Cum sa porti colanti tot anul

Daca esti o mare fana a colantilor si iti doresti sa-i poti pe tot parcursul anului, afla ca acest lucru nu e deloc imposibil. Criticii de moda vad in “colanti” acea piesa vestimentara adecvata in mod exclusiv pentru sala si sport, fie drept articol pe care sa-l porti exclusiv in casa. Dar in realitate, ei pot fi o alegere exceptionala chiar si pentru iesiri in oras, evenimente si multe alte ocazii pe care le poti avea intr-un an. Cum? Afla chiar acum!

TipsTricks despre colanti purtati tot anul

Primul si cel mai important sfat din toate, e sa-ti alegi perechea de colanti dama in functie de sezon. Asta inseamna sa pui mai putin accent pe design, si mai mult pe material/compozitie. Moda s-a tot schimbat de-a lungul ultimilor ani, punandu-ne la dispozitie mai multe variante de colanti fata de cei exclusiv sportivi. Astazi gasesti chiar si colanti din piele, pana la colanti vatuiti, la care poti apela si in sezonul rece. Mai apoi, exista si acei colanti tip denim care inlocuiesc cu succes blugii ce pot fi uneori mult prea incomozi in deplasari, mai ales daca apelezi la o pereche de blugi conici.

Asta nu inseamna ca, trebuie sa dai cu totul la o parte designul sau cromatica acestora. Pentru a te bucura tot anul de modelul ales, sugestia noastra ar fi sa invesesti intr-o pereche de colanti in nuante neutre si cu un design minimalist. Astfel vei avea certitudinea ca ei se vor potrivi oricand si oriunde, cu toata garderoba ta. Iar cand vine vorba de imprimeuri deosebite, asigura-te ca ele corespund cu piesele deja existente in ansamblu in sifonierul tau.

De exemplu, daca vei alege o pereche de colanti dama cu imprimeu floral, cel mai probabil te vei atinge de ei cel mult de doua ori pe an (primavara si vara). Cum de altfel, daca nu esti pasionata de nuante puternice sau de colanti stralucitori, va fi putin probabil sa intinzi mana cu entuziasm dupa astfel de colanti, cu fiecare ocazie.

Si nu in cele din urma, tine cont si de talia pe care colantii ti-o pun la dispozitie. Cu cat talia este mai inalta, cu atat ii vei putea asocia cu mai multe tipuri de imbracaminte. In cazul in care esti fana a topurilor scurte, dar iti este teama sa le imbraci deoarece trebuie sa lasi prea mult la vedere, o pereche de colanti cu talie inalta te poate ajuta sa treci peste acest impediment. De altfel, la fel de simplu poti gasi colanti prevazuti cu corset modelator. Acestia sunt minunati pentru momentele in care vrei sa pierzi cateva kilograme sau ai o serie de imperfectiuni pe care doresti sa le ascunzi simplu si rapid.

Cat costa o pereche de colanti pe care o poti purta tot anul

Gandindu-te la aspectul ca vei putea purta o pereche de colanti tot anul, ai putea avea impresia si ca trebuie sa aloci un buget semnificativ pentru durabilitatea lor. Adevarul e ca nu este obligatoriu sa investesti exagerat de mult intr-o pereche de colanti, ceea ce inseamna ca vei gasi si optiuni versatile, la preturi accesibile.

Nu ezita sa experimentezi cat mai multe tinute cu ei, indiferent de ocazie. Perechile elegante de colanti se vor imbina cu succes chiar si la top-uri de-o seama, ajutandu-te sa-ti creezi tinuta ideala pentru o cina in oras sau pentru un eveniment fara conditii asupra vestimentatiei.

Ca prin urmare, cu o pereche potrivita de colanti pe care o poti purta tot anul fara exceptie, garderoba ta va deveni mai practica si mai sustenabila.