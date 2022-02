Războiul rece dintre PNL și PSD. Cum au ajuns cele două formațiuni politice să folosească pentru atac muniție din trecut

Cu toate că PSD și PNL au decis formal la sfârșitul lui ianuarie să nu se mai atace reciproc, pactul este respectat sporadic.

Criticile aruncate reciproc au reînceput să se concentreze pe subiecte din trecut, precum renegocierea PNRR sau procentul de 7% pentru investiții.

La finalul lunii ianuarie PSD și PNL au hotărât ca reprezentanții celor două partide să se abțină de la comentarii critice după ce Rareș Bogdan a avut o ieșire acidă la adresa liderului social-democrat Marcel Ciolacu.

„Aseară, la Coaliție, am decis că nu ne vom ataca. Dați-mi voie să iau sub formă de rezervă, nu cred că își permite cineva din PSD să atace pe cineva din PNL. Nu cred că domnul Ciolacu a atacat un ministru al PNL, în condițiile în care aseară am spus că nu atacăm pe nimeni”, declara Florin Cîțu pe 27 ianuarie.

Ads

Cu toate astea, pactul nu a durat foarte mult, iar cele două formațiuni au început să se atace de la distanță și au dezgropat mai multe subiecte din trecut. O astfel de temă este renegocierea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), readus în discuție de către ministrul Muncii Daniel Budăi. Acesta a motivat că plafonul de 9.4% din PIB agreat de Comisia Europeană pentru cheltuielile cu plata pensiilor ar „condamna la sărăcie” vârstnicii din România.

Cu toate că premierul Nicolae Ciucă dar și mai mulți liberali cu greutate printre care și Florin Cîțu au subliniat în spațiul public că PNRR-ul nu poate fi renegociat și că social-democrații ar trebui să meargă ei la Bruxelles dacă vor într-adevăr asta, șeful PSD Marcel Ciolacu a sprijinit afirmațiile ministrului Muncii. Luni, 7 februarie, Ciolacu vorbea din nou despre acest subiect, însă nu mai menționa o renegociere, ci o „optimizare”, fără să explice diferența.

„Am avut o discuție și cu premierul. Nu mergem cu renegocieri, renegocierile se pot face după doi ani. Noi am pierdut 2 miliarde de euro din granturi, lucru confirmat și de ministrul Fondurilor. Automat, premierul, cu ministrul Finanțelor și cu ministrul Budăi vor trebui să meargă la comisie să optimizeze de unde pierdem acești bani”, preciza liderul PSD.

Ads

Riposta liberalilor

Reacția liberalilor nu s-a lăsat așteptată iar pe 3 februarie PNL lua decizia într-o ședință internă să propună remanierea ministrului Muncii Marius Budăi, conform unor surse politice. Cu toate astea, imediat ce informația a ajuns în spațiul public, guvernul condus de Nicolae Ciucă a transmis un comunicat în care a subliniat că schimbarea unui ministru este exclusiv responsabilitatea premierului.

Ofensiva liberalilor a continuat după ce aceștia, la rândul lor, au dezgropat o controversă din trecut. Mai mult, aceștia sunt nemulțumiți și de Nicolae Ciucă, pe motiv că premierul i-a luat apărarea lui Marius Budăi dar l-a ignorat pe ministrul PNL al Energiei Virgil Popescu, adaugă sursele citate.

Concret, Florin Cîțu a declarat luni, 7 februarie, că PNL a „închis ochii” atunci când Guvernul nu a respectat procentul de 7% din PIB care ar fi trebuit alocați investițiilor. Această cifră a fost una dintre cerințele principale pe care liberalii le-au pus anul trecut la formarea coaliției cu PSD. Cîțu s-a mai plâns că la buget s-au găsit în schimb bani pentru celelalte măsuri ale social-democraților „care nu sunt, așa cum le definesc economiștii, productive”.

Ads

Cîțu i-a mai acuzat apoi indirect pe social-democrați de ipocrizie, în contextul în care aceștia au adus în discuție un alt subiect cu care liberalii nu sunt de acord - plafonarea prețurilor la alimentele de bază.

”Le-am cerut şi celor de la PSD să facă acelaşi lucru: haideţi să vorbim în coaliţie întâi, să găsim soluţiile în coaliţie, nu să aruncăm în spaţiul public tot felul de teme - plafonarea preţurilor la alimente - ca apoi să vedem dacă se poate sau nu se poate. Trebuie să ne gândim foarte clar dacă vrem să mergem în această direcţie. Pentru că nu putem ca astă-vară să plângem toţi pe umerii producătorilor români care aruncau produsele pentru că erau prea ieftine, pentru că nu le puteau vinde, şi acum să venim să spunem că noi vrem să plafonăm preţurile. Este o ipocrizie pe care eu nu am mai văzut-o. Deci pe cine şi cum vrem să ajutăm?”, a mai afirmat Cîțu.

Ads

Atacuri de la tineretul PSD

Riposta liderului PNL a venit și în contextul în care organizația de tineret a PSD a lansat mai multe campanii plătit pe Facebook împotriva lui Florin Cîțu. „Sunt anumite teme ridicate în spațiul public de partenerii de guvernare, înainte de coaliție, în ultima vreme. Am văzut și campanii sponsorizate de partenerii de guvernare împotriva mea. Nu este un mod de lucru în echipă. Trebuie sa vedem dacă va continua. Sa spună sau nu dacă vor cu noi. Nu e fair”, a declarat Cîțu într-o ședință internă a liberalilor, conform unor surse politice.

Florin Cîțu a vorbit despre atacurile PSD și în spațiul public, afirmând că nu i se pare normal și a făcut o referire asupra ruperii coaliției.

„Până la urmă, cei care au venit în coaliţie cu noi, au venit la guvernare alături de noi trebuie să se hotărască dacă vor să fie cu noi în echipă - şi facem acest compromis - sau, dacă vor, să stea în opoziţie”, a spus Cîţu, marți, la Parlament.

Subiectul atacurilor TSD urma să fie abordat în ședința de coaliție de marți, însă întâlnirea a fost amânată pentru zilele următoare.