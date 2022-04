6 ani de la tragedia Colectiv: zece miniștri ai Sănătății și un sistem sanitar în continuare la pământ

Tragedia clubului Colectiv a rămas o rană deschisă a societății românești ce pare să nu se mai vindece. Decizia Curții de Apel București așteptată pe 3 Ianuarie a fost amânată din nou, de data asta până pe 15 Aprilie.

După 6 ani, încă mai așteptăm cu sufletul la gură să aflăm adevărul, așteptăm să aflăm cauza acestei întâmplări teribile și așteptăm pedepsirea celor responsabili de moartea a 65 de cetățeni și alți peste 100 care au suferit arsuri îngrozitoare și care duc pentru tot restul vieții calvarul tragediei. Cel mai mult însă așteptam schimbarea… schimbarea și siguranța că această tragedie nu se va mai repeta.

Această catastrofă a reprezentat un lanț de greșeli, inacțiune și oportunism din partea tuturor actorilor implicați. Toți participanții, de la șefa serviciului autorizări comerciale din primărie, la pompierii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, până la proprietarii clubului de noapte, directorul firmei de artificii, chiar și primarul de sector, ar fi trebuit să reprezinte, în rolurile lor, organe de analiză a riscurilor, de verificare, control și, în ultimă instanță - de avertizare a pericolului eminent.

Calea aleasă de acești reprezentanți a fost însă să tacă, să își diminueze responsabilitatea și să închidă ochii sperând că nu vor exista oportuniști care să abuzeze de acest sistem mult prea putred.

Tragedia Colectiv a dezvăluit atât neputința unui sistem de a opri această catastrofă cât și incapacitatea de a-l gestiona. Insuficiența numărului de ambulanțe, sosirea lor și a pompierilor după lungi minute asurzitoare, zeci de oameni cu arsuri care ar fi putut fi vindecați și alții care au murit din cauza infecțiilor nosocomiale căpătate în spitale… toate sunt imprimate în memoria noastră “colectivă” pe vecie.

În timp ce instituțiile sunt împânzite de mentalitate comunistă, de fisuri birocratice, de lipsă de resurse și tehnocrație putredă, cetățenii români au arătat altă față a României - una de unire și solidaritate. În acea seară îngrozitoare, am văzut cum participanții fără arsuri au încercat să-și salveze prietenii, punându-și propria viață în pericol, cum mii de oameni s-au arătat solidari donând sânge pentru răniții din spitale, cum zeci de mii s-au mobilizat în proteste pentru a trage la răspundere pe cei vinovați. Atunci românii au ieșit învingători, obținând demisia lui Victor Ponta, împreună cu guvernul său, și a primarului sectorului 4- Cristian Popescu Piedone.

Ce roade am cules din mobilizarea noastră?

Astăzi, la 6 ani de la această tragedie, e important sa analizăm ce roade am cules din mobilizarea noastră. De atunci, am consemnat zece miniștri ai sănătății care s-au succedat. Sistemul sanitar din România este în continuare la pământ, administrat în mod neglijent și lipsit de transparență. Numărul de persoane care suferă arsuri medii și mari se ridică la aproximativ 1.500 în fiecare an, iar în România nici acum nu avem suficiente centre de tratare sau recuperare pentru pacienții care suferă arsuri grave.

De departe, corupția este în continuare cea mai cunoscută epidemie la toate nivelurile guvernării românești, care pare imposibil de stopat. Oamenii împotriva cărora am protestat în stradă zile în șir sunt și acum în Parlament, iar primarul căruia, cu toții, în același glas, i-am cerut demisia este acum primar din nou, într-un alt sector din București.

Tragedia noastră “colectivă” de astăzi este că România nu este pregătită nici acum să prevină sau să gestioneze un incident de asemenea amploare, că sistemul judecătoresc nu are puterea de a-i pedepsi pe cei vinovați nici după 6 ani, și că noi, românii, am ajuns deziluzionați în procesul democratic și am renunțat la exercitarea dreptului de vot.

Tragedia noastră “colectivă” este că programele de guvernare din ultimii 20 de ani au conținut obiective de reformă ambițioase, dar nerealiste. Acestea nu au fost niciodată implementate pe deplin pentru că nu a existat capacitatea administrativă necesară și profesionalismul funcționarilor. E nevoie de o reformă a administrației publice cu o viziune unitară, consecventă și de durată. Luând în considerare însă instabilitatea politică continuă a țării, e necesară o reformă realistă, în etape care să conțină indicatori, responsabilități și termene clare de coordonare și aplicare. De asemenea, aceasta trebuie să se axeze în primul rand pe depolitizarea structurilor administrației publice prin organizarea de concursuri transparente și meritocratice de ocupare a posturilor și pe digitalizare pentru a elimina corupția și a schimba mentalitatea personalului angajat în administrația publică.

Catastrofa clubului Colectiv ne-a arătat că pasivitatea omoară, iar noi, cetățenii, trebuie să ne asigurăm că pasivitatea noastră la vot nu va omorî din nou.

Mihaela Siritanu este Co-presedintele Volt Romania, un partid pan-european parte din miscarea politica Volt Europa prezenta in 16 state membre UE. Dupa o experienta de 5 ani in finante, management de proiecte si politici publice in sectorul non-profit, Mihaela a contribuit la fondarea miscarii Volt Europa, unde, in calitate de Trezorier, a pus bazele guvernarii interne, strategiei si managementului financiar in interiorul partidului. Mihaela detine o diploma de Licenta in Business si Economie de la Universitatea Martin Luther Halle Wittenberg, Germania si in prezent urmeaza un program de Master in Politici Publice la Universitatea Warwick din Marea Britanie. Competentele si interesele sale principale sunt economie politica, administratie publica si politica externa.

