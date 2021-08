Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a publicat o analiză din care reiese că Romprest a încasat sume net superioare în 2020 comparativ cu orice alt oraș din România.

"Am comparat costurile salubrizării stradale din Sectorul 1 București cu costurile la aceeași categorie din alte orașe similare din România ca să vedeți dimensiunea jafului de la Sectorul 1 și să înțelegeți mai bine lupta noastră de până acum.

* Metodologie: În afara de sectorul 1 am identificat 29 de UAT-uri (municipii sau sectoare ale Bucureștului) cu peste 100.000 locuitori. Am solicitat în baza legii 544/2001 privind accesul la informațiile de interes public să ne fie comunicate cheltuielile cu salubrizarea în anul 2020. Până la 23 august 2021 am primit răspuns de la 20 de municipii și 2 sectoare din București cu o populație totală de peste 5 milioane de locuitori. Am împarțit sumele cheltuite în 2020 cu salubrizarea stradală de fiecare oraș la numărul de locuitori la 01.01.2020.

* Notă: Suma privind Sectorul 1 București reprezintă totalul facturilor prezentate de operatorul de salubrizare în 2020 la categoria salubrizare stradală.

* Rezultate: Suma medie anuală cheltuită de cele 22 UAT a fost în 2020 de 87 lei cu TVA pe cap de locuitor. Cel mai mic preț a fost plătit la Iași și Galați (30, respectiv 31 lei). Cele mai mari prețuri (cu excepția Sectorului 1) au fost la Sectorul 6 și la Târgu Mureș (247, respectiv 200 lei cu TVA pe cap de locuitor). Sectorul 1 a plătit în 2020 pentru salubrizarea stradală suma de 797 lei cu TVA pe cap de locuitor, adică:

- de 9 ori mai mult decât media țării,

- de 26 de ori mai mult ca la Iași sau la Galați

- de peste 3 ori mai mult ca următorul clasat, Sectorul 6.

* Remarcă: O familie de 4 membri din Sectorul 1 care traiește din două salarii minime pe economie a plătit în 2020 (indirect, prin intermediul primăriei de sector) 3188 lei, adică peste 10% din venituri, doar pentru salubrizarea stradală!

În cifre absolute, Sectorul 1 a primit în 2020 facturi de salubrizare stradală de peste 206 milioane lei cu TVA, mai mult decât suma totală plătita la aceeași categorie de municipiile Iași, Galați, Satu-Mare, Turnu-Severin, Bacău, Vaslui, Brașov, Botoșani, Timișoara, Cluj-Napoca, Sectorul 3, Baia-Mare, Sibiu și Pitești împreună!

Iată de ce este importantă lupta noastră, iată o lecție de matematică pentru cei din PSD și pentru televiziunile lor. Cifrele nu mint, iar dimensiunea jafului se vede de pe Marte", arată Clotilde Armand în postarea de pe Facebook.