A murit un comentator sportiv din România. Avea doar 46 de ani

Doliu în lumea presei sportive.

Comentatorul tv și fostul pilot de raliu, Alexandru Tămășescu, a murit la numai 46 de ani.

Un prieten l-a găsit pe jurnalist fără viață în casă după ce acesta nu a mai răspuns apelurilor repetate.

"Din păcate, Dumnezeu să-l odihnească, am auzit în această dimineață, mi-au spus colegii mei de la academie, de la concursurile de conducere defensivă. Și asta pentru că era unul dintre colegii noștri, unul din trainerii noștri. Eu mă cunosc cu el de foarte mult timp. Am făcut cu el emisiuni, am participat la emisiuni pe care le făcea el. Ne filma de fiecare dată la raliu și făcea reportaje pentru diferite televiziuni.

Era prietenul nostru, era din anturajul nostru, iar pentru mine, în afară de prietenie, a fost unul din trainerii noștri foarte buni.

Avea cuvintele la el, era printre cei mai buni, cei mai expresivi, dintre trainerii care transmiteau cel mai bine informația. Am primit un mesaj de la unul dintre colegii noștri, în primă fază am crezut că e o glumă proastă. Alexandru era aventurier, îi plăcea să meargă în excursii, cu rulota, să plece pe malul mării, era un tip rebel, dar un rebel decent, nu exagera. Îmi pare foarte rău, nu știu ce s-a întâmplat, nu am mai multe informații", a declarat Titi Aur pentru RomâniaTv, despre moartea lui Alexandru Tămășescu.