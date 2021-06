Clotile Armand, despre reactia lui Ilie Bolojan la scandalul gunoiului din Sectorul 1: Inca o dovada ca suntem pe drumul cel bun

Primarul Sectorului 1 din Capitala Clotilde Armand a reactionat duminica, 20 iunie, dupa ce presedintele Consiliului Judetean Bihor, Ilie Bolojan a explicat ca pentru a rezolva problema cu gunoaiele e nevoie de o renegociere de contract cu firma de salubrizare, ori o reziliere.

"Iata inca o dovada ca suntem pe drumul cel bun. Nu o spun eu, o spune dl. Bolojan. Si are acelasi punct de vedere ca mine. Sper sa auda acum toti colegii liberali care au ales sa ma denigreze si n-au inteles problema de fond in aceasta criza. Dragi colegi liberali din Sectorul 1, facem administratie si nu politica. Trebuie sa reusim sa reconstruim acest sector distrus de cei din urma noastra. Stiu ca este dificil si multe firme de partid care erau abonate pana acum la banii publici fac presiuni. Insa interesul comunitatii este deasupra politicului si doar el trebuie sa ne guverneze", a afirmat duminca pe Facebook Clotilde Armand.

Reactia sa vine dupa ce, in ceeasi zi, presedintele Consiliului Judetean Bihor, Ilie Bolojan, a declarat ca nu a apucat sa vada gunoaiele din Sectorul 1 din Capitala, insa cunoaste foarte bine problema si, din punctul sau de vedere, este necesara ori o renegociere de contract cu firma de salubrizare, ori o reziliere de contract.

"Nu am apucat sa trec prin Sectorul 1, dar stiu tema salubrizarii care este in toata media. Nu stiu exact cifrele legat de acest 14 ori mai mare pretul, dar este clar ca se plateste mult mai mult per cap de locuitor. Trebuie verificat si in ce constau anumite prestari de servicii, dar este cat se poate de clar ca sunt niste probleme care sunt generate de doua- trei componente de baza", a declarat Ilie Bolojan.

Prima componenta sa refera la "iesirea din populism", crede Bolojan.

"Prima este legata de necesitatea iesirii dintr-un populism. Populism inseamna ca intr-un sector sau intr-un oras cu PIB-ul cel mai mare din Romania, cu nivelul de salarizare mediu, cel mai mare din Romania, nu poti sa adopti niste politici cu un pronuntat caracter social, ca e o fractura logica in chestiunea aceasta. Aici ma refer nu doar la actualul primar pentru ca e de sase luni de zile, nu pot sa judec ce se intampla, ci de deciziile anterioare", a declarat liderul CJ Bihor.

Bolojan este de parere ca atunci cand oamenii au servicii gratuite, nici nu au motive sa recicleze.

"In momentul in care faci servicii de salubrizare fara ca cetatenii sa plateasca, deci primesc ceva gratis, va dati seama ca acel serviciu nu mai are valoare pentru tine. Niciodata un cetatean caruia i se ridica gunoiul gratuit, nu o sa colecteze selectiv, el nu percepe ca este un cost diferit daca colecteaza la gramada sau colecteaza pe doua sau trei fractii. Prin urmare, nicaieri in lume nu exista servicii gratuite si nelimitate. Pot fi niste masuri cu caracter social pentru anumite categorii, dar aceasta chestiune nu exista nicaieri", a declarat Bolojan.

Bolojan: Fie renegociere fie reziliere

Cea de-a doua componenta este una de fond, spune Bolojan si priveste contractul incheiat in anii anteriori.

"A doua problema de fond este un contract care a fost incheiat in anii anteriori, unde tarifele, dupa cate se pare, datorita volumului lor, arata ca nu sunt in regula", a declarat Ilie Bolojan.

Rezolvarea problemei este fie renegocierea contractului, fie rezilierea lui, a mai declarat Ilie Bolojan.

"Nu ai decat doua posibilitati, ori o renegociere de contract, daca ai cu cine discuta, ori o reziliere de contract. Din nou, trebuie vazut care sunt clauzele contractelor. Eu, cand am fost ales primar, i-am contactat pe principalii contractori si am renegociat scaderea prestatiilor cu aproximativ 10-15 la suta, aproape in toate domeniile", a declarat Bolojan.