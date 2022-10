Ministrul Sănătății, despre un potențial nou caz Colectiv: "O situaţie cu număr mare de victime nu poate rezolva nicio ţară"

Ministrul Sănătăţii Alexandru Rafila a declarat în contextul celor 7 ani de la tragedia din clubul Colectiv, că situaţia paturilor de mari arşi nu este una ce poate fi rezolvată dintr-o dată şi că suntem mai bine pregătiţi acum decât în urmă cu 7 ani.

Ads

Rafila spune că România are acum în jur de 30 de paturi destinate marilor arşi. În unele locuri din ţară, cum este Timişoara, a explicat acesta, capacitatea de paturi se măreşte, de la 5 la 9 paturi.

În cazul unei tragedii cu foarte multe victime se va apela la transferul victimelor spre spitalele din străinătate. În acest sens, spune Ministrul Sănătăţii, în curând va fi reglementat un memorandum de înţelegere cu autorităţile din Belgia pentru tratamentul pacienţilor cu arsuri.

La 7 ani de la tragedia din colectiv, Alexandru Rafila declară: ”Ar trebui să reflectăm cu toţii cum putem să facem astfel încât aceste lucruri să nu se întâmple, să se întâmple cât mai rar, cu cât mai puţine victime şi dacă sunt victime, să găsim cea mai rapidă cale de a le acorda un ajutor medical calificat”.

„E o problemă care nu poate fi rezolvată dintr-o dată, au existat însă progrese sensibile faţă de momentul de acum câţiva ani când din nefericire o tragedie a dus la un număr mare de victime, multe dintre ele care nu au putut fi tratate corespunzător, sau care au fost transferate în facilităţi din alte ţări dar prea târziu.

Ads

În momentul de faţă, la nivelul ţării noastre există aproape 300 de paturi pentru pacienţii cu arsuri. Nu asta este important, ci cele pentru marii arşi, atunci când o suprafaţă mare din corp este afectată de arsuri de diferite grade dar care pun în viaţa în pericol, nu numai imediat, ci şi în perioada următoare acestei combustii, pentru că susceptibilitatea la infecţii este foarte mare şi atunci mediul în care aceşti pacienţi sunt îngrijiţi trebuie să fie un mediu extrem de bine controlat din punct de vedere microbiologic.

Probabil că ne apropiem de 30 de paturi de mari arşi, există proiecte în derulare în mai multe centre din ţară, aş menţiona doar Târgu Mureş, Timişoara, Spitalul Grigore Alexandrescu pentru că organizăm astfel de centre şi pentru copii, deja în unele din aceste centre există paturi dar se va mări capacitatea, de exemplu, la Timişoara, de la 5 la 9 paturi, par puţine, ele nu sunt puţine pentru că sunt paturi care au instalaţii complexe care permit îngrijirea pacientului printr-un risc redus de infecţie.

Ads

Avem astfel de centre şi în Bucureşti, la Floreasca şi la Bagdasar, la Iaşi, la Timişoara, Târgu Mureş, Craiova, e bine ca aceste paturi de mari arşi să fie distribuite pe tot teritoriul naţional şi chiar dacă se produce eveniment într-o anumită zonă a ţării care implică un număr mai mare de persoane afectate ele sunt transportate acolo unde există locuri libere iar acest lucru se petrece şi în momentul de faţă prin intermediul compartimentului operativ pentru situaţii de urgenţă care aparţine de Ministerul Sănătăţii care ia legătura permanent cu toate aceste centre şi prin intermediul SMURD sunt mutate persoanele respective”, a explicat Ministrul Sănătăţii.

În cazul unei tragedii cu multe victime, nu poate exista în România o capacitate de tratament nelimitată, spune Ministrul Sănătăţii, pentru că este nevoie şi de personal calificat care să îngrijească victimele. În acest sens, mecanismele de cooperare cu alte state sunt esenţiale.

Ads

„Este adevărat, nu poţi să ai o capacitate de tratament nelimitată, e o problemă legată nu numai de investiţia în sine, ci şi de resursa umană calificată ca să îngrijească aceşti pacienţi, o situaţie din aceasta de urgenţă, cu un număr foarte mare, zeci sau sute de victime, nu o poate rezolva nicio ţară şi din cauza asta acordurile de colaborare cu alte ţări sunt foarte importante.

În sfârşit, după ani de zile definitivăm şi vom semna foarte curând memorandumul de înţelegere cu autorităţile belgiene pentru tratamentul pacienţilor cu arsuri. Adică să existe un cadru instituţional, un cadru de urgenţă.

Un cadru instituţional care permite procedural ca aceste persoane să fie transportate în alte ţări. Şi acum putem să transferăm, când sunt situaţii deosebite se pot transfera pacienţi în alte ţări care acceptă pacienţii din România şi bineînţeles costurile pentru îngrijirea lor trebuie suportate de autorităţile din România”, a declarat Alexandru Rafila.

