Sectorul 1 va avea propria statie de sortare a deseurilor. Clotilde: Este o investitie de durata care presupune identificarea unui teren potrivit

Consiliul Local al Sectorului 1 a votat joi, 24 iunie 2021, proiectul de hotarare pentru aprobarea unor masuri privind activitatea de sortare a deseurilor municipale si a deseurilor similare in statii de sortare din cadrul serviciului public de salubrizare organizat la nivelul Sectorului 1. Potrivit proiectului de hotarare votat astazi, delegarea gestiunii actiunii de sortare se va realiza prin atribuirea unui contract/unor contracte de achizitii publice de servicii.

Sectorul 1 va fi prima unitate administrativ-teritoriala din Romania care va avea propria statie de sortare a deseurilor. Intreaga infrastructura necesara pentru desfasurarea activitatii de sortare a deseurilor municipale care provin de pe raza Sectorului 1 va fi construita pe un teren de 40.000 mp. Pana la realizarea propriei statii de sortare, aceasta activitate va fi delegata pe o perioada de 3 ani.

"In premiera in Romania, in Sectorul 1 vom avea prima statie de sortare a unei primarii. Insa, aceasta este o investitie de durata care presupune identificarea unui teren potrivit si, apoi, construirea statiei respective. In aceste conditii, pentru ca deseurile trebuie sortate, suntem nevoiti sa delegam gestiunea acestui serviciu pe o perioada de 3 ani. Pentru noi, protectia mediului printr-o sortare corecta si intensiva a deseurilor si reducerea cantitatii de deseuri care ajung la groapa de gunoi sunt esentiale. Imi doresc sa avem un mediu sanatos in Sectorul 1 pentru noi si pentru generatiile viitoare", a declarat primarul Clotilde Armand.

In paralel, va fi identificat si dobandit dreptul de administrare asupra terenului de 40.000 mp pe care va fi construita statia de sortare in termen de maximum 1 an de zile dupa care va fi construita infrastuctura necesara sortarii deseurilor.

"Activitatea de sortare a deseurilor revine in totalitate si in responsabilitate autoritatii locale a Sectorului 1. Este o idee foarte buna sa se faca propria statie de sortare, insa pana la realizarea investitiei, va functiona gestiunea delegata a acestei activitati. Gestiunea directa va fi suspendata pe perioada celor 3 ani, pentru ca nu pot fi doua tipuri de gestiuni: si directa si delegata", a declarat, in cadrul sedintei Consiliului Local, Presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice, Ionel Tescaru.