Consiliul Local Sector 1 a respins un proiect prin care masinile parcate neregulamentar urmau sa fie ridicate. Consilierii PNL si PSD s-au abtinut la vot

Consiliul Local Sector 1 a respins, in sedinta de joi, 24 iunie, un proiect prin care masinile parcate neregulamentar urmau sa fie ridicate. S-au inregistrat 15 abtineri si 9 voturi pentru. Proiectul prevedea aprobarea Regulamentului privind ridicarea, transportul, depozitarea si restituirea vehiculelor stationate neregulamentar.

Restituirea vehiculului urma sa se faca numai proprietarului/detinatorului/utilizatorului legal al acestuia dupa achitarea tarifelor de ridicare, transport si depozitare, in baza certificatului de inmatriculare/inregistrare in original sau a oricarui act din care sa rezulte dreptul de proprietate sau folosinta asupra vehiculului/remorcii/rulotei si a unui act de identitate al solicitantului.

Tarifele de ridicare ar fi fost de 200 de lei pentru vehicule cu masa maxim autorizata de pana la 5 tone, inclusiv si 270 de lei pentru vehicule cu masa maxim autorizata de peste 5 tone.

Tarifele de transport se ridicau la 150 de lei pentru vehicule cu masa maxim autorizata de pana la 5 tone, inclusiv si 200 de lei pentru vehicule cu masa maxim autorizata de peste 5 tone.

Tariful de depozitare ar fi fost de 75 de lei in primele 24 de ore si 25 de lei/pe zi dupa intervalul de 24 de ore.

Autovehiculele urmau sa fie ridicate de Administratia Domeniului Public (ADP) Sector 1 sau un operator contractat, in situatia in care ADP Sector 1 nu va detine capacitatea necesara de personal si utilaje pentru realizarea acestei activitati in regim propriu.

Consilierul local PNL Adrian Oianu a spus, inainte de a se trece la vot, ca este "un proiect lipsit de consistenta si grija fata de cetatean".

"Noi, consilierii PNL Sector 1, ne vom abtine de la votarea acestui proiect", a afirmat Adrian Oianu, motivand ca mai intai trebuie oferite solutii pentru parcarea autovehiculelor.

Primarul Clotilde Armand a mentionat ca proiectul viza autovehiculele parcate pe trecerile de pietoni si a adaugat ca va veni cu initiative referitoare la parcaje.

De asemenea, Consiliul Local a respins un proiect ce prevedea ca persoanele juridice interesate se pot implica in gospodarirea de spatii verzi aflate in administrarea Consiliului Local Sector 1, in vederea conservarii si infrumusetarii lor.

S-au inregistrat 15 abtineri si 10 voturi pentru.

"Se aproba proiectul 'Adopta un spatiu verde!' prin care persoanele juridice interesate (agenti economici, institutii, fundatii, ONG-uri, asociatii de proprietari) se pot implica in gospodarirea unor spatii verzi aflate in proprietatea publica a Municipiului Bucuresti si administrarea Consiliului Local Sector 1, prin Administratia Domeniului Public Sector 1, in vederea conservarii si infrumusetarii spatiilor verzi publice", prevedea proiectul.

Viceprimarul PNL Ramona Porumb s-a intrebat care va mai fi responsabilitatea autoritatii locale in contextul acestui proiect. "Care mai e rolul nostru de a le oferi cetatenilor un anumit confort, daca si ce e al nostru il dam cetatenilor?", a spus Ramona Porumb.

Primarul Clotilde Armand a declarat ca acest proiect este cerut de multe asociatii de proprietari.

Alte sectoare din Capitala au in aplicare o astfel de procedura.