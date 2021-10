Clotilde Armand vorbește despre neconcordanțe cu Nicușor Dan: „Eu cred că vom reuși să ajungem la un compromis”

Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a declarat că vrea să facă investiții în Parcurile Cișmigiu și Herăstrău din București pe care i le-a cerut în admnistrare primarului Nicușor Dan.

„Pentru a face ceva corect am nevoie să repar malurile lacurilor care se prăbușesc. Aceste lacuri nu sunt ale mele, sunt ale Primăriei Municipiului București. Am nevoie de un protocol cu Primăria Bucureștiului pentru a investi în aceste parcuri extraordinare pe care le avem. Vorbesc de Parcul Herăstrău, Parcul Cișmigiu. Am nevoie de un protocol”, a declarat primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, potrivit stirileprotv.ro.

Ads

Armand susține că a cerut de la municipalitate aceste parcuri.

„Vorbind de parcuri, am avut un acord cu domnul primar care mi-a spus clar că el nu are fonduri suficiente pentru a repara aceste parcuri. Eu am fonduri suficiente pe partea de investiții, pentru tot ce este funcționare, salarii mașini de ridicat, am nevoie de rectificare bugetară. Dar pe partea de investiții am niște. (...) Problema este că i-am spus domnului primar, pe partea de investiții pot să investesc, tu la nivel de Primăria Generală nu ai banii să investești acolo. Hai să facem un protocol și eu o să investesc”, a spus edilul.

Primarul Sectorului 1 a spus că, inițial, primarul Nicușor Dan a fost de acord să-i cedeze în administrare aceste zone.

„Răspunsul a fost în particular că da, că are studiile de fezabilitate, iar apoi, public, reacția, o lună mai târziu, după ce a fost votat la mine în Consiliul Local, a fost că preferă deocamdată să nu aibă această colaborare cu Sectorul 1. Eu cred că vom reuși să ajungem la un compromis. Nu am cerut să fac investiții în tot Parcul Herăstrău. La început mă gândesc la o parte din acest parc, unde nu sunt aceste restaurante, unde nu există niciun interes comercial. Este partea mai sudică a parcului și cred că acolo vom reuși, și sper că domnul primar ne va susține și vom reuși să facem investițiile de care avem nevoie. Este vorba de tot ce este partea vegetală, care are nevoie de investiții. Fără investiții, un parc moare pur și simplu”, a adăugat Clotilde Armand.