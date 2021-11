Clotilde Armand, reacție la ancheta DGA în care polițiști locali din Sectorul 1 sunt suspectați că au luat șpagă: ”Am atras atenția că unii dintre ei au o agendă diferită de cea a cetățeanului”

Ofițerii DGA și procurorii au descins joi, 25 noiembrie, la sediul Politiei Rutiere din București și la mai mulți polițiști, făcând investigații într-un dosar privind luare de mită.



Pentru că printre cei anchetați se află și polițiști locali de la Sectorul 1, primarul Clotilde Armand a reacționat spunând că încă de la începutul mandatului a denunțat nereguli la Poliția Locală Sector 1.

Ads

”“Toleranță zero față de corupție!”, acesta a fost motto-ul meu cu care am venit în Primăria Sectorului 1 și de la care nu mă abat. Încă de la începutul mandatului meu, am atras public atenția asupra faptului că sunt probleme la Poliția Locală Sector 1 și că unii dintre polițiștii locali au o agendă personală diferită de cea a cetățeanului.

În această dimineață, au fost percheziții ale ofițerilor Direcției Generale Anticorupție la Secția de Poliție Locală din cartierul Pajura într-un dosar care vizează fapte de corupție.

Am dat ordin să se pună la dispoziția organelor de anchetă toate documentele solicitate și am cerut polițiștilor locali să colaboreze cu ofițerii DGA pentru aflarea în cel mai scurt timp a adevărului”, a scris Clotilde Armand pe Facebook.

Se pare că 20 de agenţi de la Rutieră ar fi acceptat mită în trafic în anumite situaţii pentru a nu sancţiona şoferii care încălcau legea.

Sunt vizaţi şi poliţişti cu peste opt ani vechime, iar cei mai mulţi dintre cei suspectaţi în anchetă sunt de la sectoarele 1, 2 şi 6.

De asemenea, sunt anchetați și polițiști locali de la Sectorul 1.