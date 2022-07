Programul de Guvernare, cum arata în noiembrie 2021, era bine articulat, toți abia așteptau să se apuce de lucrurile prevăzute în program, dar realizările după 7 luni … încă nu e toamna, să culegem roadele. De nivel de trai nu se discută, pe arșița asta, ne încingem și așa de la soare, dar să mai și facem ceva pentru cei care ne-au votat… e prea mult.

Ads

După cele 120 de zile ale d-lui Budăi de la Ministerul Muncii, cerute de mai multe ori de la telespectatorii domniei sale, după care trebuia să comunice calendarul aplicării Legii 127, trecută în umbră din motive numai de dansul știute, a venit și rândul d-lui Nicolae Ciucă să prezinte un bilanț de guvernare la 6 luni, inclusiv a evaluării fiecărui portofoliu din componența guvernului și a măsurilor rezultate în urma evaluării.

Că să nu greșească, cred, a mai întârziat cu o lună evaluarea, până când toate ministerele au depus documentele pentru realizarea jaloanelor din PNNR la 30 iunie a.c. - 27 de jaloane – și ca niciodată, nu a existat nici un restanțier pe subiectul în discuție. Consecință – toți miniștrii au fost evaluați cu notă de trecere (nu ni s-a spus care ar fi aceea), cu amenințarea “prietenească” că nimeni nu deține un cec în alb după acestă evaluare.

Nu contest dreptul d-lui Prim-Ministru de a conduce Guvernul României cum consideră domnia sa, domnia sa are mandatul Președintelui, domnia sa răspunde în fața Parlamentului, și apoi, în fața opiniei publice.

Ads

Am crezut că în evaluarea aceasta intră și preocuparea față de nivelul de trai al cetățenilor, și obligațiile împovărătoare puse în sarcina lor de miniștrii din Cabinetul domniei sale, persistența în eroarea de judecată privind temperarea prețurilor la energie, combustibili și gaze, încăpățânarea de a lăsa liberă o piață dispusă la jocuri speculative, din lipsa reglementărilor adecvate scopului pentru care a fost creată.

Văzând că nu a fost luată nici o atitudine față de degringolade, în care a băgat și economia și pe contribuabili, disperați că au de plătit facturi care depășesc, așa plafonate de ministrul energiei, cu mult posibilitățile financiare ale multora dintre ei, mă pot gândi că totul a fost o acțiune concertată în cadrul Guvernului României, pentru a colecta mai mulți bani la Bugetul Statului. Pentru că singurul câștigător de la toate aceste jocuri de “piață liberalizată” -eu aș zice mai curând alba/neagra- pe lângă cei câțiva mărunți actori privați autorizați din zona energiei regenerabile, este statul, marea majoritate din firmele domeniului având capital majoritar sau integral de stat. Și formarea prețurilor e corectă și pe lege - ne spune și Oficiul Concurenței, după vreo 6 luni de analize… oare?

Ads

Nu cred că supoziția asta, la care sunt convins că nu sunt singurul cu îndoială în suflet, este reală, pentru că încă mai am încredere în onestitatea d-lui Nicolae Ciucă și cred că sunt alte motive pentru care nu a luat măsuri mai drastice în derapajele membrilor de cabinet. Poate le vom află vreodată. Într-adevăr, după 24 februarie, situația globală din zona noastră nu a fost una obișnuită.

Dacă e ceva ce mă surprinde, e că deși, acum când în sfârșit, dl. Câțu a părăsit poziția din care putea impune ceva, ce numai domnia sa înțelegea, cu rezultatele care se văd azi, când ne împrumutăm la dobânzi imense, după îndatorarea țării cu zeci de miliarde, cu veșnica marotă -investiții – dar care, ce să vezi, n-au mai ajuns să se facă sau mai durează până produc efectele prevăzute în ROI – return of investments – spuneam, mă surprinde indiferența cu care decidenții politici și resposabilii specialiști numiți în organismele de reglementare ignoră consecințele prețurilor speculative asupra întregii economii, căci deja o serie de societăți s-au dizolvat, cu disponibilizările aferente, urmând a doua serie, din septembrie, care va fi și mai tragică, pentru că vine sezonul rece, nu și la buzunare. Acolo va fi încins rău. Și vor fi consecințe și asupra colectărilor la Bugetul de stat din Fondul de salarii – șomajul care-i așteaptă pe cei care nu vor putea supraviețui acestor scumpiri, fără precedent în istoria economică a țării noastre.

