Un tânăr român de 23 de ani se află în comă pe un pat de spital în Spania de șase luni. Alexandru Ioniță a fost bătut crunt în luna iulie 2022 de o bandă de infractori într-un parc din localitatea Amorebieta, aflată în regiunea Bizkaia, lângă Bilbao.

Familia lui speră într-o revenire miraculoasă, chiar dacă starea lui s-a ameliorat foarte puţin în tot acest interval. Tânărul este din orașul Abrud, județul Alba. A fost lăsat inconştient la pământ, după ce a fost jefuit. Incidentul a fost filmat de către bătăuşi, apoi distribuit pe reţelele de socializare.

Alexandru a început să fie lovit cu beţe şi sticle de către un grup de tineri în timp ce strigau: „Omoară-l, omoară-l”. Agresorii fac parte dintr-un grup de tineri violenţi, cunoscuţi drept „fraţii Koala”. Potrivit autorităţilor, acest grup organizat s-a întâlnit în mod regulat în diferite municipalităţi din Bizkaia cu intenţia de a „genera lupte şi a înspăimânta alţi tineri”.

Foto: lavanguardia.com

Un localnic a fost cel care a sunat la ambulanţă şi i-a acordat primul ajutor până la sosirea echipajelor medicale. „Era trei dimineaţa. Luasem cina şi eram în drum spre casă. În timp ce eram în parcare, a venit tipul care era cu Alexandru în acea noapte şi mi-a spus că prietenul lui este pe moarte. M-am apropiat şi am văzut că este inconştient, nu reacţiona. La 112, doctorul mi-a dat instrucţiuni cu ce trebuie să fac până la sosirea echipajelor. În scurt timp au sosit ambulanta şi poliţia. În zilele următoare am fost chemat să depun mărturie şi am văzut la televizor amploarea a ceea ce s-a întâmplat”, a declarat localnicul pentru La Vanguardia.

Poliţia a reuşit să prindă agresorii în urma vizualizării videoclipului, iar cei implicaţi vor fi judecaţi pentru tentativă de omor. După atac, autorităţile au identificat 20 de persoane care au avut legătură cu incidentul. Șase majori sunt în arest preventiv şi alţi şase minori se află într-un centru de reeducare. Agresorii aveau la momentul evenimentelor vârste cuprinse între 15 şi 38 de ani.

Alexandru se afla în Spania împreună cu tatăl acestuia, Eugen Ioniță. Familia lui Alexandru speră ca acesta sa-şi revină cât mai repede. „Am aşteptat cu nerăbdare viitorul, iar acum nu văd nimic”, a declarant Eugen. Bărbatul a ajuns în urmă cu patru ani în oraşul Lemoa împreună cu fiul său, Alexandru, pentru a lucra ca zidar alături de prietenul şi şeful lui Ştefan Sturza. Voia să strângă bani şi să se întoarcă acasă, la Alba Iulia, unde dorea să cumpere o casă.

În prezent, Eugen locuieşte în apartamentul lui Sturza, în oraşul Galdakao, împreună cu fosta lui soţie şi mama lui Alexandru, care, până la data atacului, a stat în Germania împreună cu celălalt fiu. Alexandru este în spitalul din Gorliz, la 35 de km distanţă. Ana Claudia şi Eugen stau cu el pe rând, pentru ca Alexandru să nu fie singur nicio zi. Tânărul face mişcări uşoare, iar mama lui spune că reacţionează pentru că o simte. Familia acestuia speră ca în câteva luni evoluția lui Alexandru să fie mult mai vizibilă.

Locuitorii din Amorebieta s-au adunat, după incident, pentru a protesta împotriva atacului şi a altor evenimente violente ce au avut loc în oraş. Într-un comunicat, aceştia au respins agresiunea suferită de tânărul român şi-au exprimat solidaritatea faţă de rudele şi prietenii apropiaţi ai victimei, declarând „cea mai puternică respingere a acestui tip de atitudini şi comportamente violente”.