago di Como, natura lăsând loc betoanelor, iar turismul industriei. Exceptând Domul, Scala, Galeria Vittorio Emanuele, Milano e destul de puțin atrăgător vara, fiind sufocant. Atât orașul, cât și cele două aeroporturi, care îl deservesc (Malpensa și Linate – unde ajunge Taromul, respectiv Blue Air), unde timpii de îmbarcare sunt destul de mari.

Bergamo, cea mai inspirată alegere

Varianta pe care am preferat-o eu, recomandată din numeroase review-uri, a fost București – Bergamo (cursă Wizz Air, bilet avion sub 100 euro), tren Bergamo – Lecco (4,5 euro), autobuz Lecco – Bellagio (3 euro), vaporaș Bellagio – Varenna – Menaggio - Bellagio (15 euro), autobuz Bellagio – Como (5 euro), tren Como -Milano (8 euro), tren Milano – Bergamo (8 euro). Totul în trei zile, cu aproximativ 50 de euro transport intern și două nopți de cazare, tot la 50 de euro fiecare, una la Milano și una la Bergamo. Și am ieșit mai ieftin decât un weekend la Mamaia.

Deși Bergamo poate nu sună neapărat atrăgător, pentru că nu are faima metropolei Milano, e un oraș, care poate fi bomboana pe tortul călătoriei. Calm și liniștit, cu o cetate înconjurată de ziduri venețiene cu o istorie de 500 de ani, așezată deasupra orașului nou, Bergamo merită vizitat măcar și pentru câteva ore, dacă timpul nu vă permite mai mult, fiind genul de oraș clasic din nordul Italiei, cu străzi înguste și pavate cu piatră veche, porți mari de lemn sau metal, piețe și parcuri micuțe. Din centru, de unde pleacă principalul bulevard al orașului spre cetate, se ajunge foarte simplu la aeroport cu autobuzul 1 (15 minute - 2,30 euro). Iar vizavi de aeroport este un mall uriaș, un poți risipi liniștit ultimii bani, pentru că de acolo se merge la aeroport, în cinci minute, pe jos.