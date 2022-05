Actorul Codin Maticiuc, cunoscut pentru modul în care a ales să se implice în renovarea și utilarea spitalelor de stat, a vrut să dea o mână de ajutor Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii din Cluj.

Spitalul este nefuncțional și oferă condiții nepotrivite, lucru semnalat de foarte mulți părinți. Orice renovare se face pe porțiuni, potrivit stiridecluj.ro.

Ads

După un schimb de mailuri cu reprezentanții spitalului, aceștia nu au mai răspuns. Contactat pe Whatsapp de Codin Maticiuc, managerul nu a recționat, iar când a fost contactat telefonic, a formulat un refuz năucitor: "nu vrea să ne facem reclamă", a scris Codin Maticiuc pe pagina sa de pe Facebook:

”Rândurile astea sunt scrise special pentru voi. Va rog sa le citiți și să le distribuiți ca să ajungă la cât mai mulți dintre voi pentru că totul vă privește în mod direct.

Numele meu este Codin și conduc o inițiativă în cadrul Fundatia Metropolis numită #spitalepublicedinbaniprivati. Adică renovez și utilez spitale de stat. Am făcut-o la 3 spitale mari din București și la mai multe din țară. N-o să vă plictisesc cu detalii, încerc s-o țin scurtă.

Ads

Am făcut o greșeală, ceva ce am spus că nu voi face, lăsați-mă să explic: inițiativa asta a mea este promovată de anul trecut de UNTOLD. Anul ăsta s-a alăturat și TIFF. Acum suntem parteneri și cu Sports Festival! Greșeală mea aici începe, m-am lăsat înduplecat de fata care lucrează la marketing care a zis să facem ceva și pentru Cluj atât timp cât și Clujul e lângă noi.

De ce consider asta o greșeală? Pentru ca am zis de la început că o să pun anunțuri din când în când și vom merge la spitalele care ne contactează, nu invers. De data asta m-am gândit ca Georgiana are dreptate, prea mult iubesc Clujul, prea mult simt ca mi-a fost alături. Mi-am călcat pe principii și am lăsat directorul fundației sa contacteze un spital din Cluj.

Ads

A contactat Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii din Cluj, pe domnul manager Cornel Aldea spunând ca le stăm la dispoziție cu orice, orice nevoie. După câteva mailuri conducerea spitalului nu a mai răspuns. Am refuzat să cred și am solicitat numărul managerului și i-am scris pe wapp. Mi-am luat un mega seen."

Răspunsul managerului spitalului

"Într-un final apoteotic directorul fundației Metropolis a dat de manager care i-a spus telefonic că nu-și dorește să ne implicam în renovare pentru că nu vrea să "ne facem reclama" cu acest lucru. Desigur transparența de "before and after" și faptul ca postez exact ce am făcut și cât a costat nu este pentru oricine. Domnul manager Aldea a spus că poate renova spitalul cu firme care nu îi cer sa filmeze acest "before and after" care la noi e obligatoriu ca să arătăm unde merg banii donatorilor.

Ads

Dragii mei clujeni, să știți că Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii o sa fie sigur curând renovat la nivelul 2023, va rog sa stați cu ochii pe el să-l vedeți cum se înnoiește. Să știți că și de utilat e utilat cu cea mai nouă aparatură. Este top și se îndreaptă spre perfecțiune, să vedeți voi.

Domnule primar Boc, domnule ministru al Sănătății, nu e nevoie de nimic la Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii din Cluj dacă își permit să refuze fonduri private nerambursabile. Ei sigur atrag initiative private de peste tot, sigur mai mari și mai convenabile decât a mea.

Dragii mei clujeni, ma întorc la principiul de la care m-am abătut. Dacă știți un spital care merită susținut, rugați managerul să-l contacteze pe directorul fundației: Alin Manole +40 (730) 012 644, sau pe mail office@fundatiametropolis.ro.

De asemenea, pentru cei care vor să ni se alăture puteți da un sms cu textul "FACEM" la 8845 pentru 2 euro pe lună. Eu vă promit aceeași transparenta ca și până acum”, a scris Codin Mariciuc.