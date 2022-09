Codin Maticiuc: "Sunt în cea mai proastă formă în care am fost vreodată". Timpul record în care și-a propus să slăbească

Codin Maticiuc a mărturisit într-o postare pe Facebook că este în cea mai proastă formă în care a fost vreodată. Vedeta are peste 82 de kilograme și și-a propus să slăbească în 30 de zile.

"Mai am o lună până nasc! Nu, stai, asta e nevastă-mea...

De astăzi într-o lună îmbătrânesc! Mi se întâmplă mizeria asta în fiecare an. Ideea e că de un an și jumătate n-am mai făcut sport și am mâncat mizerii. Treaba asta se vede.

Sunt în cea mai proastă formă în care am fost vreodată și asta e nasol pentru că eu n-am arătat bine niciodată. Ca să înțelegeți cel mai mișto corp pe care l-am avut vreodată a fost corpul soției mele, pe care în anii buni îl aveam și de două ori pe noapte.

Bun, de astăzi m-am pus să slăbesc, am 30 de zile să-mi revin cât de cât. O să vă țin la curent în special pe story, cu ce mănânc și bune și rele, cu ce mișcare reușesc să fac, etc.

Vă încurajez să-mi dați sfaturi, mai ales ăștia care vă pricepeți. Să merg pe fasting sau pe vechi mai low carb și fără zahăr și prăjeli? Deficit caloric în orice caz. Apă plată? Contează câtă beau sau e doar un mit?", a scris Codin Maticiuc pe Facebook.

Ce sfaturi a primit

"Pentru a slăbi e nevoie și de mâncare sănătoasă, dar și de exerciții fizice, una fără cealaltă nu se poate și bineînțeles ambiție cât pentru 10 oameni, alfel nu merită nici măcar să încercați, dar până la urmă doar cel care nu greșește nu încearcă, fericitări și spor."

"1. Odihnă (somn la timp)

2. Alimentație echilibrată

3. Sport/mișcare

Cam asta-i ordinea de care trebuie să ținem cont. Succes și răbdare!"

"Al meu soț (37 ani) a slăbit cu fasting omad 35 de kile într-un an + sală cam de 2 ori pe săptămână, depinde ce ți se potrivește ție și programului tău."

"Pe vechi am dat jos 45 kg în 12 luni. N-am mai pus un gram pe mine de peste 1 an jumătate, deși mai bag și mizerii uneori."

"Eu cred că și vârsta își spune cuvântul, după 35 nu mai poți să fii manechin, așa că dă-ți cu reveneală, nu te mai obosi, că tot acolo se ajunge...mănâncă ce-ți poftește inima, că o viață ai,,e prea frumoasă să ne mai gândim la lucruri inutile, succes!"

"Intermitent fasting merge. Soțul meu a slăbit 8 kg și se menține. La 82, dar el are 1.78m ps: mănânci sănătos, nu doar frunze de ruccola dar nici shawarma cu de toate. Succes! Ps: există un grup de fasting, ți-l recomand. Ps2: nu e pentrut frumusețe, e pentru sănătate slăbitul."

"Clar, fără zahăr și prăjeli! Trei mese pe zi, cu pauză de 5 ore între ele și cel mai important: fără alte gustări între mese. Eu fac asta de 20 de ani și îmi mențin greutatea din liceu".

"Apă multă, fără zahăr și nu mai mânca mult/ gras după ora 17:00!".