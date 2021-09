Clotilde Armand, replică acidă dată lui Robert Negoiță, după o postare pe Facebook: ”Cum nu vă pricepeți la matematică, nici ironia în limba franceză nu o stăpâniți”

Primarul Sectorului 3 al Capitalei, Robert Negoiță, a postat o analiză privind raportul dintre numărul locuitorilor și mărimea bugetelor din Sectoarele 1 și 3, după o postare similară a primarului Sectorului 1, Clotilde Armand.

”Vă propun un mic exercițiu de matematică.

Care numere sunt mai mari dintre perechile:

- 259.084 sau 484.106 (populația Sectorului 1 vs. populația Sectorului 3)

- 4.199 RON sau 2.284 RON (suma aferentă per locuitor din veniturile Primăriei S1, față de veniturile Primăriei S3)

- 1.999 RON sau 1.342 RON (suma aferentă per locuitor din impozitul pe venit pentru Sectorul 1, față de Sectorul 3)?

⚖️Sunt evidente, nu-i așa, cifrele mai mari? Pentru cei mai mulți, cred. Și, fără a fi vreun “enfant terrible” într-ale matematicii, vedem că, deși S3 are o populație dublă, bugetul S1 este dublu decât cel al Sectorului 3.

Ei bine, nu pentru toată lumea par a fi evidente cifrele mai mari. Aflu ieri că Primăria Sectorului 1 nu ar mai fi, după spusele doamnei primar de acolo, cea mai bogată din București.

Quelle horreur! Și ce ditamai minciuna! ”, scrie Negoiță.

Replica primarului Sectorului 1, Clotilde Armand, vine în comentarii:

”Stimate dle. primar,

Dvs. n-ați înțeles o iotă din analiza mea. La fel cum nu vă pricepeți la matematică nici ironia în limba franceză nu o stăpâniți deloc. Și continuați cu minciuni gratuite de dragul populismului deșănțat. Legat de Sectorul 1 dvs. nu sunteți în măsură să ne dați sfaturi. Dimpotrivă. Sunteți un exemplu de cum să nu facem. Soluțiile "ingenioase" despre care vorbiți s-au dovedit nișe afaceri de familie și multe dosare penale. Să nu mai amintesc de ultimul caz dramatic al teribilului accident de muncă mușamalizat cu publicitatea mascată prin massmedia. Așa că mai scutiți-ne cu bunele dvs. practici și "ajutorul" oferit. Mulțumim că ne purtați de grijă dar n-avem nevoie. Numai bine.”