Ads

Am văzut că dl. Iulian Iancu, specialist în energie, a fost numit la ANRE, au trecut săptămâni bune și n-am auzit nimic care să ne capteze atenția, cu declarații sau reclamații ale domnului în cauză, la ce a găsit acolo. Și multă lume își punea speranța în dansul, că știe și poate sparge buboiul din domeniul energiei.

Tot la analiza celor 7 luni intră și rata inflației, care în loc să scadă după aprilie, a crescut tot mai mult acum ajungând la 14.5%, fără tendințe de scădere încă vreo două luni, oricum proiecția BNR până la sfârșitul anului e cu două cifre. Nu e atributul exclusiv al Guvernului, și BNR are obligații în calmarea puseelor inflaționiste, dar numai pe reglementări specifice – modificări ale ratelor dobânzilor la depozite și la credite, etc. – dar, pe lângă inflația de la nivel european importată odată, cu produsele, fie de alimentație, fie de larg consum, se mai adaugă și costurile cu energia, carburanții, gazele, toate cu contribuția lor semnificativă în formarea prețurilor. Aici e numai sarcina Guvernului, dar se pare că fatalitatea din piața caracteristică este singura scuză pe care o invocă domnul care zice că este ministrul energiei. Îmi pare rău că trebuie să scriu despre o poziție importantă în Guvernul României, cu litere mici. Este numai din cauza aprecierii mele asupra activității acestui domn, despre care am tot scris, dar pare că nimic nu-l atinge.

Ads

Cu ultima ispravă, reducerea cu 25 de bani a carburantului, restul de 25 de bani, folosind o formulă alambicată după mintea domniei sale, fiind la latitudinea benzinarului dacă îi dă sau nu, a primit replică consumatorilor, ieșirile în benzinării fiind în acea zi, nu puține, dar oricum un semn clar că oamenii realizează când îți bați joc de demnitatea lor. O fi și cum zice domnul Președinte, îți rămân 20 de lei nu-i dai, dar la salariile mirobolante pe care le pitrocesc tot guvernanții aceștia grijulii cu veniturile statului, arată a bătaie de joc, părerea mea.

Dar ce mai contează, când prețul la energie s-a dublat, așa cu plafonările amânate și gândite tot de acest domn, prețul la carburanți, nu e speculativ (zice Oficiul Concurenței), așa a rezultat din bursa caracteristică. Nu înțeleg cum iese așa când la cotații ale barilului de petrol de 143$, prețul carburatului la pompă era de 3 lei -așa ne comunica dl. fost Prim Ministru, Mihai Tudose. Și eu, ca și dl. Tudose, nu cred că benzinării vindeau în pierdere, doar ca să nu piardă vadul comercial.

Acum că barilul de petrol a scăzut la 100 $ și cel Brent, chiar sub 97$, e o mare dilemă cum se va trata scăderea asta în formarea prețului la pompă. Până acum, dacă în ziua în care creștea cotația barilului, se opera și majorarea prețului la pompă, acum trebuie să analizăm, să vedem dacă trendul se menține, dacă se aliniază cu razele lunii, dacă radiațiile UV nu intervin și perturbă circulația petrolului prin lume. Și abia după aia – unde va grăbiți? – o să vedem ce putem face să mai reducem, cu 25 de bani, poate. Dar nimeni dintre decidenți nu face referire la modul de formare al prețului final la pompă, în care acciza, care este o taxa, intră la pachet cu celelalte costuri pentru producția, distribuția carburanților, iar TVA se adaugă inclusiv și la acciză. Parcă Legea Contabilității 82/1991 nu permite aplicarea de taxa la taxa. Bine ar fi ca eu să nu știu exact formarea prețului și acciza din prețul carburantului să nu fie purtătoare de TVA. Poate ne lămurește cineva din domeniu. Poate domnul Iancu, că are acum autoritate ca membru ANRE.

Cu toate problemele legate de criza mondială, am văzut că state mici ca Malta, care aduce carburanți de pe continent, are prețuri de 1.32-1.38 Eur/litru (luna mai a.c.) la pompă, iar salariul minim este undeva la 800 Eur/luna. Or avea ei altă bursă de unde se aprovizionează?! Și o transporta de pe continent cu vaporul. Căci, ca să vândă în pierdere, este exclus.