Dacă mâine ar fi Colectiv: Suntem mai bine pregăţiţi ca în urmă cu mai mulţi ani, spune Ministrul Sănătăţii, însă nu la modul ideal.

Ads

„Suntem mai bine pregătiţi, categoric, decât în urmă cu mai mulţi ani, nu suntem ideal pregătiţi, noi continuăm asta, proiectele pe care le dezvoltăm prin Banca Mondială care nu se referă doar la dezvoltarea de noi paturi de terapie intensivă în locaţiile pe care vi le-am menţionat, ci şi pentru îmbunătăţirea din punctul de vedere al tehnologiei, inclusiv tehnologie informatică a paturilor deja existente.

Nicio ţară nu poate să fie perfect pregătită, pentru că nu ştii niciodată care poate fi dimensiunea unui astfel de accident. Dacă sunt câteva cazuri până la câteva zeci de cazuri poţi să te descurci, ca să spunem aşa, dar în mod evident când discuţi de un număr foarte mare de victime, posibilităţile naţionale sunt depăşite şi trebuie organizat transportul lor în alte ţări”, a precizat Ministrul Sănătăţii.

Infecţiile nosocomiale – o realitate pentru noi dar şi pentru alte ţări. Managerii trebuie să raporteze în mod realist infecţiile asociate asistenţei medicale, spune Prof. Rafila. În România se raportează acum în jur de 1%, pe câtă vreme media europeană de raportare este de 7%.

„Din păcate infecţiile asociate asistenţei medicale sunt o realitate, nu numai la noi, în orice ţară şi noi trebuie să reuşim să schimbăm percepţia referitoare la aceste infecţii, să determinăm personalul medical să le raporteze, la Ministerul Sănătăţii am făcut în acest an paşi importanţi pentru aducerea în atenţie pe de o parte şi pentru rezolvarea în limite rezonabile a acestei probleme.

Am reuşit să dezvoltăm instrumentele profesionale care să permită diagnosticul, supravegherea şi reducerea consumului de antibiotice şi prescrierea corectă a antibioticelor mai ales în spitale.

Rezistenţa la antibiotice este generată de utilizarea necorespunzătoare a acestor substanţe. România are printre cele mai mari rate de rezistenţă la antibiotice, a bacteriilor care produc infecţii grave. Într-un interval de câţiva ani, dacă vom raţionaliza acest consum de antibiotice pe baze profesionale, atunci putem să vedem un trend descrescător şi în ţara noastră.

Am introdus pentru prima dată un indicator într-un proiect de Ordin care se referă la managementul spitalelor, prin care managerii sunt încurajaţi să raporteze aceste infecţii în sensul că punctajul obţinut de manageri este influenţat de o raportare realistă a infecţiilor are ar trebui să fie undeva între 3 şi 7% din totalul pacienţilor externaţi din acel spital. La nivel european, media este de 7% şi e puţin probabil ca raportarea care se face acum în România, undeva în jur de 1%, să fie realistă. Noi am avut studii de prevalenţă în 2012 şi 2017 şi rezultatele au fost undeva în jur de 5%”,a spus Alexandru Rafila.

Fiecare spital va trebui să aibă capacitatea de a preleva şi procesa rapid probe, conform legislaţiei în vigoare, spune ministrul Sănătăţii. În acest sens, în fiecare unitate sanitară va trebui să existe câte un laborator de microbiologie care să facă rapid diagnosticul infecţiilor, dar şi screeningul pacienţior.

„Spitalele trebuie să aibă capacitatea să facă acest diagnostic şi de aceea am modificat legislaţia şi am prevăzut că în structura spitalului trebuie să existe un laborator sau compartiment de microbiologie care să poată să preia oricând probe, să poată să facă nu numai diagnosticul infecţiilor, dar şi screeningul pacienţilor, adică atunci când un pacient este internat într-un spital, mai ales într-o secţie chirurgicală, el să poată să fie diagnosticat dacă este cumva purtător al unei bacterii rezistente şi atunci el trebuie tratat într-o facilitate care să împiedice răspândirea acelei bacterii către alţi pacienţi.

Fiecare spital trebuie să aibă la dispoziţie un laborator de microbiologie sau un compartiment, dacă sunt spitale care au externalizat acest serviciu acela trebuie să răspundă aceluiaşi deziderat”, a declarat Rafila.

Gânduri pentru evenimentul tragic de acum 7 ani: „Trebuie să facem ca aceste lucruri să nu se mai întâmple”

„Nu pot decât să îmi exprim întreaga compasiune pentru familiile lor, există mari traume la nivelul familiilor, mă gândesc la ei, mai mult, chiar cunosc familii ai căror membri au fost afectaţi în incendiul de la Colectiv şi cred că ar trebui să reflectăm cu toţii cum putem să facem astfel încât aceste lucruri să nu se întâmple, să se întâmple cât mai rar, cu cât mai puţine victine şi dacă sunt victime, să găsim cea mai rapidă cale de a le acorda un ajutor medical calificat”, a spus ministrul Sănătăţii.