Scandalul gunoaielor din Sectorul 1. Primaria publica motivarea hotararii prin care Curtea de Apel Bucuresti a anulat contractul cu Romprest

Primaria Sectorului 1 a publicat integral pe site-ul institutiei decizia Curtii de Apel Bucuresti din data de 30 iunie 2008, sustinand ca aceasta instanta de judecata a anulat definitiv si irevocabil intreaga procedura de achizitie care a stat la baza incheierii contractului dintre Consiliul Local Sector 1 si Compania Romprest Service SA.

Cititi AICI motivarea hotararii Curtii de Apel Bucuresti

"Contractul dintre Primaria Sectorului 1 si Compania Romprest Service SA a fost incheiat fraudulos. Asta reiese din doua decizii judecatoresti definitive si irevocabile care l-au anulat. Astfel, cele doua decizii confirma faptul ca acest contract a fost semnat in dispretul Justitiei si el practic, in prezent, nu exista", a declarat primarul Sectorului 1, Clotilde Armand.

Primarul sustine ca cea de-a doua decizie apartine Curtii de Apel Brasov din data de 22 martie 2011 prin care aceasta instanta a stipulat anularea anuntului de participare nr. 40433/08.12.2007 publicat in SEAP de catre Primaria Sectorului 1, a documentatiei de atribuire si a procedurii de atribuire prin licitatie deschisa a contractului "Prestari servicii - activitati ale salubrizare pe raza administrativa a Sectorului 1" cod CPV 90121000-1 si 90210000- 2.

"A fost confirmata, inca o data, incheierea fara nicio baza legala a contractului de salubrizare de la nivelul Sectorului 1. Raman acum intrebarile mele: cine ne da banii inapoi pentru cei 12 ani in care am platit cel mai scump serviciu de salubrizare din Romania si cati functionari publici, primari si viceprimari trebuie sa raspunda in fata Justitiei? Vom afla. Am demarat actiunea in instanta pentru ca acest contract este nul din toate punctele de vedere", a mai precizat primarul Clotilde Armand.

Ads

Istoria contractului

In data de 8 decembrie 2007, Consiliul Local al Sectorului 1 a initiat procedura de licitatie deschisa pentru atribuirea contractului avand ca obiect "delegarea gestiunii prestarii serviciilor de salubritate".

Contractul a fost castigat de Compania Romprest Service SA. Doua societati au contestat la Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor procedura de licitatie. CNSC a respins ambele contestatii in 15 ianuarie 2008.

In 31 august 2008, una dintre firmele care au participat la aceasta procedura a cerut Curtii de Apel Bucuresti anularea deciziei CNSC. Prin decizia definitiva si irevocabila din 30 iunie 2008, instanta a anulat anuntul de participare nr. 40433/8 decembrie 2007, documentatia de atribuire si intreaga procedura de achizitie derulata conform acestora.

Ads

In aceeasi zi, inainte ca instanta sa pronunte o solutie, Consiliul Local Sector 1 a incheiat cu Compania Romprest Service SA contractul J077/S/30.06.2008 privind delegarea gestiunii prestarii serviciilor de salubritate pe raza administrativa a Sectorului 1.

Pozitia Romprest

"Toate aceste asa-zise detalii mai putin cunoscute au fost de fapt subiecte de presa la vremea respectiva, fiind aduse in atentia publica in mod repetat. Este evident insa ca, odata cu solutionarea definitiva a cauzei supuse judecatii, respectiv respingerea definitiva a actiunii de anulare a unor documente din cadrul procedurii de achizitie, acest subiect a fost epuizat de catre presa", a postat Romprest, vineri, pe site-ul sau.

Ads

Potrivit Romprest, Tribunalul Bucuresti a consfintit ca acest contract cu Primaria Sectorului 1 este valabil printr-o sentinta din 11 decembrie 2009, iar recursul formulat a fost respins prin decizie irevocabila de Curtea de Apel Cluj.

Printr-o decizie din 2011, Inalta Curte de Casatie si Justitie a statuat caracterul valabil al contractului de delegare. Mai mult, urmare a Deciziei irevocabile nr. 3325/2010 a Curtii de Apel Cluj contractul privind delegarea gestiunii prestarii serviciilor de salubritate a ramas valabil, a adaugat Romprest.