Concluzia este că, de când cu “liberalizarea pieței”, cum le place să spună liberalilor, ei și-au luat mâna de pe acest domeniu, cum l-au reglementat, care sunt consecințele proastei reglementări, nu mai contează. Domnul Orban Ludovic n-a avut noroc numai cu dl. Câțu, în rest este mulțumit de guvernarea sa și vrea să candideze la alegerile prezidențiale, când vor fi.

Nu același lucru se întâmplă cu seniorii acestei țări. Ei sunt permanent în atenția decidenților, care nu mai știu ce să facă să-i ajute în această perioadă, plină de încercări.

De la începutul anului am fost informați periodic, că Guvernul are grijă de seniorii cu venituri până în 2000 de lei, ba cu un card social de 250 lei, o dată la 2 luni, ba cu un voucher de 700 de lei, o singură dată. După 7 luni, abia 1,1 milioane de pensionari au primit cardurile, nu și bani pe ele, nu s-a reglementat clar ce se pot cumpără cu acei bani (aud că au liber la fast food-uri) vaucherul de 700 lei mai întârzie un pic, ce atâta grabă, și între timp se încasează facturile la energie, gaze și carburanți din noiembrie trecut, de pocnesc băncile de avalanșa de bani, că n-au unde să-i mai pună. Și Bugetul Statului la fel. (Bine ar fi). Nu același lucru se observă la colectările ANAF, mai avem răbdare.

Asta da grijă, asta da preocupare față de oameni care, chiar sunt disperați de avalanșa venită peste ei. Și colac peste pupăză, acum pentru situația în care au fost puși pensionarii, tot războiul din Ucraina este de vină. Nu de alta, dar dă bine să fie altcineva de vină.

De restul pensionarilor, nici o vorbuliță, d-lui Marius Budai i se pun întrebări “încuietoare”:

– “Nu-i așa că o să va gândiți și la pensionari?

– Da, în limita constrângerilor bugetare, și dacă consensul în coaliția de guvernare va permite, ne vom gândi și la pensionari, noua lege (nu mai vorbește de Legea 127, care deși e numai prorogată până în 2023, nu anulată, e ca și când n-ar exista… respectul față de lege al decidenților, care vor veni apoi să ceară votul pe faptele lor bune), va ține cont de toate problemele cu inechitățile și regularizările, o nouă formulă de calcul va fi elaborată, pe bază de contributivitate” (până acum nu era?).

Și tot așa… Nu trece săptămâna și câte un canal media mai zice ceva de pensionari, ba că de la 1 septembrie cresc pensiile cu 10%, după aia se răzgândesc și zic că pe surse au aflat că de la 1 ianuarie 2023 se vor da 10% ( nu acoperă nici inflația), despre indicele de creștere a prețurilor – numai tăcere – despre coșul minim de existența, stabilit de INS, la fel, tăcere. Și tot așa, vine și perioada de concedii, altele sunt prioritățile guvernanților și nu mai avem mult până în toamna. Când, iar vine frigul. Pentru unii, trece timpul, pentru alții trece viața.

Apreciez preocuparea d-lui Prim Ministru pentru diversificarea surselor de aprovizionare, l-am văzut și la inaugurarea terminalului de la Marea Neagră, l-am văzut și la inaugurarea sistemului care leagă Grecia de Bulgaria, prin care și noi putem avea gaze lichefiate. Dar nu am aflat nimic de măsuri sau sancțiuni date companiilor din subordinea Ministerului Energiei, inclusiv Petrom, care în loc să încarce depozitele din România, se preocupă să trimită cât mai multe gaze în Austria. Acolo depozitele sunt la nivel de 46% încărcate, la noi abia au ajuns la 42%. Poate ar trebui revizuite condițiile de export de combustibil și gaze, tocmai având în vedere situația excepțională prin care trecem. Nu de alta, dar s-a văzut în mai a.c. ce profit au făcut Petrom-OMV, ce dividende au dat, măcar pentru că se extrage din solul României, întâi să fie asigurată piața românească. Despre deschidere de noi exploatări de gaze onshore n-am prea auzit, Transgaz SA, tot în subordinea Ministerului Energiei, a redus în fiecare an producția internă pe tot felul de considerente. E greu să inițiezi o exploatare de gaze, mai ușor e să imporți și apoi să pui tot felul de de activități în facturile consumatorilor finali, să-ți acoperi costurile cu salariile miilor de angajați, mulți dintre ei fiind profitorii sistemului politic la putere, fără vreo legătură cu domeniul sau cu vreo pregătire adecvată zonelor de servicii, inerente unor asemenea mari întreprinderi.

