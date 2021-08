PSD anunță că a strâns aproape 20.000 de semnături pentru referendumul de demitere a lui Clotilde Armand. „S-a implicat şi doamna Gabriela Firea”

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat duminică, 22 august, că social-democraţii au strâns aproape 20.000 de semnături pentru organizarea unui referendum privind demiterea din funcţie a primarului Sectorului 1, Clotilde Armand, precizând că, duminică, a transmis o propunere de acord către toţi liderii politici ai partidelor participante la alegerile locale din Sectorul 1 pentru a se alătura demersului.

"Eu astăzi am trimis un acord, un draft, o propunere de acord, la toţi liderii de partide care au participat la alegerile de la Sectorul 1, să avem o colaborare cu toţii, atât ca reprezentare juridică, cât şi să ne strângem semnăturile pentru a face referendumul", a afirmat Ciolacu, duminică, la România Tv.

El a precizat că până-n acest moment PSD a strâns peste 17.000 de semnături pentru organizarea unui referendum privind demiterea primarului Sectorului 1.

"Mai mult, ne apropiem de 20.000 de semnături, am făcut solicitări pentru corturi, s-a implicat şi doamna Gabriela Firea, şi, ca şi coordonare, de săptămâna viitoare va coordona absolut toată acţiunea. Plus această implicare, prin care eu am întins o mână către toate partidele politice, pentru că nu a fost viciat rezultatul numai al PSD, au fost viciate toate rezultatele. Le amintesc celor de la PMP că pentru 2000 de voturi nu au intrat în Parlament. Dacă nu se face dreptate acum la Sectorul 1, lumea nu va mai veni să voteze. Nu poţi, în continuare, să împarţi actul de justiţie cu dublă măsură. Este evident ce s-a întâmplat la Sectorul 1", a declarat Ciolacu.

Preşedintele PSD a adăugat, referindu-se la actualul primar al Sectorului 1, că e "culmea nesimţirii, din concediu să ceri prelungirea stării de alertă, pentru că cele 3 firme de salubritate pe care le-ai angajat tu cu milioane de euro nu au reuşit să strângă tot gunoiul".

"Eu, mâine dimineaţă, am întâlnire cu toţi juriştii partidului să facem o plângere penală şi domnului prefect, să vedem cu ce drept prelungeşte stările de alertă şi cu ce drept a dat această stare de alertă, stare de alertă provocată de primarul în funcţie", a mai spus Ciolacu.

Marcel Ciolacu anunţa recent că membrii PSD din Sectorul 1 al Capitalei ies în stradă pentru a strânge semnături în vederea organizării unui referendum de demitere a primarului Clotilde Armand. „Locuitorii Sectorului 1, bucureştenii din Sectorul 1 trebuie să înţeleagă că trebuie să semneze organizarea acestui referendum. Fără ei, nu vom putea face absolut nimic”, susţinea liderul PSD.