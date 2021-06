Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a anuntat luni, 28 iunie, lansarea unui proiect de revitalizare a Pietei Amzei si a zonei adiacente dupa modelul marilor capitale europene.

"Transformam Piata Amzei intr-un hub cultural si pol al gastronomiei autohtone. Punem in consultare publica proiectul de refunctionalizare a Pietei Amzei.

Primaria Sectorului 1 pune in consultare publica proiectul de transformare a Pietei Amzei intr-un hub cultural si pol al gastronomiei autohtone. Pentru ca acest proiect sa fie cat mai aproape de asteptarile si nevoile comunitatii locale, administratia locala a Sectorului 1 asteapta propunerile, observatiile si recomandarile pe aceasta tema ale cetatenilor si societatii.

Astfel persoanele interesate pot consulta proiectul de refunctionalizare a pietei Amzei pe pagina institutiei si pot trimite in aceasta saptamana propunerile lor pe adreasa de e-mail registratura@primarias1.ro sau pot inregistra adrese scrise la Registratura Sectorului 1 a Municipiului Bucuresti din Bulevardul Banu Manta nr. 9. In functie de propunerile primite, Primaria Sectorului 1 poate decide organizarea unei intalniri pentru dezbaterea propunerilor primite la o data care se va comunica ulterior.

Ne-am propus refunctionalizarea Pietei Amzei si revitalizarea intregii zone adiacente pietei dupa modelul implementat deja in marile Capitale ale Europei. Administratia locala a Sectorului 1 a elaborat un proiect de transformare a Pietei Amzei intr-un hub cultural si un pol al gastronomiei autohtone pentru a o face atractiva atat pentru locuitorii Capitalei, cat si pentru turistii care viziteaza Bucurestiul.

Aici vor fi amenajate zone pentru manifestatiile culturale si spatii hub/co-working demne de zona centrala a unei capitale europene, precum si spatii in care turistii sa poata gusta tot ce are mai bun gastronomia autohtona, dupa modelul Movenpick Marche sau Vapiano. Pentru a diversifica oferta de produse gastronomice autohtone atat in forma bruta, cat si in forma preparata, pe langa functiunea de piata traditionala existenta in prezent la Piata Amzei, trebuie amenajate aici si restaurante, cafenele si servicii de servire mancare "to go" si in format food-track.

Fiecare capitala europeana are cel putin o zona sau o piata in care turistii pot gasi deliciile culinare autohtone, un spatiu viu si atractiv in care cultura si distractia de buna calitate sa fie la ele acasa. Locuitorii Sectorului 1 si Capitala Romaniei merita un astfel de spatiu.

Scurt istoric:

Piata Amzei, o cladire cu functionalitate redusa. In momentul de fata, Piata Amzei are o suprafata totala de 3.595,5 mp din care 2.675,4 mp suprafata construita. Regimul de inaltime al imobilului este de 2S+P+1E. Cladirea dispune si de o parcare subterana cu 49 de locuri.

Cladirea actuala are o functionalitate redusa, iar din punctul de vedere al compartimentarii nu mai corespunde cerintelor actuale. Pentru revigorarea Pietei Amzei, imobilul necesita lucrari de optimizare a parcarii subterane, refacere a sistemelor PSI pentru obtinerea autorizatiei ISU, etanseizare si reparare a zonelor de infiltratii la subsoluri si terase, reabilitare sau inlocuire a echipamentelor existente degradate etc.

In acest scop, piata va fi concesionata pe o perioada de maxim 20 de ani, toate lucrarile/ amenajarile necesare urmand a fi realizate de catre viitorul concesionar. Singura sursa de venituri a concesionarului va fi desfasurarea de activitati comerciale ca rezultat al prestarii serviciilor de operare si intretinere a pietei, precum si din colectarea tarifelor din spatiile inchiriate.

Piata Amzei este una dintre cele mai vechi piete ale Capitalei, fiind infiintata in anul 1841. In anul 1872 au fost construite halele pietei, dupa proiectul arhitectului Alexis Godillot. In perioada interbelica, in cadrul procesului de modernizare a Bucurestiului, s-a decis demolarea halelor din Piata Amzei, in locul acestora urmand sa fie construita o cladire moderna.

In anul 2007, Primaria Sectorului 1 a organizat un concurs de arhitectura pentru o noua cladire aliniata la standardele tehnice care sa adaposteasca piata. Imobilul actual din Piata Amzei a fost realizat in mai multe etape, in perioada 2008-2012, suma investita fiind de 13 milioane de euro", a scris primarul Sectorului 1, Clotilde Armand.