Și dl. V. Popescu face poze la benzinării și ne comunica bucuros, pe canale sociale, că benzinarii de la lanțurile mari de petrol, s-au conformat și au redus carburantul cu 50 de bani. E greu de caracterizat atâta clarviziune.

Cât despre rezervele offshore din Marea Neagră, acum să vrei să deschizi un nou câmp de prospectare și nu cred că se încumetă cineva să-ți asigure echipamentele în zona noastră de mare.

Dar nici n-am auzit ca acest minister specializat al energiei să discute oficial cu cel mai mare grup petrolier din Constanța- GSP- să pună în aplicare acele PPP (Parteneriat Public Privat), atât de dragi unui fost ministru de finanțe, prin care capitalul de lucru pentru etapele de prospectare, evaluare zăcământ și punere în operă, să fie asigurate prin credite garantate de statul român, dar în care să fie asigurate și condiții ca partenerii să fie interesați să finalizeze cât mai rapid investiția și darea în exploatare, ca să-și primească cota rezonabilă convenită, fără ca cineva s-o mai modifice, din varii motive.

Măcar dacă s-ar pune bazele unui asemenea parteneriat de acum, ca atunci când condițiile din Marea Neagră o vor permite, să și poată trece la treaba, că nu e simplu să pui în opera asemenea proiect. Uneori durează ani până se obțin rezultate care să permită punerea în exploatare. Toate, cu costuri mari, care se suportă conform negocierii, fără excepție.

Dacă nu aveam acest Grup de Servicii Petroliere, înțelegeam că trebuie să apelăm la parteneri străini. Dar așa, ce ne oprește? Poate teama de răspundere sau incompetența, ar spune unii. Eu nu cred. Cred că sunt oameni valoroși și în acest Minister al Energiei, care la un moment dat va trebui să-și găsească și conducătorul potrivit, să împingă lucrurile înainte.

Aștept, curios, nu nerăbdător, să văd acțiunile d-lui Petre Daea după instalarea la Ministerul Agriculturii.

Cred că cei care critică retorica d-lui Daea, uită că datorită lui am mai mâncat din nou roșii cu gust ca în anii ’70, am avut alt fel de legume în piețe, acum văd că și hipermarketurile au făcut propriile ferme la care roșiile sunt chiar bune, salata proaspătă și bună, ceapa verde bună – vezi Carrefour, Mega Image. Și ce-mi place, că cei care critică mai tare, sunt de la USR.

Domniile lor au avut un întreg PNNR pe mână (să nu zic în buzunar, că se interpretează), dl. Ghinea era stăpânul inelelor secrete în acest PNNR. N-au reușit să găsească nimic de anvergură în agricultură, să-l bugeteze și să fie prins în Plan. De irigații nu le-a păsat, ca nici de altele. Nu ei dețineau portofoliul, e adevărat, dar erau parteneri de coaliție cu PNL. Înca se miră că au fost excluşi de la guvernare, când ei erau aşa de performanţi…

Și acum au opinii despre oameni care au făcut ceva în Ministerul Agriculturii. O spun fermierii din țară, nu media. Eu știu că poate avea opinii cineva care a experimentat în domeniu sau într-unul similar și are expertiza încercării. Dânșii n-au experimentat decât jocuri de cuvinte bine meșteșugite, prin care au câștigat voturi. Părerea mea e că n-o să se mai întâmple a doua oară.

Concluzia evaluării la 7 luni de guvernare, este că direcția e bună, lucrurile nu merg tocmai bine, miniștrii mai au mult de lucru, dar să fim optimiști, nimeni nu e de neînlocuit. Mai vorbim la toamna pe subiect.

Doru Sinca este de profesie inginer, absolvent al Institutului Politehnic Bucuresti, in prezent pensionar.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.